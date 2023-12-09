В подарок или на праздничный стол: простой рецепт печенья на Новый год

Во время подготовки к Новому Году в каждом доме появляется не только атмосфера радости и ожиданий, но сладкий аромат праздничного печенья. Он наполняет наши души милыми воспоминаниями о детстве.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Выпекание печенья во время подготовки к новогодним праздникам – это уютная традиция родом из маминой кухни. Этот простой рецепт способен повторить даже совсем неумелый кондитер.

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Рецепт печенья на Новый год

Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 15 штук

Ингредиенты:

– 150 грамм мягкого сливочного масла;

– 70 грамм сахара или 50 грамм сахарной пудры;

– 150 грамм пшеничной муки;

– 75 грамм рисовой муки.

Приготовление:

Смешивайте масло и сахар миксером примерно 6 – 7 минут. Добавьте просеянную пшеничную и рисовую муку. Перемешивайте некоторое время или вымешивайте руками, соединив ингредиенты в шар. Заверните в фольгу и поставьте в холодильник на 30 минут. Разогрейте духовку до 160 градусов. Присыпьте кондитерскую доску мукой, разделите тесто на 3 части и раскатайте в котлеты толщиной около 3 миллиметра. Остальное тесто храните в холодильнике. Формочками вырежьте фигурки и выложите их на противень, застеленный бумагой для выпекания. Поставьте в разогретую духовку и выпекайте 15 минут.

Для подачи

Когда печенье охладится, украсьте его праздничной глазурью и любимым декором.

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