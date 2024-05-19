Творожный хачапури за несколько минут. Ленивый рецепт для диабетиков

Хачапури — это национальное грузинское блюдо, представляющее собой лепёшку с сыром. Однако в зависимости от региона приготовления и начинки существует множество разновидностей хачапури. Например, Аджарские хачапури или по иному Ачарули — это хачапури в форме лодочки, заполненные сыром и яйцом.

Еще есть Гурийские хачапури или Гурули. Такие хачапури имеют форму полумесяца и содержат сырную начинку. Рачинские хачапури квадратные, со сложной начинкой из сыра и вареных яиц.

Грузинскую лепешку готовят по-разному. Кроме классических для регионов рецептов, имеются также хачапури с творогом, с вареньем и прочими добавками.

Ингредиенты:

творог — 250 г;

яйца — 2 шт.;

соль — 1 ч.л.;

сода — ½ ч.л.;

мука — 4 ст.л.;

сыр.

Приготовление творожного хачапури:

Измельчаем творог вилкой, солим и разбиваем в него пару яиц, перемешиваем. Высыпаем в смесь соду, смешиваем и добавляем муку.

Можно перемолоть крупу из ячменя и получить полезную ячменную муку для выпечки. Выкладываем тесто на противень и распределяем по всему пергаменту.

Выпекаем хачапури при 180 градусах 15 минут. Натираем на крупной терке сыр и посыпаем им верхушку готового пласта. Выпекаем хачапури еще 5-7 минут.

Получается простой вкусный хачапури с сыром.