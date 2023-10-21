Рецепт: Капустные шницели под «шубой» — в духовке

Ингредиенты:
лук зеленый — по вкусу;
петрушка — по вкусу;
базилик зеленый — по вкусу;
фарш свиной — 350 грамм;
кетчуп — 2 ст.л.;
соль — по вкусу;
перец черный молотый — по вкусу;
лук репчатый — половинка одной шт.;
майонез — 1 ст.л.;
масло растительное — 2 ст.л.;
масло сливочное — 70 грамм;
сыр моцарелла — 90 грамм;
капуста белокочанная молодая — 1 шт.;
помидор свежий крупный — 1 шт
Способ приготовления: Доброго осеннего дня! Предлагаю сегодня вам свеженький рецепт. Может кто-то готовил подобное, но я первый раз. Это быстрый рецепт, минимум затрат — максимум вкуса. Блюдо получается лёгкое за счёт капусты, сытное за счёт мяса.
Итак, возьмём один небольшой кочан молодой( желательно) белокочанной капусты. И вымоем его.
Нарежем капусту шайбами, толщиной, примерно 2,5 см.
Вот так получается. Режется капуста легко.
Застилаем противень бумагой для выпечки. Смазываем бумагу растительным маслом. Выкладываем наши капустные шницели и солим их по вкусу. Сверху намазываем капусту размягченным сливочным маслом, остатки масла равномерно распределяем по капусте.
Репчатый лук чистим, моем.
Нарезаем репчатый лук мелко и добавляем в свиной фарш. Солим фарш, перчим, все тщательно вымешиваем.
Всю зелень мелко нарезаем и добавляем к фаршу. Перемешиваем.
Подготовленный фарш выкладываем на каждый капустный шницель и разравниваем.
Теперь займёмся помидором. Он должен-быть спелый и вкусный. Вымоем его.
Нарежем помидор кружками.
Далее помидорные кольца выкладываем сверху на фарш. Получаются этакие пирамидки.
Теперь готовим соус. Потребуется майонез и кетчуп. Продукты должны быть вкусные и качественные. От их вкуса зависит вкус блюда.
Тщательно перемешиваем майонез и кетчуп и смазываем сверху наши пирамидки.
Ставим запекаться в духовку на двадцать минут. Затем достаем и посыпаем моцареллой. Запекаем еще пятнадцать минут.
Подаем наш ужин в горячем виде. Приятного вам аппетита!
Время приготовления: 45 мин. Примерная стоимость порции: 55 руб.