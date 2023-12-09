ГлавнаяРецептыВ подарок или на праздничный стол: простой рецепт печенья на Новый год В подарок или на праздничный стол: простой рецепт печенья на Новый год На чтение: 1 минута Во время подготовки к Новому Году в каждом доме появляется не только атмосфера радости и ожиданий, но сладкий аромат праздничного печенья. Он наполняет наши души милыми воспоминаниями о детстве. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Выпекание печенья во время подготовки к новогодним праздникам – это уютная традиция родом из маминой кухни. Этот простой рецепт способен повторить даже совсем неумелый кондитер. Интересно Как приготовить курицу в духовке: советы, которые сделают любимое блюдо еще более аппетитным Рецепт печенья на Новый год Время: 30 минут Порций: 15 штук Ингредиенты: – 150 грамм мягкого сливочного масла; – 70 грамм сахара или 50 грамм сахарной пудры; – 150 грамм пшеничной муки; – 75 грамм рисовой муки. Приготовление: Смешивайте масло и сахар миксером примерно 6 – 7 минут. Добавьте просеянную пшеничную и рисовую муку. Перемешивайте некоторое время или вымешивайте руками, соединив ингредиенты в шар. Заверните в фольгу и поставьте в холодильник на 30 минут. Разогрейте духовку до 160 градусов. Присыпьте кондитерскую доску мукой, разделите тесто на 3 части и раскатайте в котлеты толщиной около 3 миллиметра. Остальное тесто храните в холодильнике. Формочками вырежьте фигурки и выложите их на противень, застеленный бумагой для выпекания. Поставьте в разогретую духовку и выпекайте 15 минут. Для подачи Когда печенье охладится, украсьте его праздничной глазурью и любимым декором. Что испечь на Новый год: рецепт торт красный бархат. Поделитесь с друзьями