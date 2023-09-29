Думаете, приготовить сытное блюдо из 400 г фарша и 3 картофелин — это что-то из области фантастики? Как бы не так! Мы развеем ваши сомнения, рассказав, как вкусно и быстро запечь мясные лодочки с яйцом.

Ну уж очень аппетитным выходит это блюдо! Важно лишь присыпать лодочки из фарша сыром, аккуратно выложить в них яичный желток — и дело в шляпе. Готовое блюдо будет выглядеть суперэффектным.

Мясные лодочки с яйцом и сыром: рекомендации по подаче

Пока мясное блюдо будет в духовке, советуем приготовить быстрый салат к нему. Для этого промываем 1 болгарский перец. Удаляем семена и плодоножку. Нарезаем его и 50 г капусты айсберг соломкой. Очищаем луковицу. Ее и томат нарезаем полукольцами, 10 оливок — колечками. Соединяем продукты в миске. В отдельной емкости готовим заправку. Соединяем 50 мл оливкового масла с 1 ч. л. лимонного сока и 1 ст. л. дижонской горчицы. Хорошенько перемешиваем. Поливаем салат готовой заправкой. Солим его, перчим и перемешиваем. Прекрасное дополнение к мясным лодочкам готово!

Ингредиенты

Свиной фарш400 г Картофель3 шт. Лук1 шт. Соль по вкусу Черный перец (молотый) по вкусу Твердый сыр80 г Приправа для мяса1 ч. л. Яйцо5 шт.

Приготовление

Очищаем картошку. Натираем ее на крупной терке. Отжимаем картофель и добавляем его к свиному фаршу. Очищаем репчатый лук. Натираем его на терке. Добавляем лук к фаршу с картофелем. К соединенным ингредиентам вбиваем 1 яйцо. Добавляем приправу для мяса, соль и черный молотый перец по вкусу. Хорошенько перемешиваем все ингредиенты до однородности. Полученную массу накрываем пищевой пленкой и убираем в холодильник на полчаса.Настоявшийся фарш разделяем на 4 части, из каждой формируем овальные заготовки. Выкладываем их на противень, застеленный пекарской бумагой. Используя ложку, делаем посередине заготовок небольшое углубление. Отправляем мясные лодочки в духовку, предварительно разогретую до 180 градусов, на 15 минут. Затем достаем противень. Посыпаем лодочки твердым сыром, натертым на мелкой терке. Берем 4 яйца. Отделяем желтки от белков. В углубление каждой лодочки из фарша аккуратно выкладываем по яичному желтку. Отправляем противень в духовку еще на 5–7 минут. Готово!

Не забудьте, что подавать горячие лодочки из мяса следует с пикантным овощным салатом, который прекрасно дополнит вкус основного блюда. Уже сегодня побалуйте своих родных столь вкусным и оригинальным ужином.