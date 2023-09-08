В начинку вареников или к мясу: готовим тушеную капусту, как у мамы

Как часто вы готовите тушеную капусту? Пожалуй, не каждый день. У нас есть интересный и вкусный рецепт из красноголовой капусты, который точно понравится каждому.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Красноголовая капуста очень красивая, сочная и витаминная. Ее можно просто порезать в свежий салат, или тушить и добавлять в качестве начинки в блюда. Популярным блюдом также тушеная капуста с мясом – пальчики оближете.

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Мы предлагаем попробовать приготовить тушеную краснокочанную капусту с изюмом или вяленой клюквой на обед или ужин. По желанию это блюдо можно использовать как начинку к вареникам.

Рецепт тушеной капусты с изюмом

Время: 30 минут

Ингредиенты:

– красноголовая капуста;

– большая репчатая луковица;

– винный или яблочный уксус;

– масло;

– соль;

– черный молотый перец;

– изюм или клюква;

– молотый кориандр.

Приготовление:

Тонко рубим капусту острым ножом или на специальной терке. Нарезаем кубиками очищенный репчатый лук.

Разогреваем сковороду с растительным маслом и обжариваем лук до прозрачности. Добавляем капусту и перемешиваем.

Добавляем соль, ароматный перец и уксус. Накрываем сковороду крышкой и тушим на медленном огне. Тушим до нужной мягкости.

В конце добавляем изюм или вяленую клюкву. За несколько минут до окончания приготовления посыпаем молотым кориандром.

Выключаем огонь и оставляем тушеную капусту настояться под крышкой еще 10 минут.

Приятного аппетита!