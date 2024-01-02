Описание приготовления:

Тунтэрма прекрасно разнообразит ваш завтрак, если обычный омлет надоел. Его так же можно подать как гарнир, с разными соусами и с овощами.

Назначение: На завтрак Основной ингредиент: Яйца Блюдо: Горячие блюда / Омлет География кухни: Татарская / Восточная

Состав / Ингредиенты:

Яйцо 2 Штуки

Молоко 125 Миллилитров

Соль По вкусу

Масло сливочное 50 Грамм (+ для смазывания сковороды)

Мука 50 Грамм

Количество порций 2

Калорийность

233 ккал

Калорийность

7 г

Белки

17 г

Жиры

12 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Тунтерма»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления тунтэрмы.

Яйца разбейте в миску, посолите и перемешайте вилкой до однородности. Влейте молоко и еще раз перемешайте.

Сливочное масло растопите, остудите и влейте в яйца. Все хорошо перемешайте.

Всыпьте в яичную массу муку и перемешайте до однородности.

Сковороду хорошо смажьте сливочным маслом и вылейте в нее яичную массу. Поставьте на самый маленький огонь и готовьте, пока все не загустеет.

Поставьте сковороду с омлетом в горячую духовку и готовьте еще 5-10 минут до корочки. Готовый омлет достаньте из духовки и сразу подавайте к столу.

Приятного аппетита!