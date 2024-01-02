Описание приготовления:
Тунтэрма прекрасно разнообразит ваш завтрак, если обычный омлет надоел. Его так же можно подать как гарнир, с разными соусами и с овощами.
Назначение: На завтрак Основной ингредиент: Яйца Блюдо: Горячие блюда / Омлет География кухни: Татарская / Восточная
Состав / Ингредиенты:
- Яйцо 2 Штуки
- Молоко 125 Миллилитров
- Соль По вкусу
- Масло сливочное 50 Грамм (+ для смазывания сковороды)
- Мука 50 Грамм
Количество порций 2
Калорийность
233 ккал
Калорийность
7 г
Белки
17 г
Жиры
12 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Тунтерма»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления тунтэрмы.
Яйца разбейте в миску, посолите и перемешайте вилкой до однородности. Влейте молоко и еще раз перемешайте.
Сливочное масло растопите, остудите и влейте в яйца. Все хорошо перемешайте.
Всыпьте в яичную массу муку и перемешайте до однородности.
Сковороду хорошо смажьте сливочным маслом и вылейте в нее яичную массу. Поставьте на самый маленький огонь и готовьте, пока все не загустеет.
Поставьте сковороду с омлетом в горячую духовку и готовьте еще 5-10 минут до корочки. Готовый омлет достаньте из духовки и сразу подавайте к столу.
Приятного аппетита!