Как засолить селедку быстро и вкусно

Как засолить селедку, мы рассказываем в нашей интересной кулинарной подборке из десяти быстрых и вкусных рецептов приготовления в домашних условиях с пошаговыми фотографиями. Здесь мы собрали самые лучшие варианты для вашего соления. Обязательно попробуйте и порадуйте себя аппетитной закуской.

Как засолить селедку целиком в домашних условиях

Как засолить селедку целиком в домашних условиях, вы узнаете из нашего проверенного рецепта с пошаговыми фотографиями. Следуйте простым шагам и у вас получится приготовить очень вкусную и сочную сельдь, которую в дальнейшем можно использовать в приготовлении закусок или просто есть с хлебом.

Ингредиенты –+4 порц.

Сельдь 2 шт.

Вода 1 л.

Соль 170 гр.

Лавровый лист 3 шт.

Перец душистый горошком 6 шт.

Сахар-песок 40 гр.

Перец чёрный горошек 10 шт.

Шаги 2 д.

Как засолить селедку целиком в домашних условиях? Подготовим необходимые продукты по списку. Теперь необходимо приготовить тузлук. В воду добавляем соль, сахар, лавровый лист и горошины перцев. Перемешиваем. Ставим кастрюлю с содержимым на плиту, доводим до кипения и варим пару минут. Остужаем тузлук до комнатной температуры и погружаем сюда рыбу. Прикрываем заготовку крышкой и сверху устанавливаем груз. Убираем в холодильник на двое суток. Спустя двое суток заготовку из холодильника можно убирать. Тушки из рассола извлекаем и обсушиваем. Теперь вы знаете, как засолить селедку целиком в домашних условиях. Берите на заметку!

Засолить селедку в рассоле кусочками за сутки

Засолить селедку в рассоле кусочками за сутки смогут даже новички в кулинарном деле. Для этого берите на заметку нашу кулинарную идею с пошаговыми фотографиями. Готовый продукт выйдет сочным и ярким по вкусу. Ваши близкие и гости не смогут устоять перед аппетитной закуской!

Время готовки – 1 сутки

Время приготовления – 20 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Сельдь – 1 шт.

Уксус столовый 9% – 3 ст.л.

Соль – 2 ст.л.

Сахар-песок – 1 ст.л.

Перец черный горошек – 6 шт.

Гвоздика – 3 шт.

Лавровый лист – 1 шт.

Вода – 500 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим все необходимые продукты.

Шаг 2. Начнем с приготовления маринада. В кастрюлю или сотейник отправляем сахар, соль и специи.

Шаг 3. Заливаем это все водой, доводим до кипения и провариваем около 3 минут. Затем маринад полностью остужаем.

Шаг 4. Промываем и очищаем селедку. Обязательно удаляем внутренности и срезаем голову.

Шаг 5. Далее рыбу режем на кусочки и выкладываем в глубокий контейнер.

Шаг 6. В остывший маринад вливаем уксус и перемешиваем.

Шаг 7. Куски селедки заливаем маринадом, закрываем крышкой и убираем в холодильник на одни сутки.

Шаг 8. Засолить селедку в рассоле кусочками за сутки несложно. Надеюсь, теперь вы в этом окончательно убедились!

Быстрая и вкусная засолка селедки кусочками

Быстрая и вкусная засолка селедки кусочками – это кулинарная идея, которую точно стоить взять на заметку. Засолить сельдь таким способом несложно, а результат будет выше всяческих похвал. Рыба выйдет сочной и аппетитной. Ее можно подавать с хлебом или горячими гарнирами.

Время готовки – 1 сутки

Время приготовления – 10 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Сельдь – 2 шт.

Вода – 1 л.

Соль – 3 ст.л.

Сахар-песок – 2 ст.л.

Лавровый лист – 3 шт.

Перец душистый горошек – 6 шт.

Лук репчатый – 2 шт.

Уксус 9% – 2 ст.л.

Перец черный молотый – по вкусу.

Масло растительное – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Рыбу разделяем на филе, очищаем от косточек и кожуры.

Шаг 2. Подготовленную сельдь разделываем на небольшие кусочки.

Шаг 3. Для маринада соединяем воду с солью, сахаром и специями. Доводим до кипения на огне, а затем полностью остужаем.

Шаг 4. Все куски рыбы выкладываем в банку и заливаем остывшим маринадом. Убираем в холодильник на ночь или сутки.

Шаг 5. В это время тонкими полукольцами нарезаем лук, перемешиваем его с уксусом, растительным маслом и перцем.

Шаг 6. В заготовку с луком выкладываем маринованные куски сельди. Перемешиваем.

Шаг 7. Быстрая и вкусная засолка селедки кусочками завершена. Подавайте к столу!

Вкусная соленая селедка целиком в рассоле

Вкусная соленая селедка целиком в рассоле порадует вас ярким вкусом, сочностью и аппетитным видом. Такую рыбу можно использовать в приготовлении салатов, бутербродов, а также просто есть с горячими гарнирами. Для засолки сельди берите на заметку наш проверенный пошаговый рецепт.

Время готовки – 2 суток

Время приготовления – 20 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Сельдь – 1 шт.

Вода – 500 мл.

Соль – 1,5 ст.л.

Сахар-песок – 0,75 ст.л.

Перец душистый горошек – 5 шт.

Перец черный горошек – 8 шт.

Гвоздика – 2 шт.

Лавровый лист – 2 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим все необходимые продукты.

Шаг 2. Первым делом приготовим рассол. В кастрюлю отправляем соль, сахар и специи из списка.

Шаг 3. Заливаем это все водой, доводим до кипения и варим около 2 минут. Затем полностью остужаем.

Шаг 4. Промытую селедку выкладываем в большой пластиковый контейнер.

Шаг 5. Заливаем сельдь маринадом, закрываем крышкой и убираем в холодильник на двое суток.

Шаг 6. Несколько раз в день рыбу необходимо переворачивать для равномерной засолки.

Шаг 7. Спустя указанное время рыбу потрошим.

Шаг 8. Вкусная соленая селедка целиком в рассоле готова. Подавайте к столу!

Слабосоленая селедка с луком

Слабосоленая селедка с луком получается насыщенной по вкусу, невероятно сочной и в меру пряной. Такое угощение подойдет для домашнего и праздничного стола. Подавайте вместе с хлебом, горячими гарнирами или используйте в приготовлении других холодных закусок.

Время готовки – 2 часа 30 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Сельдь – 1 шт.

Вода – 500 мл.

Лук репчатый – 0,5 шт.

Соль – 3 ч.л.

Сахар-песок – 1 ч.л.

Кориандр в зернах – 0,5 ч.л.

Лавровый лист – 2 шт.

Масло растительное – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для рассола в кастрюлю отправляем соль, сахар, специи и вливаем растительное масло.

Шаг 2. Также сюда вливаем воду и ставим заготовку на огонь. Доводим до кипения и затем полностью остужаем.

Шаг 3. Сельдь заранее размораживаем и промываем под водой.

Шаг 4. Далее ее очищаем и нарезаем небольшими порционными кусочками.

Шаг 5. Куски сельди выкладываем в банку, чередуя с колечками репчатого лука.

Шаг 6. Заливаем это все маринадом и убираем в холодильник на 2 часа.

Шаг 7. Слабосоленая селедка с луком готова. Подавайте к столу с черным хлебом и скорее пробуйте!

Как вкусно засолить свежемороженую селедку

Как вкусно засолить свежемороженую селедку, мы поделились в нашем проверенном рецепте с пошаговыми фотографиями. Обязательно берите на заметку, порадуйте себя и близких аппетитной сочной сельдью. Далее вы сможете подавать ее в качестве самостоятельной закуски или добавлять в салаты.

Время готовки – 3 суток

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Сельдь мороженая – 2 шт.

Вода – 1 л.

Сахар-песок – 1 ст.л.

Соль – 3 ст.л.

Лавровый лист – 2 шт.

Перец душистый горошек – 10 шт.

Кориандр – 2 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим мороженую селедку и все необходимые специи.

Шаг 2. Специи, соль и сахар отправляем в кастрюлю и заливаем водой. Провариваем 2 минуты после закипания и после остужаем.

Шаг 3. Промытую и очищенную сельдь выкладываем в наш рассол, закрываем крышкой и убираем в холодильник на трое суток.

Шаг 4. Периодически рыбу необходимо переворачивать, чтобы она равномерно просолилась.

Шаг 5. Затем готовую рыбу извлекаем из рассола, обсушиваем ее, разделываем на филе или режем на кусочки.

Шаг 6. Рыбу сразу же можно дополнить луком и растительным маслом.

Шаг 7. Теперь вы знаете, как вкусно засолить свежемороженую селедку. Берите идею на заметку!

Малосольная селедка в банке в рассоле

Малосольная селедка в банке в рассоле сможет получиться даже у новичков в кулинарном деле. Для этого используйте нашу кулинарную идею с пошаговыми фотографиями. Готовый продукт выйдет сочным и ярким по вкусу. Ваши близкие и гости не смогут устоять перед аппетитной закуской!

Время готовки – 3 дня

Время приготовления – 20 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Сельдь – 1 шт.

Вода – 500 мл.

Соль – 20 гр.

Сахар-песок – 30 гр.

Перец черный горошек – 6 шт.

Лавровый лист – 2 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим все необходимые продукты по списку.

Шаг 2. Вливаем в кастрюлю воду, также сюда добавляем лавровый лист и горошины перца.

Шаг 3. Всыпаем указанное количество соли.

Шаг 4. Также добавляем сюда сахар. Доводим заготовку до кипения и после остужаем до комнатной температуры.

Шаг 5. Рыбу промываем и соскабливаем чешую.

Шаг 6. Далее подготовленную сельдь выкладываем в стеклянную банку.

Шаг 7. Заливаем ее остывшим рассолом.

Шаг 8. Закрываем заготовку крышкой.

Шаг 9. Убираем наполненную банку в холодильник на 2-3 дня. Затем сельдь извлекаем, обсушиваем и очищаем.

Шаг 10. Малосольная селедка в банке в рассоле готова. Подавайте к столу и пробуйте!

Как быстро засолить селедку за 2 часа

Как быстро засолить селедку за 2 часа, вы узнаете из нашего проверенного рецепта с пошаговыми фотографиями. Следуйте описанию и у вас получится приготовить очень вкусную и сочную закуску. Подавайте к столу с черным хлебом, зеленью и другими дополнениями!

Время готовки – 2 часа

Время приготовления – 20 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Сельдь – 1 шт.

Вода – 500 мл.

Лук репчатый – 50 гр.

Перец черный горошек – по вкусу.

Лавровый лист – 1 шт.

Соль – 2 ч.л.

Сахар-песок – 1 ч.л.

Масло растительное – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Первым делом приготовим рассол. В кастрюлю кладем необходимые специи из списка, соль и сахар. Заливаем это все горячей водой.

Шаг 2. Кипятим пару минут и дополняем смесь растительным маслом. Остужаем.

Шаг 3. Начинаем очищать сельдь от внутренностей, головы и плавников.

Шаг 4. Дальше рыбу хорошенько промываем внутри и снаружи.

Шаг 5. Подготовленную тушку разделываем на порционные куски.

Шаг 6. Обязательно нарезаем сельдь острым ножом, чтобы не порвать тушку.

Шаг 7. Таким образом мы подготовили все части для засолки.

Шаг 8. Перекладываем куски в глубокую миску и сюда же отправляем полукольца репчатого лука.

Шаг 9. Заливаем продукты рассолом и убираем в холодильник на пару часов.

Шаг 10. Мы поделились, как быстро засолить селедку за 2 часа. Попробуйте!

Пряная слабосоленая селедка

Пряная слабосоленая селедка – это интересная кулинарная идея, которую точно стоить взять на заметку. Приготовить такую ароматную и насыщенную закуску несложно, а результат точно все оценят по достоинству. Рыба выйдет сочной и аппетитной. Ее можно подавать с хлебом или горячими гарнирами.

Время готовки – 20 часов

Время приготовления – 15 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Сельдь – 1 кг.

Соль – 100 гр.

Сахар-песок – 1 ст.л.

Перец черный горошек – 10 шт.

Перец душистый горошек – 10 шт.

Кориандр – 10 шт.

Гвоздика – 10 шт.

Лавровый лист – 3 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимое количество сельди, промываем ее под водой. Потрошить не нужно.

Шаг 2. В небольшой миске соединяем сахар, соль и все необходимые специи.

Шаг 3. Подготовленную рыбу хорошенько натираем специями со всех сторон.

Шаг 4. Выкладываем наши заготовки в стеклянную миску брюхом кверху.

Шаг 5. Оставляем рыбу засаливаться на 10 часов при комнатной температуре, после убираем в холодильник еще на 10 часов.

Шаг 6. Далее сельдь обсушиваем от лишней влаги с помощью бумажных полотенец и очищаем.

Шаг 7. Пряная слабосоленая селедка готова. Подавайте к столу!

Селедка сухого посола в пакете

Селедка сухого посола в пакете получается интересной по вкусу, сочной и в меру пряной. Такое угощение будет актуальным как на домашнем, так и праздничном столе. Подавайте вместе с хлебом, горячими гарнирами или используйте в приготовлении других закусок.

Время готовки – 2 суток

Время приготовления – 15 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

Сельдь – 2 шт.

Лавровый лист – 4 шт.

Перец душистый горошек – 6 шт.

Перец черный молотый – 0,25 ч.л.

Соль – 2 ст.л.

Сахар-песок – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.

Шаг 2. Сельдь заранее размораживаем, промываем под водой и обсушиваем с помощью бумажных полотенец.

Шаг 3. Для каждой сельди подготовим отдельный пакет. Раскладываем рыбу по целлофановым пакетам.

Шаг 4. К сельди отправляем соль и сахар.

Шаг 5. Также сюда добавляем специи: горошины перца и лавровые листья.

Шаг 6. Заворачиваем рыбу в пакет и встряхиваем, чтобы специи равномерно распределились. Убираем в холодильник на 1-2 суток.

Шаг 7. Селедка сухого посола в пакете готова к употреблению. Пробуйте!