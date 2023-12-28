Как выбрать сладкий и спелый ананас на Новый год: топ-3 правил, которые всегда работают

Новогодний стол всегда заполнен невероятно вкусными яствами. Среди любимых вкусностей есть сочный ананас. Как его выбрать и не ошибиться?

КУЛИНАРНЫЙ ГИД

Фрукты – важное дополнение к любому празднику, а ананас – незаменим на зимние праздники, ведь это такое сладкое воспоминание о лете. Однако, выбирая ананас для новогоднего стола, важно знать кое-какие тонкости.

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Как должен выглядеть спелый ананас

Прежде всего, обратите внимание на внешний вид ананаса. Выбирайте тот, у которого яркая золотистая кожура с зеленым оттенком. Такой ананас обычно созревает на солнце и обладает естественной сладостью. Проверьте нижнюю часть ананаса, называемую также основанием ананаса. Он должен иметь приятный желтый цвет с некоторыми видимыми зелеными частями или без них.

Такой сладкий фрукт / Фото unsplash

Ананас часто не имеет запаха, когда он холоден. Итак, если ананас отвечает всем другим критериям спелости, но холодный, когда вы его берете, чтобы почувствовать, он может не иметь особого запаха.

Запах – очень важен

Ананасы, готовые к употреблению, обладают насыщенным ароматом. Это аромат свежести и сладости. Однако здесь есть немаловажный момент. Ананас часто не имеет запаха, когда он холоден. Следовательно, если ананас отвечает всем другим критериям спелости, но холодный, он может не обладать особым запахом. Но это не значит, что он не созрел.

Как выбрать сладкий ананас

Выбирайте среднего размера ананас, который тяжелее своего размера. Это говорит о том, что он заполнен соком и имеет спелую мякоть. Сладкие ананасы можно определить по их верхним листочкам. Если они легко отделяются при легком таскании, это свидетельствует о спелости.

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