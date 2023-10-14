Описание приготовления:
Ниже я расскажу подробнее, как приготовить тушеный рис с тыквой. Тыкву лучше брать плотную, не слишком крахмальную, чтобы ломтики лучше сохранили форму после тушения. Рис подойдет любой, но мне больше нравятся длиннозернистые сорта: жасмин или басмати. Сладковатая тыква хорошо сочетается с томленным рисом, так что берите на заметку рецепт!
Основной ингредиент: Овощи / Тыква / Крупы / Рис Блюдо: Горячие блюда / Гарниры Диета: Постные блюда / Вегетарианское питание
Состав / Ингредиенты:
- Рис 100 Грамм
- Тыква 150 Грамм
- Лук репчатый 80 Грамм
- Соль По вкусу
- Черный молотый перец По вкусу
- Масло растительное 20 Миллилитров
- Вода горячая 300 Миллилитров
Количество порций 1
Калорийность
91 ккал
Калорийность
2 г
Белки
3 г
Жиры
13 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Тушеный рис с тыквой»
Подготовьте все ингредиенты.
Тыкву нарежьте ломтиками среднего размера, а репчатый лук полукольцами.
Разогрейте сковороду на среднем огне и обжарьте тыкву с репчатым луком около 5 минут. Посолите и поперчите, готовьте еще 1 минуту.
Влейте горячую воду, потушите тыкву еще 2-4 минуты.
Выложите сверху промытый до прозрачности рис. Не перемешивайте. Накройте сковороду крышкой и тушите около 22-25 минут на медленном огне.
После снимите с плиты и дайте настояться еще 5-10 минут. Затем аккуратно перемешайте.
Тушеный рис с тыквой готов, приятного вам аппетита!