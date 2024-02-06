Описание приготовления:

Творог получается совершенно не кислый, но если вы не держали его слишком долго. Молоко и сметана должны быть настоящие и жирные. Вкусный домашний творог из молока и сметаны — это отличный вариант для завтрака или перекуса. Из него получается нежная и сытная запеканка или отличные сырники.

Назначение: На завтрак Основной ингредиент: Молочные продукты / Молоко / Сметана

Состав / Ингредиенты:

Молоко 1 Литр

Сметана 400 Грамм

Количество порций 4

Калорийность

380 ккал

Калорийность

2 г

Белки

39 г

Жиры

3 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Вкусный домашний творог из молока и сметаны»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления вкусного домашнего творога из молока и сметаны.

Молоко налейте в кастрюлю с толстым дном и доведите до кипения. Затем снимите с огня и остудите до температуры 40 градусов. Выложите в молоко сметану и перемешайте до однородности. Накройте кастрюлю крышкой и поставьте в теплое место на 12 часов. За это время масса скиснет.

Поставьте кастрюлю на самый медленный огонь и варите массу в течение 20 минут, не перемешивая. За это время масса свернется и разделится на зерно творога и сыворотку.

Сито застелите марлей сложенной в несколько раз или как я в специальный мешочек для сыра и творога. Слейте массу в сито и подвесьте на 4-5 часов, чтобы сыворотка стекла. Или просто поставьте небольшой груз сверху. Готовый творог переложите в миску и уберите в холодильник для хранения.

Вкусный домашний творог из молока и сметаны готов! Приятного аппетита!