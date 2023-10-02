В юности каждый десерт я готовила с одним и тем же кремом: вареной сгущенкой, перебитой с маслом. Вкус классический, но назойливый. Поэтому с появлением мужа и детей пришлось дополнить свои знания еще парочкой рецептов. Собственно, по этой же причине я и научилась готовить заварной крем на молоке. Он не раз меня спасал в преддверии какого-либо праздника!

Согласитесь, в кондитерском деле существует не один вариант заварного крема, но есть один универсальный. С ним можно делать бисквитные торты, рулеты, профитроли, пирожные… Даже просто печенье мажьте этим кремом, и уже станет вкусно. А чтобы вкус муки не мешал раскрыться нежному вкусу крема, замените его на крахмал.

Как приготовить заварной крем на молоке «Универсальный»

На самом деле рецепт приготовления этого крема, как и его основные составляющие, довольно простой. Только проследите, чтобы все ингредиенты были комнатной температуры. В противном случае что-то может пойти не по плану. Удачной готовки!

Ингредиенты

Молоко300 мл Сахар2 ст. л. Ванильный сахар10 г Крахмал2 ст. л. Желтки1 шт.

Приготовление

В кастрюлю или сотейник добавьте ванильный и обычный сахар. Туда же отправьте крахмал, желток и 50 мл молока. Смешайте ингредиенты венчиком до однородности. Емкость поставьте на небольшой огонь. Помешивая смесь, доведите ее до бульканья. Регулярно помешивайте ее венчиком, чтобы масса не подгорела и разбились все комочки. Постепенно доливайте в сотейник молоко, пока оно не кончится. Доведите массу до загустения и только тогда снимайте с огня. Пересыпьте крем в другую емкость комнатной температуры, накройте его пищевой пленкой, чтобы не образовалась корочка.

Крем готов к использованию! Обратите внимание, когда он горячий, имеет более редкую консистенцию. В остывшем виде крем получается более густой. Готовится такая добавка к десерту очень просто, а результат всегда отличный.