ГлавнаяРецептыПомогут создать феерию праздника: рецепт пасхальных кексов: рецепт пасхальных кексов Помогут создать феерию праздника: рецепт пасхальных кексов: рецепт пасхальных кексов На чтение: 2 минуты Выпечка – обязательный атрибут пасхальных праздников. Готовить пасхальные кексы просто и быстро, а еще они такие красивые! ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Лимонные кексы в виде цыплят очень красиво выглядят и очень вкусные, особенно детям. Они исчезнут со стола в первые минуты, поэтому лучше приготовить их немного больше. Интересно Крабовые палочки – универсальный продукт: 4 блюда, которые можно приготовить с ТМ «Водный Мир» Кексы на Пасху Время: 1 час Порций: 12 штук Очень вкусно / Фото twoje diy Ингредиенты: – 300 грамм пшеничной муки; – 2 ложки разрыхлителя; – 2 яйца; – 250 миллилитров натурального йогурта; – 125 грамм сливочного масла; – 150 грамм сахара; – 1 пачка ванильного сахара; – 2 столовые ложки тертой цедры лимона; – щепотка соли; – сахарная пудра для приготовления глазури; ингредиенты для сахарной начинки: – сахар; – желтый гелевый краситель. Приготовление: Выньте масло из холодильника, чтобы оно стало мягким. Смешайте его с йогуртом. Добавьте муку, сахар, пудру, соль и цедру лимона. Выложите тесто в формочки для кексов и выпекайте в разогретой до 190 градусов духовке 20 минут. Пока кексы пекутся, сделайте цветную сахарную посыпку. Просто насыпьте в пакет сахар и добавьте гелевый краситель. Хорошо распределите краситель. Когда кексы будут готовы, выньте их из духовки и дайте остыть. Сделайте глазурь из сахарной пудры и теплой воды. Выложите капкейки глазурью и посыпьте сахарной посыпкой. Из марципановой массы сделайте цыплячьи глаза и клюв. Интересно знать: что нельзя добавлять в пасху. Поделитесь с друзьями