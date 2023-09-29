Тыква вкуснее, чем пицца. Простой рецепт: быстрая запеканка из тыквы

Одним из самых древних овощей на территории Центральной Америки считается тыква. Однако, настоящей родиной тыквы стоит считать Мексику. На этой территории овощ начали выращивать 5.000 лет назад до нашей эры.

Вероятно, тыкву стали использовать в быту раньше, чем кукурузу. Причем овощ был многофункциональным. Из тыквы создавалась посуда, а мякоть употреблялась в пищу.

Приготовим тыкву дома, а точнее испечем лепешки.

Ингредиенты для тыквенных лепешек:

Тыква — 500 г;

Кефир — 170 мл;

Яйца — 2 шт.;

Соль — 1/3 ч.л.;

Чёрный молотый перец — щепотка;

Базилик — ч. л.;

Итальянские травы — ч.л.;

Мука — 100 г;

Разрыхлитель — 1 ч.л.;

Сыр — 100 г;

Семена тыквы — 2 ст.л.

Приготовление тыквенных лепешек:

Очищаем тыкву от кожуры и удаляем семечки, натираем на крупных резцах терки. К тыквенной массе разбиваем яйца, высыпаем соль, черный молотый перец, базилик и итальянские травы.

Вливаем к тыквенной массе кефир, тщательно перемешиваем компоненты.

Соединяем муку с разрыхлителем, просеиваем в тыквенную смесь.

Замешиваем тыквенное тесто. Измельчаем на крупной терке сыр, высыпаем в тыквенное тесто и перемешиваем.

Смазываем сковороду растительным маслом, кладем на поверхность тыквенное тесто и выравниваем.

Обжариваем на огне ниже среднего лепешку до золотистого цвета. Верхушку посыпаем тыквенными семечками.

Плоскую тарелку смазываем маслом, при помощи нее переворачиваем лепешку на другую сторону. Обжариваем вторую сторону лепешки пару минут.

В результате мы имеем вкусную ароматную тыквенную лепешку. По вкусу она немного напоминает пиццу благодаря итальянским травам.