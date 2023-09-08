В России планируют маркировать вредные продукты

В России могут внедрить маркировку для потенциально вредных продуктов, передают «Известия».

Правительство РФ с июля 2023 года рассматривает возможное введение маркировки вредных продуктов, опираясь на рекомендации Всемирной организации здравоохранения.

Авторы предложения намерены на лицевой стороне упаковки размещать специальное обозначение: оно будет указывать на то, что в товаре содержатся вредные вещества или зафиксирован избыток калорий.

Предполагается, что маркировка появится на соленых, вяленых или ферментированных мясных полуфабрикатах, газированных напитках, энергетиках и продуктах, в которых превышено содержание трансжиров (жареное и сладкое). ВОЗ также не поощряет употребление в пищу фастфуда и мяса, приготовленного на открытом огне: возможно, такие блюда тоже будут помечать предупреждающим знаком.

Вредными в определенных условиях могут стать и по умолчанию полезные продукты. Например, тыквенный сок: узнайте, в каких случаях от него лучше отказаться.