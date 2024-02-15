Тушеный хек с овощами на сковороде

Как заботливая мама, стараюсь делать меню своих домочадцев максимально разнообразным. Не бывало еще такого, что мы 7 дней подряд едим одно мясо на обед. И даже если в воскресенье заготовлю своих фирменных котлет, уже в среду буду угощать семью рыбой. На случай экстренной нехватки времени всегда есть тушеный хек с овощами. Данное блюдо не только вкусное, но и готовится очень быстро.

Несколько замороженных филе хека у меня всегда найдется в морозилке. Очень удобно! Утром встала, достала рыбу из морозилки и положила в раковину. Уже вечером хек готов к обработке и приготовлению. А чтобы еще больше времени сэкономить, держу в памяти простые рецепты блюд из белой рыбы.

Как приготовить тушеный хек с овощами

На самом деле для этого рецепта подойдет филе любой белой рыбы. К примеру, щепы, хека или трески. Как вы поняли, весь секрет вкуса кроется не в мясе, а в томатном соусе с овощами. Если оценить список продуктов, можно сделать вывод, что блюдо получается очень экономным.

Ингредиенты

Филе белой рыбы0,9 кг Лук300 г Морковь300 г Вода350 мл Томатная паста100 г Итальянские травы0,5 ч. л. Подсолнечное масло3 ст. л.

Приготовление

Рыбное филе полностью разморозьте и дайте стечь жидкости. Нарежьте мясо средними кусочками. Очистите овощи. Лук нарежьте тонкими полукольцами, а морковь натрите на крупной терке. На хорошо разогретом масле протушите до прозрачности лук. Спустя 2 минуты добавьте к нему морковь. Тушите еще минуту, помешивая. Далее введите в зажарку томатную пасту. Посолите и поперчите всё, добавьте специи и воду. Перемешайте соус и выложите в него кусочки рыбы. Накройте сковороду крышкой и тушите филе в соусе на среднем огне около 30 минут (до готовности). Время также зависит от толщины кусочков.

Блюдо готово! Подавайте рыбу с любым гарниром, щедро поливая ее маринадом. Хек в соусе отлично сочетается с картофельным пюре и рисовой кашей. Сочная и нежная рыбка в ароматной томатной заправке, приготовленная таким способом, хороша и сама по себе. Ее можно подавать как в горячем, так и в холодном виде. Готовьте с удовольствием!