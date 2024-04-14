Если есть такой рецепт, то и красной рыбы не надо. Нежный и сочный минтай в луковом соусе

Минтай — это морская рыба, которая обладает множеством полезных свойств. Минтай является хорошим источником белка, который необходим для роста и восстановления тканей организма.

В рыбе содержится мало жира, что делает ее диетическим продуктом. Это особенно полезно для людей, следящих за своим весом.

Минтай богат витаминами и минералами, такими как витамин D, витамин B12, селен, йод и другие. Эти вещества необходимы для поддержания здоровья костей, нервной системы, щитовидной железы и других функций организма. По этим причинам стоит включать минтай в свой рацион.

Это отличный способ заменить дорогую красную рыбу не менее полезной белой. Приготовим тушеный минтай.

Ингредиенты:

Минтай — 3 шт.;

Лук — 1 шт.;

Соленые огурцы — 3 шт.;

Сметана — 4 ст.л.;

Мука — 4 ст.л.;

Растительное масло;

Кипяток — 200 мл;

Приправа для рыбы — 1 ч.л.;

Паприка — 1/2 ч.л.;

Соль — ½ ч.л.;

Черный перец — щепотка;

Вода — 70 мл.

Приготовление тушеного минтая:

Нарезаем очищенный от внутренностей, плавников и голов минтай. В целлофановый пакет высыпаем муку, приправу для рыбы, паприку, соль и черный перец.

Нарезаем рыбу на небольшие кусочки и кладем в пакет с мукой, запечатываем и тщательно смешиваем.

В сковороде на растительном масле обжариваем минтай с обеих сторон до золотистой корочки.

Нарезаем мелко лук и обжариваем до мягкости в отдельной сковороде на растительном масле. Режем мелко также соленые огурцы и добавляем к луку.

Солим смесь, вливаем немного воды и тушим под крышкой 5 минут. В сметану высыпаем немного соли, вливаем 70 мл воды и перемешиваем. Выливаем сметанную смесь к луку и огурцам.

Выкладываем в соус рыбу, накрываем крышкой и тушим 15 минут.

Получается нежный и сочный минтай в луковом соусе.

Подавать такую рыбу можно с любым гарниром.