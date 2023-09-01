В Японии раскупают конфеты без вкуса и запаха

В японских магазинах растет спрос на сладости без вкуса, цвета и запаха. О новом тренде сообщает «Рамблер».

Карамельки «без всего» поступили в продажу еще год назад — с тех пор их раскупают в мгновение ока. В состав конфет входят всего два ингредиента: полидекстроза, пищевая добавка, и подсластитель эритрит. Потребители говорят, что вкус у необычных сладостей все-таки есть, но он практически неощутимый — напоминает белый рис или аптечные витамины.

Такие леденцы позволяют подавить приступы кашля или смягчить сухость во рту, однако лекарственным средством не являются. Упаковка из семи «нейтральных» конфет стоит немного — 189 иен (124 рубля).

До России японский тренд пока не дошел. В качестве альтернативы конфетам с большим количеством сахара, ароматизаторов и красителей в составе эксперты рекомендуют выбирать сухофрукты, орехи и горький шоколад. Отличной заменой сладостям из масс-маркета станут raw-десерты — те, которые готовят из свежих фруктов и ягод с добавлением семян, натуральных масел и растительного молока.