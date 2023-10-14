ГлавнаяРецептыРисово-тыквенная каша для уютного осеннего утра Рисово-тыквенная каша для уютного осеннего утра На чтение: 2 минуты Не все любят сочетание риса и тыквы в одном блюде, но эта каша заслуживает особого внимания. Такую будут есть даже дети, ведь в ней есть еще много изюминок. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Даже если вы не любите тыкву, эта кашка вам точно понравится, а изюм придает особый вкус и сладость. Читайте также Понадобится всего 30 минут: рецепты вкусных куриных колбасок на сковороде или в духовке ⠀ Также к рисово-тыквенной каше можно добавлять курагу, чернослив, вяленую клюкву. Рецепт рисово-тыквенной каши Время: 30 минут Порции: 6 Ингредиенты: – 400 граммов очищенной тыквы; – 300 граммов молока; – 150 граммов риса; – 15 граммов сахара; – щепотка соли; – 50 граммов изюма; – 50 граммов сливочного масла. Приготовление: Тыкву нарезаем маленькими кубиками, заливаем молоком и доводим до кипения. Убавляем огонь и варим до мягкости тыквы. Время зависит от сорта тыквы примерно 15 минут. В это время варим рис на воде удобным способом на 5 минут меньше указанного на упаковке. Тыкву оставляем кубиками или разминаем пестиком или пробиваем блендером. Добавляем рис, сахар, соль и варим до готовности риса. По желанию добавляем изюм (также отлично подойдет курага) и варим еще несколько минут. В конце выключаем огонь, добавляем сливочное масло и перемешиваем. Накрываем крышкой и даем настояться 10 – 15 минут (каша еще загустеет). Приятного аппетита! Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить мафины с яблоками к завтраку. Поделитесь с друзьями