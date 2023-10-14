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Тушеный рис с тыквой

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Тушеный рис с тыквой

Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить тушеный рис с тыквой. Тыкву лучше брать плотную, не слишком крахмальную, чтобы ломтики лучше сохранили форму после тушения. Рис подойдет любой, но мне больше нравятся длиннозернистые сорта: жасмин или басмати. Сладковатая тыква хорошо сочетается с томленным рисом, так что берите на заметку рецепт!
Основной ингредиент: Овощи / Тыква / Крупы / Рис Блюдо: Горячие блюда / Гарниры Диета: Постные блюда / Вегетарианское питание

Состав / Ингредиенты:

  • Рис 100 Грамм
  • Тыква 150 Грамм
  • Лук репчатый 80 Грамм
  • Соль По вкусу
  • Черный молотый перец По вкусу
  • Масло растительное 20 Миллилитров
  • Вода горячая 300 Миллилитров

Количество порций 1

Калорийность

91 ккал

Калорийность

2 г

Белки

3 г

Жиры

13 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Тушеный рис с тыквой»

Тушеный рис с тыквой

Подготовьте все ингредиенты.

Тушеный рис с тыквой

Тыкву нарежьте ломтиками среднего размера, а репчатый лук полукольцами.

Тушеный рис с тыквой

Разогрейте сковороду на среднем огне и обжарьте тыкву с репчатым луком около 5 минут. Посолите и поперчите, готовьте еще 1 минуту.

Тушеный рис с тыквой

Влейте горячую воду, потушите тыкву еще 2-4 минуты.

Тушеный рис с тыквой

Выложите сверху промытый до прозрачности рис. Не перемешивайте. Накройте сковороду крышкой и тушите около 22-25 минут на медленном огне.

Тушеный рис с тыквой

После снимите с плиты и дайте настояться еще 5-10 минут. Затем аккуратно перемешайте.

Тушеный рис с тыквой

Тушеный рис с тыквой готов, приятного вам аппетита!

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