Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить морковь по-корейски домашняя с приправой. Морковь выбирайте сочную и лучше молодую. Количество острого перца можно регулировать на свой вкус, также можно добавить глутамат натрия. Предлагаю свой вариант приготовления. Закуска получается сочной, ароматной, слегка остренькой. Отлично подойдет к отварному рису или картофелю.

Основной ингредиент: Овощи / Морковь Блюдо: Закуски География кухни: Корейская / Азиатская Диета: Вегетарианское питание

Состав / Ингредиенты:

Морковь 300 Грамм

Приправа для моркови по-корейски 1 Чайная ложка

Чеснок 2 Зубчика

Масло растительное 40 Миллилитров

Уксус 9% 1 Ст. ложка

Сахар 1/2 Чайных ложки

Соль 1/2 Чайных ложки

Кориандр молотый 1/4 Чайных ложки

Перец острый красный 1/3 Чайных ложки

Перец черный молотый 1/4 Чайных ложки

Количество порций 5

Калорийность

38 ккал

Калорийность

1 г

Белки

0 г

Жиры

7 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Морковь по-корейски домашняя с приправой»

Подготовьте все ингредиенты.

Морковь очистите и натрите на терке для моркови по-корейски.

Добавьте сахар и соль, обомните руками, чтобы морковь дала сок.

Зубчики чеснока очистите и пропустите через пресс. Добавьте к моркови.

Разогрейте в сковороде растительное масло на среднем огне. Добавьте приправу для моркови по-корейски, оба вида перца и молотый кориандр. Прогрейте буквально пару секунд, чтобы специи раскрыли аромат, но не сгорели.

Влейте горячее масло в морковь, желательно попадая на измельченный чеснок. Все перемешайте.

Добавьте уксус, снова перемешайте и уберите морковь в холодильник минимум на 3 часа, чтобы она промариновалась.

Морковь по-корейски домашняя с приправой готова, приятного вам аппетита!