ГлавнаяРецептыВ честь Дня рождения выдающейся писательницы: приготовьте любимый десерт Леси Украинки В честь Дня рождения выдающейся писательницы: приготовьте любимый десерт Леси Украинки На чтение: 2 минуты 25 февраля исполняется 153 года со дня рождения Леси Украинки. Эта знаменитая женщина была не только невероятной поэтессой, но и любила печь. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Ее творчество известно своеобразием стиля, глубиной поэтического мира и актуальностью проблем, которые она поднимала. И великие писательницы любили поесть что-то вкусненькое, и даже больше – она умела сама испечь особый десерт. К теме Любимые сладости Франко: приготовьте дактилевый пирог – аутентичный рецепт Информацию об этом можно найти в женском журнале «Наша жизнь» в заметке, который сделала в Канаде Анна Франко-Ключко (дочь Ивана Франко). Как отмечает исследовательница, «Леся Украинка любила печь английский кекс. Как хорошо было бы получить рецепт его и знать, какое печенье любила эта наша величайшая поэтесса!» Косачевский кекс Время: 1 час Порций: 4 Ингредиенты: – 100 миллилитров масла; – 100 грамм сахара; – 100 миллилитров кефира; – 1 яйцо; – 1 стакан муки; – пол чайной ложки разрыхлителя; – 1 щепотка ванилина. Приготовление: Взбить яйцо и сахарный песок до образования однородной массы. Влейте кефир и растительное масло. Постепенно добавьте просеянную муку, разрыхлитель и ванилин. Перелейте тесто в форму. Разогрейте духовку до 180 градусов. Выпекайте кекс 25 минут. Какие были кулинарные предпочтения у Леси Украинки Часто пекла мазурки (мазурка – традиционный польский пирог, который выпекают на Пасху). С Кавказа Леся Украинка привезла несколько кустов кизила, они начали давать обильные плоды, из которых поэтесса готовила чрезвычайно замечательное варенье. Сели завтракать и меня посадили. Тетя Леся нарезала себе сало и клала на кусочки хлеба. Она любила есть сало, нарезанное тоненькими кусочками, – вспоминает племянница писательницы, Евгения Косач-Мильская. Утром Леся предпочитала кофе со сливками, особенно с английским кексом. Узнайте детали: какое блюдо любила пробовать принцесса Диана. Поделитесь с друзьями