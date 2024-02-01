Самый лучший салат из пекинской капусты: простой рецепт с тунцом

Приготовьте этот вкусный салат с тунцом. Хрустящая пекинская капуста прекрасно дополнит ваш ужин. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Этот салат готовится очень быстро. Кроме этого, нужны только простые ингредиенты. Стоит попробовать Пальчики оближешь: приготовьте идеальный винегрет с сельдью и зеленым горошком Рецепт салата с тунцом Время : 15 минут

: 15 минут Порций: 4 Ингредиенты:

– 350 граммов пекинской капусты;

– 180 граммов консервированного тунца;

– 2 яйца;

– 100 граммов твердого сыра;

– соль, перец по вкусу;

– 60 граммов майонеза 67%. Приготовление: Предварительно сварите яйца вкрутую. Для этого их надо проварить в кипящей воде 10 минут. Готовые яйца остудите и почистьте. Пекинскую капусту тонко нарежьте, а сыр натрите на крупную терку. В свою очередь, яйца нарежьте ломтиками, а консервированный тунец измельчите вилкой. Подготовленные ингредиенты выложите в миску. Посолите, поперчите, добавьте майонез и хорошо перемешайте. Переложите салат в салатник и сразу же подавайте к столу. Понравился рецепт? Попробуйте приготовить быструю морковь по-корейски – на маринование нужно всего 30 минут.