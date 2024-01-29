Портал про города-курорты | Perekop

Как засолить селедку быстро и вкусно

На чтение: 9 минут
Как засолить селедку быстро и вкусно

Как засолить селедку, мы рассказываем в нашей интересной кулинарной подборке из десяти быстрых и вкусных рецептов приготовления в домашних условиях с пошаговыми фотографиями. Здесь мы собрали самые лучшие варианты для вашего соления. Обязательно попробуйте и порадуйте себя аппетитной закуской.

Как засолить селедку целиком в домашних условиях

Как засолить селедку целиком в домашних условиях, вы узнаете из нашего проверенного рецепта с пошаговыми фотографиями. Следуйте простым шагам и у вас получится приготовить очень вкусную и сочную сельдь, которую в дальнейшем можно использовать в приготовлении закусок или просто есть с хлебом.

Как засолить селедку быстро и вкусно

Ингредиенты –+4 порц.

  • Сельдь 2 шт.
  • Вода 1 л.
  • Соль 170 гр.
  • Лавровый лист 3 шт.
  • Перец душистый горошком 6 шт.
  • Сахар-песок 40 гр.
  • Перец чёрный горошек 10 шт.

Шаги 2 д.

  1. Как засолить селедку быстро и вкусно

    Как засолить селедку целиком в домашних условиях? Подготовим необходимые продукты по списку.

  2. Как засолить селедку быстро и вкусно

    Теперь необходимо приготовить тузлук. В воду добавляем соль, сахар, лавровый лист и горошины перцев. Перемешиваем.

  3. Как засолить селедку быстро и вкусно

    Ставим кастрюлю с содержимым на плиту, доводим до кипения и варим пару минут.

  4. Как засолить селедку быстро и вкусно

    Остужаем тузлук до комнатной температуры и погружаем сюда рыбу.

  5. Как засолить селедку быстро и вкусно

    Прикрываем заготовку крышкой и сверху устанавливаем груз. Убираем в холодильник на двое суток.

  6. Как засолить селедку быстро и вкусно

    Спустя двое суток заготовку из холодильника можно убирать.

  7. Как засолить селедку быстро и вкусно

    Тушки из рассола извлекаем и обсушиваем.

  8. Как засолить селедку быстро и вкусно

    Теперь вы знаете, как засолить селедку целиком в домашних условиях. Берите на заметку!

Засолить селедку в рассоле кусочками за сутки

Засолить селедку в рассоле кусочками за сутки смогут даже новички в кулинарном деле. Для этого берите на заметку нашу кулинарную идею с пошаговыми фотографиями. Готовый продукт выйдет сочным и ярким по вкусу. Ваши близкие и гости не смогут устоять перед аппетитной закуской!

Время готовки – 1 сутки

Время приготовления – 20 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

  • Сельдь – 1 шт.
  • Уксус столовый 9% – 3 ст.л.
  • Соль – 2 ст.л.
  • Сахар-песок – 1 ст.л.
  • Перец черный горошек – 6 шт.
  • Гвоздика – 3 шт.
  • Лавровый лист – 1 шт.
  • Вода – 500 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим все необходимые продукты.

Как засолить селедку быстро и вкусно

Шаг 2. Начнем с приготовления маринада. В кастрюлю или сотейник отправляем сахар, соль и специи.

Как засолить селедку быстро и вкусно

Шаг 3. Заливаем это все водой, доводим до кипения и провариваем около 3 минут. Затем маринад полностью остужаем.

Как засолить селедку быстро и вкусно

Шаг 4. Промываем и очищаем селедку. Обязательно удаляем внутренности и срезаем голову.

Как засолить селедку быстро и вкусно

Шаг 5. Далее рыбу режем на кусочки и выкладываем в глубокий контейнер.

Как засолить селедку быстро и вкусно

Шаг 6. В остывший маринад вливаем уксус и перемешиваем.

Как засолить селедку быстро и вкусно

Шаг 7. Куски селедки заливаем маринадом, закрываем крышкой и убираем в холодильник на одни сутки.

Как засолить селедку быстро и вкусно

Шаг 8. Засолить селедку в рассоле кусочками за сутки несложно. Надеюсь, теперь вы в этом окончательно убедились!

Как засолить селедку быстро и вкусно

Быстрая и вкусная засолка селедки кусочками

Быстрая и вкусная засолка селедки кусочками – это кулинарная идея, которую точно стоить взять на заметку. Засолить сельдь таким способом несложно, а результат будет выше всяческих похвал. Рыба выйдет сочной и аппетитной. Ее можно подавать с хлебом или горячими гарнирами.

Время готовки – 1 сутки

Время приготовления – 10 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

  • Сельдь – 2 шт.
  • Вода – 1 л.
  • Соль – 3 ст.л.
  • Сахар-песок – 2 ст.л.
  • Лавровый лист – 3 шт.
  • Перец душистый горошек – 6 шт.
  • Лук репчатый – 2 шт.
  • Уксус 9% – 2 ст.л.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Масло растительное – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Рыбу разделяем на филе, очищаем от косточек и кожуры.

Как засолить селедку быстро и вкусно

Шаг 2. Подготовленную сельдь разделываем на небольшие кусочки.

Как засолить селедку быстро и вкусно

Шаг 3. Для маринада соединяем воду с солью, сахаром и специями. Доводим до кипения на огне, а затем полностью остужаем.

Как засолить селедку быстро и вкусно

Шаг 4. Все куски рыбы выкладываем в банку и заливаем остывшим маринадом. Убираем в холодильник на ночь или сутки.

Как засолить селедку быстро и вкусно

Шаг 5. В это время тонкими полукольцами нарезаем лук, перемешиваем его с уксусом, растительным маслом и перцем.

Как засолить селедку быстро и вкусно

Шаг 6. В заготовку с луком выкладываем маринованные куски сельди. Перемешиваем.

Как засолить селедку быстро и вкусно

Шаг 7. Быстрая и вкусная засолка селедки кусочками завершена. Подавайте к столу!

Как засолить селедку быстро и вкусно

Вкусная соленая селедка целиком в рассоле

Вкусная соленая селедка целиком в рассоле порадует вас ярким вкусом, сочностью и аппетитным видом. Такую рыбу можно использовать в приготовлении салатов, бутербродов, а также просто есть с горячими гарнирами. Для засолки сельди берите на заметку наш проверенный пошаговый рецепт.

Время готовки – 2 суток

Время приготовления – 20 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

  • Сельдь – 1 шт.
  • Вода – 500 мл.
  • Соль – 1,5 ст.л.
  • Сахар-песок – 0,75 ст.л.
  • Перец душистый горошек – 5 шт.
  • Перец черный горошек – 8 шт.
  • Гвоздика – 2 шт.
  • Лавровый лист – 2 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим все необходимые продукты.

Как засолить селедку быстро и вкусно

Шаг 2. Первым делом приготовим рассол. В кастрюлю отправляем соль, сахар и специи из списка.

Как засолить селедку быстро и вкусно

Шаг 3. Заливаем это все водой, доводим до кипения и варим около 2 минут. Затем полностью остужаем.

Как засолить селедку быстро и вкусно

Шаг 4. Промытую селедку выкладываем в большой пластиковый контейнер.

Как засолить селедку быстро и вкусно

Шаг 5. Заливаем сельдь маринадом, закрываем крышкой и убираем в холодильник на двое суток.

Как засолить селедку быстро и вкусно

Шаг 6. Несколько раз в день рыбу необходимо переворачивать для равномерной засолки.

Как засолить селедку быстро и вкусно

Шаг 7. Спустя указанное время рыбу потрошим.

Как засолить селедку быстро и вкусно

Шаг 8. Вкусная соленая селедка целиком в рассоле готова. Подавайте к столу!

Как засолить селедку быстро и вкусно

Слабосоленая селедка с луком

Слабосоленая селедка с луком получается насыщенной по вкусу, невероятно сочной и в меру пряной. Такое угощение подойдет для домашнего и праздничного стола. Подавайте вместе с хлебом, горячими гарнирами или используйте в приготовлении других холодных закусок.

Время готовки – 2 часа 30 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

  • Сельдь – 1 шт.
  • Вода – 500 мл.
  • Лук репчатый – 0,5 шт.
  • Соль – 3 ч.л.
  • Сахар-песок – 1 ч.л.
  • Кориандр в зернах – 0,5 ч.л.
  • Лавровый лист – 2 шт.
  • Масло растительное – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для рассола в кастрюлю отправляем соль, сахар, специи и вливаем растительное масло.

Как засолить селедку быстро и вкусно

Шаг 2. Также сюда вливаем воду и ставим заготовку на огонь. Доводим до кипения и затем полностью остужаем.

Как засолить селедку быстро и вкусно

Шаг 3. Сельдь заранее размораживаем и промываем под водой.

Как засолить селедку быстро и вкусно

Шаг 4. Далее ее очищаем и нарезаем небольшими порционными кусочками.

Как засолить селедку быстро и вкусно

Шаг 5. Куски сельди выкладываем в банку, чередуя с колечками репчатого лука.

Как засолить селедку быстро и вкусно

Шаг 6. Заливаем это все маринадом и убираем в холодильник на 2 часа.

Как засолить селедку быстро и вкусно

Шаг 7. Слабосоленая селедка с луком готова. Подавайте к столу с черным хлебом и скорее пробуйте!

Как засолить селедку быстро и вкусно

Как вкусно засолить свежемороженую селедку

Как вкусно засолить свежемороженую селедку, мы поделились в нашем проверенном рецепте с пошаговыми фотографиями. Обязательно берите на заметку, порадуйте себя и близких аппетитной сочной сельдью. Далее вы сможете подавать ее в качестве самостоятельной закуски или добавлять в салаты.

Время готовки – 3 суток

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Сельдь мороженая – 2 шт.
  • Вода – 1 л.
  • Сахар-песок – 1 ст.л.
  • Соль – 3 ст.л.
  • Лавровый лист – 2 шт.
  • Перец душистый горошек – 10 шт.
  • Кориандр – 2 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим мороженую селедку и все необходимые специи.

Как засолить селедку быстро и вкусно

Шаг 2. Специи, соль и сахар отправляем в кастрюлю и заливаем водой. Провариваем 2 минуты после закипания и после остужаем.

Как засолить селедку быстро и вкусно

Шаг 3. Промытую и очищенную сельдь выкладываем в наш рассол, закрываем крышкой и убираем в холодильник на трое суток.

Как засолить селедку быстро и вкусно

Шаг 4. Периодически рыбу необходимо переворачивать, чтобы она равномерно просолилась.

Как засолить селедку быстро и вкусно

Шаг 5. Затем готовую рыбу извлекаем из рассола, обсушиваем ее, разделываем на филе или режем на кусочки.

Как засолить селедку быстро и вкусно

Шаг 6. Рыбу сразу же можно дополнить луком и растительным маслом.

Как засолить селедку быстро и вкусно

Шаг 7. Теперь вы знаете, как вкусно засолить свежемороженую селедку. Берите идею на заметку!

Как засолить селедку быстро и вкусно

Малосольная селедка в банке в рассоле

Малосольная селедка в банке в рассоле сможет получиться даже у новичков в кулинарном деле. Для этого используйте нашу кулинарную идею с пошаговыми фотографиями. Готовый продукт выйдет сочным и ярким по вкусу. Ваши близкие и гости не смогут устоять перед аппетитной закуской!

Время готовки – 3 дня

Время приготовления – 20 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

  • Сельдь – 1 шт.
  • Вода – 500 мл.
  • Соль – 20 гр.
  • Сахар-песок – 30 гр.
  • Перец черный горошек – 6 шт.
  • Лавровый лист – 2 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим все необходимые продукты по списку.

Как засолить селедку быстро и вкусно

Шаг 2. Вливаем в кастрюлю воду, также сюда добавляем лавровый лист и горошины перца.

Как засолить селедку быстро и вкусно

Шаг 3. Всыпаем указанное количество соли.

Как засолить селедку быстро и вкусно

Шаг 4. Также добавляем сюда сахар. Доводим заготовку до кипения и после остужаем до комнатной температуры.

Как засолить селедку быстро и вкусно

Шаг 5. Рыбу промываем и соскабливаем чешую.

Как засолить селедку быстро и вкусно

Шаг 6. Далее подготовленную сельдь выкладываем в стеклянную банку.

Как засолить селедку быстро и вкусно

Шаг 7. Заливаем ее остывшим рассолом.

Как засолить селедку быстро и вкусно

Шаг 8. Закрываем заготовку крышкой.

Как засолить селедку быстро и вкусно

Шаг 9. Убираем наполненную банку в холодильник на 2-3 дня. Затем сельдь извлекаем, обсушиваем и очищаем.

Как засолить селедку быстро и вкусно

Шаг 10. Малосольная селедка в банке в рассоле готова. Подавайте к столу и пробуйте!

Как засолить селедку быстро и вкусно

Как быстро засолить селедку за 2 часа

Как быстро засолить селедку за 2 часа, вы узнаете из нашего проверенного рецепта с пошаговыми фотографиями. Следуйте описанию и у вас получится приготовить очень вкусную и сочную закуску. Подавайте к столу с черным хлебом, зеленью и другими дополнениями!

Время готовки – 2 часа

Время приготовления – 20 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

  • Сельдь – 1 шт.
  • Вода – 500 мл.
  • Лук репчатый – 50 гр.
  • Перец черный горошек – по вкусу.
  • Лавровый лист – 1 шт.
  • Соль – 2 ч.л.
  • Сахар-песок – 1 ч.л.
  • Масло растительное – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Первым делом приготовим рассол. В кастрюлю кладем необходимые специи из списка, соль и сахар. Заливаем это все горячей водой.

Как засолить селедку быстро и вкусно

Шаг 2. Кипятим пару минут и дополняем смесь растительным маслом. Остужаем.

Как засолить селедку быстро и вкусно

Шаг 3. Начинаем очищать сельдь от внутренностей, головы и плавников.

Как засолить селедку быстро и вкусно

Шаг 4. Дальше рыбу хорошенько промываем внутри и снаружи.

Как засолить селедку быстро и вкусно

Шаг 5. Подготовленную тушку разделываем на порционные куски.

Как засолить селедку быстро и вкусно

Шаг 6. Обязательно нарезаем сельдь острым ножом, чтобы не порвать тушку.

Как засолить селедку быстро и вкусно

Шаг 7. Таким образом мы подготовили все части для засолки.

Как засолить селедку быстро и вкусно

Шаг 8. Перекладываем куски в глубокую миску и сюда же отправляем полукольца репчатого лука.

Как засолить селедку быстро и вкусно

Шаг 9. Заливаем продукты рассолом и убираем в холодильник на пару часов.

Как засолить селедку быстро и вкусно

Шаг 10. Мы поделились, как быстро засолить селедку за 2 часа. Попробуйте!

Как засолить селедку быстро и вкусно

Пряная слабосоленая селедка

Пряная слабосоленая селедка – это интересная кулинарная идея, которую точно стоить взять на заметку. Приготовить такую ароматную и насыщенную закуску несложно, а результат точно все оценят по достоинству. Рыба выйдет сочной и аппетитной. Ее можно подавать с хлебом или горячими гарнирами.

Время готовки – 20 часов

Время приготовления – 15 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

  • Сельдь – 1 кг.
  • Соль – 100 гр.
  • Сахар-песок – 1 ст.л.
  • Перец черный горошек – 10 шт.
  • Перец душистый горошек – 10 шт.
  • Кориандр – 10 шт.
  • Гвоздика – 10 шт.
  • Лавровый лист – 3 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимое количество сельди, промываем ее под водой. Потрошить не нужно.

Как засолить селедку быстро и вкусно

Шаг 2. В небольшой миске соединяем сахар, соль и все необходимые специи.

Как засолить селедку быстро и вкусно

Шаг 3. Подготовленную рыбу хорошенько натираем специями со всех сторон.

Как засолить селедку быстро и вкусно

Шаг 4. Выкладываем наши заготовки в стеклянную миску брюхом кверху.

Как засолить селедку быстро и вкусно

Шаг 5. Оставляем рыбу засаливаться на 10 часов при комнатной температуре, после убираем в холодильник еще на 10 часов.

Как засолить селедку быстро и вкусно

Шаг 6. Далее сельдь обсушиваем от лишней влаги с помощью бумажных полотенец и очищаем.

Как засолить селедку быстро и вкусно

Шаг 7. Пряная слабосоленая селедка готова. Подавайте к столу!

Как засолить селедку быстро и вкусно

Селедка сухого посола в пакете

Селедка сухого посола в пакете получается интересной по вкусу, сочной и в меру пряной. Такое угощение будет актуальным как на домашнем, так и праздничном столе. Подавайте вместе с хлебом, горячими гарнирами или используйте в приготовлении других закусок.

Время готовки – 2 суток

Время приготовления – 15 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

  • Сельдь – 2 шт.
  • Лавровый лист – 4 шт.
  • Перец душистый горошек – 6 шт.
  • Перец черный молотый – 0,25 ч.л.
  • Соль – 2 ст.л.
  • Сахар-песок – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.

Как засолить селедку быстро и вкусно

Шаг 2. Сельдь заранее размораживаем, промываем под водой и обсушиваем с помощью бумажных полотенец.

Как засолить селедку быстро и вкусно

Шаг 3. Для каждой сельди подготовим отдельный пакет. Раскладываем рыбу по целлофановым пакетам.

Как засолить селедку быстро и вкусно

Шаг 4. К сельди отправляем соль и сахар.

Как засолить селедку быстро и вкусно

Шаг 5. Также сюда добавляем специи: горошины перца и лавровые листья.

Как засолить селедку быстро и вкусно

Шаг 6. Заворачиваем рыбу в пакет и встряхиваем, чтобы специи равномерно распределились. Убираем в холодильник на 1-2 суток.

Как засолить селедку быстро и вкусно

Шаг 7. Селедка сухого посола в пакете готова к употреблению. Пробуйте!

Как засолить селедку быстро и вкусно

Что будем искать? Например,Человек