Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить тушеный рис с тыквой. Тыкву лучше брать плотную, не слишком крахмальную, чтобы ломтики лучше сохранили форму после тушения. Рис подойдет любой, но мне больше нравятся длиннозернистые сорта: жасмин или басмати. Сладковатая тыква хорошо сочетается с томленным рисом, так что берите на заметку рецепт!

Основной ингредиент: Овощи / Тыква / Крупы / Рис Блюдо: Горячие блюда / Гарниры Диета: Постные блюда / Вегетарианское питание

Состав / Ингредиенты:

Рис 100 Грамм

Тыква 150 Грамм

Лук репчатый 80 Грамм

Соль По вкусу

Черный молотый перец По вкусу

Масло растительное 20 Миллилитров

Вода горячая 300 Миллилитров

Количество порций 1

Калорийность

91 ккал

Калорийность

2 г

Белки

3 г

Жиры

13 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Тушеный рис с тыквой»

Подготовьте все ингредиенты.

Тыкву нарежьте ломтиками среднего размера, а репчатый лук полукольцами.

Разогрейте сковороду на среднем огне и обжарьте тыкву с репчатым луком около 5 минут. Посолите и поперчите, готовьте еще 1 минуту.

Влейте горячую воду, потушите тыкву еще 2-4 минуты.

Выложите сверху промытый до прозрачности рис. Не перемешивайте. Накройте сковороду крышкой и тушите около 22-25 минут на медленном огне.

После снимите с плиты и дайте настояться еще 5-10 минут. Затем аккуратно перемешайте.

Тушеный рис с тыквой готов, приятного вам аппетита!