ГлавнаяРецептыВ начинку вареников или к мясу: готовим тушеную капусту, как у мамы В начинку вареников или к мясу: готовим тушеную капусту, как у мамы На чтение: 2 минуты Как часто вы готовите тушеную капусту? Пожалуй, не каждый день. У нас есть интересный и вкусный рецепт из красноголовой капусты, который точно понравится каждому. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Красноголовая капуста очень красивая, сочная и витаминная. Ее можно просто порезать в свежий салат, или тушить и добавлять в качестве начинки в блюда. Популярным блюдом также тушеная капуста с мясом – пальчики оближете. Читайте также Вкусно и сбалансировано: чем наполнить ланч бокс в школу и работу Мы предлагаем попробовать приготовить тушеную краснокочанную капусту с изюмом или вяленой клюквой на обед или ужин. По желанию это блюдо можно использовать как начинку к вареникам. Рецепт тушеной капусты с изюмом Время: 30 минут Ингредиенты: – красноголовая капуста; – большая репчатая луковица; – винный или яблочный уксус; – масло; – соль; – черный молотый перец; – изюм или клюква; – молотый кориандр. Приготовление: Тонко рубим капусту острым ножом или на специальной терке. Нарезаем кубиками очищенный репчатый лук. Разогреваем сковороду с растительным маслом и обжариваем лук до прозрачности. Добавляем капусту и перемешиваем. Добавляем соль, ароматный перец и уксус. Накрываем сковороду крышкой и тушим на медленном огне. Тушим до нужной мягкости. В конце добавляем изюм или вяленую клюкву. За несколько минут до окончания приготовления посыпаем молотым кориандром. Выключаем огонь и оставляем тушеную капусту настояться под крышкой еще 10 минут. Приятного аппетита! Понравился рецепт? Попробуйте также приготовить н эзвические блюда из картофеля. Поделитесь с друзьями