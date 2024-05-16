Описание приготовления:
Ниже я расскажу подробнее, как приготовить морковь по-корейски домашняя с приправой. Морковь выбирайте сочную и лучше молодую. Количество острого перца можно регулировать на свой вкус, также можно добавить глутамат натрия. Предлагаю свой вариант приготовления. Закуска получается сочной, ароматной, слегка остренькой. Отлично подойдет к отварному рису или картофелю.
Основной ингредиент: Овощи / Морковь Блюдо: Закуски География кухни: Корейская / Азиатская Диета: Вегетарианское питание
Состав / Ингредиенты:
- Морковь 300 Грамм
- Приправа для моркови по-корейски 1 Чайная ложка
- Чеснок 2 Зубчика
- Масло растительное 40 Миллилитров
- Уксус 9% 1 Ст. ложка
- Сахар 1/2 Чайных ложки
- Соль 1/2 Чайных ложки
- Кориандр молотый 1/4 Чайных ложки
- Перец острый красный 1/3 Чайных ложки
- Перец черный молотый 1/4 Чайных ложки
Количество порций 5
Калорийность
38 ккал
Калорийность
1 г
Белки
0 г
Жиры
7 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Морковь по-корейски домашняя с приправой»
Подготовьте все ингредиенты.
Морковь очистите и натрите на терке для моркови по-корейски.
Добавьте сахар и соль, обомните руками, чтобы морковь дала сок.
Зубчики чеснока очистите и пропустите через пресс. Добавьте к моркови.
Разогрейте в сковороде растительное масло на среднем огне. Добавьте приправу для моркови по-корейски, оба вида перца и молотый кориандр. Прогрейте буквально пару секунд, чтобы специи раскрыли аромат, но не сгорели.
Влейте горячее масло в морковь, желательно попадая на измельченный чеснок. Все перемешайте.
Добавьте уксус, снова перемешайте и уберите морковь в холодильник минимум на 3 часа, чтобы она промариновалась.
Морковь по-корейски домашняя с приправой готова, приятного вам аппетита!