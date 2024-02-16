Ленивые вареники – это простое и быстрое блюдо для всей семьи. Классический вариант готовят из творога и муки, но можно встретить рецепты с картошкой, капустой, сыром и разными ягодами. Ленивые вареники популярны у тех хозяек, которые не любят долго стоять у плиты и тем не менее хотят питаться вкусно и полезно. Такое универсальное блюдо можно подать на завтрак с ягодами и взбитыми сливками, а на обед или ужин со сметаной, например.

Классические ленивые вареники из творога с мукой

Классические ленивые вареники из творога с мукой можно быстро приготовить на завтрак. Блюдо получается довольно легким, но питательным, как раз то, что нужно для неспешного начала дня. Дополнить и украсить вареники вы можете по своим вкусовым предпочтениям.

Ингредиенты –+2 порц.

Яйцо куриное 1 шт.

Сахар-песок 2 ст.л.

Творог 300 гр.

Мука 4 ст.л.

Соль 2 щепотки

Лимонная цедра 3 гр.

Для соуса:

Сахарная пудра 1 ст.л.

Йогурт 200 гр.

Мята свежая 2 ветки

Шаги 20 мин.

Как приготовить ленивые вареники из творога по классическому рецепту? Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления ленивых вареников и вкусного соуса к ним. Чтобы в варениках не было комков, протрите творог через мелкое сито. С половины лимона снимите цедру при помощи мелкой терки. В миске смешайте творожную массу, лимонную цедру, сахар и муку, добавьте щепотку соли. Замесите однородное тесто для вареников. Можно сразу поставить кастрюлю с водой на огонь и приступать к формированию вареников. Творожное тесто скатайте в колбаску. Разрежьте колбаску на небольшие кусочки, каждый немного приплюсните и обваляйте в муке. Когда вода в кастрюле закипит, добавьте щепотку соли и выложите вареники. Варите их в течение двух минут в кипящей воде, готовые ленивые вареники всплывут на поверхность. В миске смешайте натуральный йогурт, сахарную пудру и измельченные листья мяты. Подавайте ленивые вареники месте с соусом из йогурта. Приятного аппетита!

Ленивые вареники с картошкой

Ленивые вареники с картошкой любят и часто готовят во многих семьях. Для них тесто замешивается на картофельном пюре. Его можно сварить специально для вареников или использовать оставшееся со вчерашнего ужина. Подавать картофельные вареники можно с зеленью, сметаной или зажаркой из лука.

Время готовки: 60 мин.

Время приготовления: 30 мин.

Порций – 5.

Ингредиенты:

Яйцо – 2 шт.

Картошка – 700 гр.

Петрушка – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Масло сливочное – 50 гр.

Мука – 200 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Картошку почистите, разрежьте на крупные части и положите в кастрюлю. Влейте в кастрюлю воду, всыпьте соль по вкусу и сварите картошку.

Шаг 2. С готового картофеля слейте воду, положите сливочное масло и сделайте однородное пюре. Используйте ручную толкушку или погружной блендер. В остывшее картофельное пюре разбейте яйца, добавьте соль и перец по вкусу, перемешайте.

Шаг 3. Затем в картофельное пюре введите просеянную пшеничную муку. Когда масса станет очень густой, выложите ее на стол и вымешивайте руками. Готовое тесто оставьте на столе на 15 минут.

Шаг 4. Картофельные вареники можно сделать двумя способами. Первый: раскатайте тесто в жгут и нарежьте кусочками. Второй: придать вареникам форму грибов. Каждый кусочек скатайте в шарик и с помощью горлышка любой бутылки сделайте выступ в виде ножки, просто немного прижмите и уберите. Во втором случае у вас получатся вареники оригинального вида.

Шаг 5. Заготовки вареников разложите на кухонном полотенце, чтобы они не слиплись до варки.

Шаг 6. Варите картофельные вареники в кипящей воде в течение 5-6 минут. Готовые вареники-грибочки посыпьте рубленой зеленью, подавайте вместе с топленым маслом или сметаной. Приятного аппетита!

ПП ленивые вареники из творога с рисовой мукой

ПП ленивые вареники из творога с рисовой мукой – это блюдо на заметку поклонникам ЗОЖ, а также тем, у кого непереносимость глютена. Еще один плюс вареников – их можно сделать сладкими и солеными. В первом варианте сразу в тесто можно добавить изюм или другие сухофрукты. А во втором варианте у вас получится просто легкое блюдо, которое можно полить сметаной или густым йогуртом.

Время готовки: 20 мин.

Время приготовления: 20 мин.

Порций – 2.

Ингредиенты:

Стружка кокосовая – 15 гр.

Творог – 300 гр.

Сахар-песок – 2 ст.л.

Мука рисовая – 100 гр.

Масло сливочное – по вкусу.

Яйцо – 1 шт.

Соль – 1 щепотка.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Выложите в миску творог, разбейте куриное яйцо, добавьте щепотку соли.

Шаг 2. Перемешайте продукты вилкой.

Шаг 3. В творожную массу добавьте просеянную рисовую муку и кокосовую стружку. Еще раз перемешайте тесто.

Шаг 4. Отщипывайте влажными руками небольшие порции теста и скатывайте их в шарики.

Шаг 5. В кастрюле закипятите воду и выложите в нее творожные заготовки. Варите ПП вареники после закипания в течение 3-4 минут.

Шаг 6. Подавайте готовые ПП вареники с рисовой мукой с натуральным йогуртом, медом или сливочным маслом. Приятного аппетита!

Ленивые вареники из творога с манкой

Ленивые вареники из творога с манкой получаются мягкими и нежными. К тому же, блюда из творога полезны для организма. Но, например, не всегда дети любят кушать творог в чистом виде, поэтому вареники – это отличный способ ввести его в детский рацион питания, а подавать их можно со свежими ягодами или фруктами.

Время готовки: 20 мин.

Время приготовления: 20 мин.

Порций – 2.

Ингредиенты:

Крупа манная – 3 ст.л.

Творог – 400 гр.

Масло сливочное – 30 гр.

Мука – 100 гр.

Яйцо – 1 шт.

Соль – 0,5 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовьте творог, манку, муку, куриное яйцо, сливочное масло и соль для вареников.

Шаг 2. Разбейте куриное яйцо в миску, всыпьте манную крупу и добавьте соль по вкусу.

Шаг 3. Смешайте эти продукты и оставьте на 10 минут, чтобы манная крупа немного разбухла.

Шаг 4. В манную массу добавьте творог, хорошо перемешайте и добавьте просеянную муку.

Шаг 5. Вымесите руками тесто, чтобы оно получилось однородным и не липким, при необходимости можно добавить еще немного муки.

Шаг 6. Тесто разделите на 3-4 части, каждую скатайте в колбаски.

Шаг 7. Затем колбаски разрежьте на части примерно по 1,5 сантиметра шириной.

Шаг 8. Закипятите в кастрюле воду, посолите ее по вкусу. Опустите в кипящую воду заготовки вареников. Варите их после всплывания на поверхность минуту.

Шаг 9. Готовые ленивые вареники откиньте на дуршлаг. Когда вода стечет, разложите их по тарелкам, заправьте сливочным маслом и подавайте на стол. Приятного аппетита!

Ленивые вареники, как в детском саду

Ленивые вареники, как в детском саду, можно приготовить самостоятельно у себя на кухне. Именно по этому рецепту у вас получатся самые нежные и вкусные вареники, потому что он соответствует принятому ГОСТу, проверенному на практике поварами различных детских садов.

Время готовки: 30 мин.

Время приготовления: 25 мин.

Порций – 4.

Ингредиенты:

Творог – 440 гр.

Соль – 2 щепотки.

Мука – 140 гр.

Яйцо – 1 шт.

Сахар-песок – 40 гр.

Масло сливочное – 40 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Прежде всего протрите творог через сито или пробейте погружным блендером. Разбейте к творожной массе куриное яйцо, добавьте соль и сахар.

Шаг 2. Добавьте просеянную муку, замесите однородное тесто для ленивых вареников.

Шаг 3. Просыпьте рабочую поверхность мукой, раскатайте на ней тесто скалкой примерно до 1 сантиметра толщиной. Далее разрежьте тесто на полоски по 2,5 сантиметра шириной. Затем каждую полоску разрежьте на ромбы.

Шаг 4. Далее вскипятите воду в объемной кастрюле. Опустите заготовки ленивых вареников в кипящую воду и варите при слабом кипении в течение 4-5 минут.

Шаг 5. Готовые ленивые вареники извлеките из воды при помощи шумовки или откиньте все сразу на дуршлаг. Разложите ленивые вареники по тарелкам, добавьте сливочное масло и вспоминайте детство. Приятного аппетита!

Ленивые вареники с луком и картошкой

Ленивые вареники с луком и картошкой, наверное, одно из самых вкусных и простых домашних блюд. Картофельное тесто даже при добавлении муки не получается забитым, вареники получаются мягкими и нежными. Но изюминкой блюда конечно является обжаренный лук.

Время готовки: 40 мин.

Время приготовления: 40 мин.

Порций – 3.

Ингредиенты:

Яйцо – 1 шт.

Тмин – по вкусу.

Соль – 1 ч.л.

Картошка – 500 гр.

Крупа манная – 2 ст.л.

Масло растительное – для жарки.

Мука – 150 гр.

Перец красный молотый – 0,5 шт.

Масло сливочное – 20 гр.

Перец черный молотый – 0,5 ч.л.

Лук – 1 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сначала сварите картошку и разомните ее в пюре, добавив немного сливочного масла. Остывшее пюре переложите в миску, разбейте куриное яйцо, добавьте специи.

Шаг 2. Всыпьте также манную крупу и просеянную муку.

Шаг 3. Вымесите однородное картофельное тесто. Разровняйте массу ложкой и немного утрамбуйте. Полейте растительным маслом.

Шаг 4. На огонь поставьте кастрюлю с водой. Когда вода закипит, посолите ее по вкусу. Чайной или десертной ложкой набирайте тесто и опускайте его в кипяток. Периодически смазывайте ложку растительным маслом, чтобы тесто легко с нее сползало в воду.

Шаг 5. Воды в кастрюле должно быть много, чтобы ленивые вареники свободно размещались в кастрюле. Готовьте ленивые картофельные вареники в кипящей воде, помешивая ложкой, в течение 3-5 минут после всплытия.

Шаг 6. Очистите головку репчатого лука, нарежьте ее кубиками. Обжарьте лук до мягкости на растительном масле.

Шаг 7. Готовые ленивые вареники из картошки выложите на тарелку, добавьте обжаренный лук и подавайте на стол. Приятного аппетита!

Творожные ленивые вареники без яиц

Творожные ленивые вареники без яиц готовятся всего из трех продуктов. Для занятых хозяек это просто находка, очень быстро можно приготовить вкусный завтрак школьникам. Вот еще один лайфхак: сделайте вареники, обваляйте их в муке и заморозьте. В следующий раз вам только нужно будет их сварить.

Время готовки: 35 мин.

Время приготовления: 20 мин.

Порций – 6.

Ингредиенты:

Мука – 200-250 гр.

Соль – 0,5 ч.л.

Творог 9% – 700 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Возьмите свежий жирный творог, муку и соль и можно приступать.

Шаг 2. Выложите творог в миску, просейте пшеничную муку и добавьте соль, вымесите однородное пластичное тесто.

Шаг 3. Тесто разделите на несколько частей, чтобы было удобнее работать с ним. Далее каждую часть скатайте в колбаску.

Шаг 4. Далее колбаски разрежьте на части примерно по 1,5-2 сантиметра толщиной. Кусочки немного приплюсните с двух сторон и обваляйте в муке.

Шаг 5. Когда все тесто будет разделено на части, можно переходить к варке или заморозьте вареники впрок.

Шаг 6. В кастрюле доведите до кипения большое количество воды. Выложите ленивые вареники в кипяток. Когда вареники всплывут на поверхность, варите их еще 3 минуты.

Шаг 7. Готовые ленивые вареники извлеките из воды при помощи шумовки, разложите на порции и подавайте вместе со сметаной. Приятного аппетита!

Ленивые вареники с вишней в домашних условиях

Ленивые вареники с вишней в домашних условиях – это вкусное и яркое летнее блюдо. Конечно, зимой можно купить замороженную ягоду, но все равно это будет не так вкусно, как вареники, приготовленные со свежей ароматной вишней.

Время готовки: 30 мин.

Время приготовления: 30 мин.

Порций – 3.

Ингредиенты:

Мука – 120 гр.

Творог 9 % – 170 гр.

Сахар коричневый – 1 ст.л.

Вишня – 20 шт.

Эссенция ванильная – 2 капли

Яйцо – 1 шт.

Соль – 1 щепотка

Процесс приготовления:

Шаг 1. Вишню можно использовать свежую или замороженную, удалите из ягод косточки.

Шаг 2. Творог в миске смешайте с куриным яйцом. В массу добавьте соль, сахар, просеянную муку и ванильную эссенцию.

Шаг 3. Вымешивайте тесто до тех пор, пока оно не станет однородным и нелипким, при необходимости досыпьте еще муки.

Шаг 4. Отщипывайте от теста небольшие кусочки, скатывайте шарики величиной с грецкий орех.

Шаг 5. Шарик расплющите, положите на центр ягоду.

Шаг 6. Защипите края теста вокруг вишни и снова сформируйте плотный шарик. Так поступите со всем тестом.

Шаг 7. Варите ленивые вареники с вишней в подсоленной воде в течение 5 минут, пока они не всплывут на поверхность.

Шаг 8. Готовые вареники извлеките из кастрюли и сразу подавайте на стол. Приятного аппетита!

Ленивые вареники с капустой

Ленивые вареники с капустой – это упрощенный рецепт традиционного украинского блюда. Лепить полноценные вареники дело трудоемкое, не всегда для этого хватает времени. А суть ленивых вареников заключается в том, что тесто варится отдельно, а потом уже смешивается с капустной начинкой.

Время готовки: 40 мин.

Время приготовления: 40 мин.

Порций – 4.

Ингредиенты:

Морковка – 1 шт.

Капуста – 200 гр.

Лист лавровый – 1 шт.

Перец черный молотый – по вкусу.

Лук – 1 шт.

Чеснок – 1 зуб.

Вода – 50 мл.

Хмели-сунели – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Для теста:

Мука – 150 гр. + для работы с тесом.

Кефир – 100 мл.

Соль – 0,25 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Начинаем с замешивания теста. В миску влейте кефир, добавьте к нему просеянную муку и соль.

Шаг 2. Замесите однородное тесто, как для пельменей. Соберите его в шар, оберните в пищевую пленку и дайте немного отдохнуть.

Шаг 3. Помойте и очистите овощи. Лук нарежьте кубиками.

Шаг 4. Морковку натрите на терке с крупными ячейками.

Шаг 5. Капусту нашинкуйте тонкой соломкой.

Шаг 6. В сковороде на растительном масле пассеруйте лук и морковку до мягкости.

Шаг 7. Далее к овощам добавьте капусту, перемешайте и продолжайте жарить еще 10 минут, периодически помешивая ложкой.

Шаг 8. После этого добавьте лавровый лист, соль и 50 миллилитров воды, накройте сковороду крышкой и тушите еще 10 минут до готовности капусты. За пару минут до готовности добавьте измельченный чеснок и хмели-сунели.

Шаг 9. Поставьте воду на огонь, чтобы она закипела. Тесто разделите на две части, скатайте их в колбаски.

Шаг 10. Далее колбаски разрежьте на части примерно по 1,5-2 сантиметра толщиной. Обваляйте их в муке, чтобы они не слипались.

Шаг 11. Выложите заготовки в кипящую воду и варите в течение 3-5 минут, после того как они всплывут. Далее готовые ленивые вареники извлеките шумовкой из воды и выложите на сковороду к овощам.

Шаг 12. Перемешайте вареники с тушеной капустой, обжарьте в течение нескольких минут и можно подавать блюдо на стол. Приятного аппетита!

Ленивые вареники с сыром

Ленивые вареники с сыром – это оригинальное блюдо для всей семьи. Готовится оно быстро по простой технологии. В этом рецепте мы расскажем, как рядовые ленивые вареники превратить в изысканное блюдо с интересным и богатым вкусом.

Время готовки: 20 мин.

Время приготовления: 20 мин.

Порций – 3.

Ингредиенты:

Сахар-песок – 2 ст.л.

Творог – 250 гр.

Мука – 8 ст.л.

Сыр – по вкусу.

Яйцо – 1 шт.

Соль – по вкусу.

Сливки – по вкусу.

Мед – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В миске соедините творог, просеянную муку, тертый на терке сыр, куриное яйцо, соль и сахар.

Шаг 2. Вымешивайте тесто до тех пор, пока оно не станет однородным.

Шаг 3. Тесто скатайте в колбаску, обваляйте ее в муке. Затем разрежьте на части немного наискосок.

Шаг 4. В кастрюле закипятите воду, посолите ее по вкусу. Выложите творожно-сырные заготовки в кипящую воду и варите в течение 2-3 минут от момента всплывания.

Шаг 5. Готовые ленивые вареники с сыром переложите на тарелку, добавьте сливки и мед по вкусу. Приятного аппетита!