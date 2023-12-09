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В подарок или на праздничный стол: простой рецепт печенья на Новый год

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В подарок или на праздничный стол: простой рецепт печенья на Новый год

Во время подготовки к Новому Году в каждом доме появляется не только атмосфера радости и ожиданий, но сладкий аромат праздничного печенья. Он наполняет наши души милыми воспоминаниями о детстве.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Выпекание печенья во время подготовки к новогодним праздникам – это уютная традиция родом из маминой кухни. Этот простой рецепт способен повторить даже совсем неумелый кондитер.

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Рецепт печенья на Новый год

  • Время: 30 минут
  • Порций: 15 штук

Ингредиенты:
– 150 грамм мягкого сливочного масла;
– 70 грамм сахара или 50 грамм сахарной пудры;
– 150 грамм пшеничной муки;
– 75 грамм рисовой муки.

Приготовление:

  1. Смешивайте масло и сахар миксером примерно 6 – 7 минут.
  2. Добавьте просеянную пшеничную и рисовую муку.
  3. Перемешивайте некоторое время или вымешивайте руками, соединив ингредиенты в шар.
  4. Заверните в фольгу и поставьте в холодильник на 30 минут.
  5. Разогрейте духовку до 160 градусов.
  6. Присыпьте кондитерскую доску мукой, разделите тесто на 3 части и раскатайте в котлеты толщиной около 3 миллиметра.
  7. Остальное тесто храните в холодильнике.
  8. Формочками вырежьте фигурки и выложите их на противень, застеленный бумагой для выпекания.
  9. Поставьте в разогретую духовку и выпекайте 15 минут.

Для подачи

  • Когда печенье охладится, украсьте его праздничной глазурью и любимым декором.

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