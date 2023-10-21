У меня чеснок никогда не пропадает. Лучший способ хранения чеснока

Чеснок — это интересное растение, которое считается одним из самых древних на нашей планете. О чесноке люди знали давно. Вероятно, благодаря ему многие болезни обошли человечество стороной и не принесли серьезных потерь.
Чеснок даже сейчас является популярным методом против множества заболеваний. Такие недуги как ГРИПП и ОРВИ при помощи чеснока можно вылечить быстро.
Однако, если хранить чеснок неправильно, то он не даст должного результата. Поэтому расскажем, как лучше хранить чеснок долгие годы.
Ингредиенты для чесночной смеси:
- чеснок;
- соль — 40 г.
Приготовление чесночной смеси:
Сперва чеснок промываем тщательно промываем в воде. Убрать чеснок из воды можно при помощи шумовки. Кладем зубчики на стол, застеленный полотенцем или бумагой.
Как только полотенце впитает лишнюю жидкость, удаляем у чеснока кожуру и донце.
Половину от общего количества добавляем в блендер, посыпаем 20 граммами соли.
Засыпаем в блендер остатки чеснока, посыпаем еще солью и измельчаем до состояния кашицы.
Застилаем противень пергаментом, выкладываем чесночную смесь.
Распределяем массу по дну противня и пару дней высушиваем на солнце. Далее пласт ломаем руками до состояния крупной крошки.
Снова кладем смесь в блендер и перемалываем.
Получается чесночная соль, которая отлично подойдет для многих блюд. Ее используют для рецептов, где имеется чеснок, добавлять советуем немного.