Тыква вкуснее мяса. Почему я раньше так не готовила: быстрый и простой рецепт

Драники — это вид оладий, который готовится с добавлением в тесто большого количества овощной массы. Чаще всего под словом драники подразумевают картофельные оладьи. Однако, помимо картофеля существуют кабачковые или тыквенные драники.

Оладьи с овощами полезны, так как вбирают в себя много витаминов и минералов. Причем при жарке половина полезных все же остается внутри приготовленного блюда. Поэтому отказываться от драников из-за стереотипа о вредной пище не стоит.

Если вам надоели картофельные драники, приготовим вариант драников из тыквы.

Ингредиенты для тыквенных драников:

тыква — 850 г;

соль — ½ ч. л.;

черный молотый перец — щепотка;

сметана 25% — 4 ст.л.;

яйца — 3 шт.;

приправа для мяса — ч.л.;

сухая петрушка — ч.л.;

сыр сливочный — 200 г;

мука — 3 ст.л.;

панировочные сухари — 3 ст.л.

Приготовление тыквенных драников:

Нарезаем тыкву поперек на тонкие круглые пластины, толщиной около 1-2 см. Отбиваем поверхность тыквенных пластин молотком, посыпаем солью и черным молотым перцем.

Переворачиваем тыквенные пластины на другую сторону и аналогично отбиваем и посыпаем солью, перцем.

Выкладываем тыквенные пластины в кастрюлю и заливаем полностью кипятком.

На среднем огне под крышкой доводим тыкву до кипения, а затем варим 2-3 минуты. После этого убираем тыквенные пластины из воды и даем слегка остыть.

Натираем на маленьких резцах терки сыр. В миску разбиваем яйца, смешиваем со сметаной, приправой для мяса, сухой петрушкой, сыром и перемешиваем.

В плоской тарелке смешиваем панировочные сухари с мукой.

Обваливаем каждую пластину тыквы в смеси сухарей и муки, обволакиваем в яичной массе.

В сковороде разогреваем растительное масло, обжариваем драники с обеих сторон по 5-6 минут на среднем огне.

В результате, мы имеем простые в приготовлении тыквенные драники.

Это хороший способ разнообразить свой рацион новым блюдом.