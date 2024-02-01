ГлавнаяРецептыСамый лучший салат из пекинской капусты: простой рецепт с тунцом Самый лучший салат из пекинской капусты: простой рецепт с тунцом На чтение: 1 минута Приготовьте этот вкусный салат с тунцом. Хрустящая пекинская капуста прекрасно дополнит ваш ужин. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Этот салат готовится очень быстро. Кроме этого, нужны только простые ингредиенты. Стоит попробовать Пальчики оближешь: приготовьте идеальный винегрет с сельдью и зеленым горошком Рецепт салата с тунцом Время: 15 минут Порций: 4 Ингредиенты: – 350 граммов пекинской капусты; – 180 граммов консервированного тунца; – 2 яйца; – 100 граммов твердого сыра; – соль, перец по вкусу; – 60 граммов майонеза 67%. Приготовление: Предварительно сварите яйца вкрутую. Для этого их надо проварить в кипящей воде 10 минут. Готовые яйца остудите и почистьте. Пекинскую капусту тонко нарежьте, а сыр натрите на крупную терку. В свою очередь, яйца нарежьте ломтиками, а консервированный тунец измельчите вилкой. Подготовленные ингредиенты выложите в миску. Посолите, поперчите, добавьте майонез и хорошо перемешайте. Переложите салат в салатник и сразу же подавайте к столу. Понравился рецепт? Попробуйте приготовить быструю морковь по-корейски – на маринование нужно всего 30 минут. Поделитесь с друзьями