ГлавнаяРецептыМобилизация в 2023 году: в каких случаях могут отменить отсрочку от армии Мобилизация в 2023 году: в каких случаях могут отменить отсрочку от армии На чтение: 3 минуты Некоторые категории военнообязанных имеют право на получение отсрочки от прохождения службы. Однако в некоторых случаях такая опция может быть отменена. 3 мин МОБИЛИЗАЦИЯ В УКРАИНЕ Мобилизации в Украине подлежат военнообязанные мужчины от 18 до 60 лет. Юристы объяснили, какие есть законные основания для отмены отсрочки от армии. Смотрите также Демобилизация, призыв студентов и списки работодателей: какой будет мобилизация в декабре 2023 Отмена отсрочки В Украине существует официальный перечень категорий военнообязанных, имеющих право на отсрочку от мобилизации. Его частично расширили в августе этого года, и с тех пор он не отмечал изменений. Речь идет о таких категориях украинцев: Работники, имеющие бронь за государственными органами, предприятиями, учреждениями или организациями. Многодетные родители и родители-одиночки. Лица с инвалидностью I – III групп, а также лица, являющиеся опекунами лиц с инвалидностью / недееспособных лиц. Мужчины и женщины, воспитывающие несовершеннолетнего ребенка с инвалидностью I – II групп или тяжелой болезнью. Лица, которые взяли на себя ответственность за детей-сирот или детей, лишенных родительской опеки, не достигших 18-летнего возраста. Лица, ухаживающие за родственниками с тяжелыми болезнями/инвалидностью I – II групп и нуждающиеся в постоянном уходе. Мужчины и женщины, чьи близкие родственники погибли или считаются пропавшими без вести при выполнении мер по национальной безопасности и обороне. Лица, потерявшие (смерть / пропавшие без вести) близких родственников во время их участия в АТО (военнослужащие, люди, которые имели отношение к обеспечению безопасности и обороны Украины и другие). Юристы отмечают, что при определенных условиях можно лишиться права на отсрочку. Согласно пункту 12 Порядка бронирования военнообязанных, отсрочка подлежит аннулированию в случае: истечение срока ее действия; завершение предприятием, учреждением, организацией выполнения мобилизационного задания (заказ) или его отмены; завершение предприятием, учреждением, организацией производства товаров, выполнения работ и услуг для обеспечения потребностей ВСУ, других военных формирований; лишение предприятия, учреждения и организации статуса критически важных для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в период уполномоченным органом; ликвидации органа власти либо компании, учреждения и организации; увольнение военнообязанного из органа власти или предприятия, учреждения и организации. Отсрочка для студентов: что известно Заместитель министра образования и науки Украины по вопросам высшего образования Михаил Винницкий рассказал, что в последнее время на бакалавриат начало поступать очень много мужчин призывного возраста. Люди часто используют высшее образование как средство обходить военную службу. Сейчас в Раде есть несколько законопроектов, имеющих целью исправить эту ситуацию. В настоящее время предложения сводятся к тому, что получение первого образования должно нести за собой право на отсрочку. Если же человек планирует удвоить свою степень бакалавра или магистра, отсрочку хотят аннулировать. Следует отметить, что в случае, если студента в возрасте от 27 лет, который учится на дневной форме обучения, отчисляют, получает ли он академический отпуск, то такой студент подпадает под мобилизацию. Поделитесь с друзьями