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Заварной крем на молоке «Универсальный»

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Заварной крем на молоке «Универсальный»

В юности каждый десерт я готовила с одним и тем же кремом: вареной сгущенкой, перебитой с маслом. Вкус классический, но назойливый. Поэтому с появлением мужа и детей пришлось дополнить свои знания еще парочкой рецептов. Собственно, по этой же причине я и научилась готовить заварной крем на молоке. Он не раз меня спасал в преддверии какого-либо праздника!

Согласитесь, в кондитерском деле существует не один вариант заварного крема, но есть один универсальный. С ним можно делать бисквитные торты, рулеты, профитроли, пирожные… Даже просто печенье мажьте этим кремом, и уже станет вкусно. А чтобы вкус муки не мешал раскрыться нежному вкусу крема, замените его на крахмал.

Как приготовить заварной крем на молоке «Универсальный»

Заварной крем на молоке «Универсальный»

На самом деле рецепт приготовления этого крема, как и его основные составляющие, довольно простой. Только проследите, чтобы все ингредиенты были комнатной температуры. В противном случае что-то может пойти не по плану. Удачной готовки!

Ингредиенты

Молоко300 мл Сахар2 ст. л. Ванильный сахар10 г Крахмал2 ст. л. Желтки1 шт.

Приготовление

    В кастрюлю или сотейник добавьте ванильный и обычный сахар. Туда же отправьте крахмал, желток и 50 мл молока. Смешайте ингредиенты венчиком до однородности. Емкость поставьте на небольшой огонь.

    Заварной крем на молоке «Универсальный»

    Помешивая смесь, доведите ее до бульканья. Регулярно помешивайте ее венчиком, чтобы масса не подгорела и разбились все комочки. Постепенно доливайте в сотейник молоко, пока оно не кончится. Доведите массу до загустения и только тогда снимайте с огня. Пересыпьте крем в другую емкость комнатной температуры, накройте его пищевой пленкой, чтобы не образовалась корочка.

    Заварной крем на молоке «Универсальный»

Крем готов к использованию! Обратите внимание, когда он горячий, имеет более редкую консистенцию. В остывшем виде крем получается более густой. Готовится такая добавка к десерту очень просто, а результат всегда отличный.

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