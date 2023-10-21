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У меня чеснок никогда не пропадает. Лучший способ хранения чеснока

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У меня чеснок никогда не пропадает. Лучший способ хранения чеснока

Чеснок — это интересное растение, которое считается одним из самых древних на нашей планете. О чесноке люди знали давно. Вероятно, благодаря ему многие болезни обошли человечество стороной и не принесли серьезных потерь.

Чеснок даже сейчас является популярным методом против множества заболеваний. Такие недуги как ГРИПП и ОРВИ при помощи чеснока можно вылечить быстро.

Однако, если хранить чеснок неправильно, то он не даст должного результата. Поэтому расскажем, как лучше хранить чеснок долгие годы.

Ингредиенты для чесночной смеси:

  • чеснок;
  • соль — 40 г.

Приготовление чесночной смеси:

Сперва чеснок промываем тщательно промываем в воде. Убрать чеснок из воды можно при помощи шумовки. Кладем зубчики на стол, застеленный полотенцем или бумагой.

Как только полотенце впитает лишнюю жидкость, удаляем у чеснока кожуру и донце.

У меня чеснок никогда не пропадает. Лучший способ хранения чеснока

Половину от общего количества добавляем в  блендер, посыпаем 20 граммами соли. 

Засыпаем в блендер остатки чеснока, посыпаем еще солью и измельчаем до состояния кашицы.

У меня чеснок никогда не пропадает. Лучший способ хранения чеснока

Застилаем противень пергаментом, выкладываем чесночную смесь.

У меня чеснок никогда не пропадает. Лучший способ хранения чеснока

Распределяем массу по дну противня и пару дней высушиваем на солнце. Далее пласт ломаем руками до состояния крупной крошки.

У меня чеснок никогда не пропадает. Лучший способ хранения чеснока

Снова кладем смесь в блендер и перемалываем.

У меня чеснок никогда не пропадает. Лучший способ хранения чеснока

Получается чесночная соль, которая отлично подойдет для многих блюд. Ее используют для рецептов, где имеется чеснок, добавлять советуем немного.

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