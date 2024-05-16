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Морковь по-корейски домашняя с приправой

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Морковь по-корейски домашняя с приправой

Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить морковь по-корейски домашняя с приправой. Морковь выбирайте сочную и лучше молодую. Количество острого перца можно регулировать на свой вкус, также можно добавить глутамат натрия. Предлагаю свой вариант приготовления. Закуска получается сочной, ароматной, слегка остренькой. Отлично подойдет к отварному рису или картофелю.
Основной ингредиент: Овощи / Морковь Блюдо: Закуски География кухни: Корейская / Азиатская Диета: Вегетарианское питание

Состав / Ингредиенты:

  • Морковь 300 Грамм
  • Приправа для моркови по-корейски 1 Чайная ложка
  • Чеснок 2 Зубчика
  • Масло растительное 40 Миллилитров
  • Уксус 9% 1 Ст. ложка
  • Сахар 1/2 Чайных ложки
  • Соль 1/2 Чайных ложки
  • Кориандр молотый 1/4 Чайных ложки
  • Перец острый красный 1/3 Чайных ложки
  • Перец черный молотый 1/4 Чайных ложки

Количество порций 5

Калорийность

38 ккал

Калорийность

1 г

Белки

0 г

Жиры

7 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Морковь по-корейски домашняя с приправой»

Морковь по-корейски домашняя с приправой

Подготовьте все ингредиенты.

Морковь по-корейски домашняя с приправой

Морковь очистите и натрите на терке для моркови по-корейски.

Морковь по-корейски домашняя с приправой

Добавьте сахар и соль, обомните руками, чтобы морковь дала сок.

Морковь по-корейски домашняя с приправой

Зубчики чеснока очистите и пропустите через пресс. Добавьте к моркови.

Морковь по-корейски домашняя с приправой

Разогрейте в сковороде растительное масло на среднем огне. Добавьте приправу для моркови по-корейски, оба вида перца и молотый кориандр. Прогрейте буквально пару секунд, чтобы специи раскрыли аромат, но не сгорели.

Морковь по-корейски домашняя с приправой

Влейте горячее масло в морковь, желательно попадая на измельченный чеснок. Все перемешайте.

Морковь по-корейски домашняя с приправой

Добавьте уксус, снова перемешайте и уберите морковь в холодильник минимум на 3 часа, чтобы она промариновалась.

Морковь по-корейски домашняя с приправой

Морковь по-корейски домашняя с приправой готова, приятного вам аппетита!

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