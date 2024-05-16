Творожный десерт: без муки, овсянки и крахмала. Низкокалорийный торт без сахара

Творожные торты — это кондитерские изделия, история которых начинается в глубокой древности. Первые упоминания о сладких блюдах из творога встречаются в истории многих культур.

В Древнем Риме готовили десерты из творога, меда и фруктов. В Средние века в Европе появились новые ингредиенты для тортов: специи, сахар, молоко и сливки. Стали популярны такие торты, как чизкейк и творожный торт.

В эпоху Возрождения торты стали более сложными и изысканными. Появились новые рецепты, в которых творог сочетался с фруктами, орехами и шоколадом. В XIX веке торты стали ещё более разнообразными. Появились новые технологии приготовления, такие как выпечка, взбивание сливок и приготовление кремов.

Сегодня существует огромное разнообразие творожных тортов. Приготовим простой творожный торт.

Ингредиенты:

Творог — 300 г;

Кокосовая стружка — 80 г;

Молоко сухое — 40 г;

Разрыхлитель — 1 ч.л.;

Яйца — 3 шт.;

Соль — щепотка.

Ингредиенты для начинки:

Яйцо — шт.;

Молоко — 100 мл;

Сливочное масло — 100 г.

Приготовление творожного торта:

Яйца с солью и подсластителем по вкусу взбиваем до пышной пены. Добавляем в смесь творог, взбиваем погружным блендером до однородности пару минут.

Высыпаем в творожную массу кокосовую стружку, сухое молоко и разрыхлитель, замешиваем тесто. Выкладываем тесто в форму диаметром 16-18 см, выпекаем при 180 градусах 25 минут.

Для начинки доводим до кипения молоко в сотейнике. Отдельно взбиваем яйцо с подсластителем, выливаем в молоко и доводим до загустения.

В загустевшую заварную основу кладем сливки, венчиком смешиваем. Оставляем крем остывать под пищевой пленкой.

Делим бисквит на 2 коржа, один из них смазываем кремом.

Накрываем кремовый слой коржом, смазываем его, также обрабатываем края.

Можно украсить торт миндальными лепестками. Получается красивый низкокалорийный торт.