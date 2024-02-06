Описание приготовления:
Творог получается совершенно не кислый, но если вы не держали его слишком долго. Молоко и сметана должны быть настоящие и жирные. Вкусный домашний творог из молока и сметаны — это отличный вариант для завтрака или перекуса. Из него получается нежная и сытная запеканка или отличные сырники.
Назначение: На завтрак Основной ингредиент: Молочные продукты / Молоко / Сметана
Состав / Ингредиенты:
- Молоко 1 Литр
- Сметана 400 Грамм
Количество порций 4
Калорийность
380 ккал
Калорийность
2 г
Белки
39 г
Жиры
3 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Вкусный домашний творог из молока и сметаны»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления вкусного домашнего творога из молока и сметаны.
Молоко налейте в кастрюлю с толстым дном и доведите до кипения. Затем снимите с огня и остудите до температуры 40 градусов. Выложите в молоко сметану и перемешайте до однородности. Накройте кастрюлю крышкой и поставьте в теплое место на 12 часов. За это время масса скиснет.
Поставьте кастрюлю на самый медленный огонь и варите массу в течение 20 минут, не перемешивая. За это время масса свернется и разделится на зерно творога и сыворотку.
Сито застелите марлей сложенной в несколько раз или как я в специальный мешочек для сыра и творога. Слейте массу в сито и подвесьте на 4-5 часов, чтобы сыворотка стекла. Или просто поставьте небольшой груз сверху. Готовый творог переложите в миску и уберите в холодильник для хранения.
Вкусный домашний творог из молока и сметаны готов! Приятного аппетита!