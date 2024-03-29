Помогут создать феерию праздника: рецепт пасхальных кексов: рецепт пасхальных кексов

Выпечка – обязательный атрибут пасхальных праздников. Готовить пасхальные кексы просто и быстро, а еще они такие красивые!

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Лимонные кексы в виде цыплят очень красиво выглядят и очень вкусные, особенно детям. Они исчезнут со стола в первые минуты, поэтому лучше приготовить их немного больше.

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Кексы на Пасху

Время : 1 час

: 1 час Порций: 12 штук

Очень вкусно / Фото twoje diy

Ингредиенты:

– 300 грамм пшеничной муки;

– 2 ложки разрыхлителя;

– 2 яйца;

– 250 миллилитров натурального йогурта;

– 125 грамм сливочного масла;

– 150 грамм сахара;

– 1 пачка ванильного сахара;

– 2 столовые ложки тертой цедры лимона;

– щепотка соли;

– сахарная пудра для приготовления глазури;

ингредиенты для сахарной начинки:

– сахар;

– желтый гелевый краситель.

Приготовление:

Выньте масло из холодильника, чтобы оно стало мягким. Смешайте его с йогуртом. Добавьте муку, сахар, пудру, соль и цедру лимона. Выложите тесто в формочки для кексов и выпекайте в разогретой до 190 градусов духовке 20 минут. Пока кексы пекутся, сделайте цветную сахарную посыпку. Просто насыпьте в пакет сахар и добавьте гелевый краситель. Хорошо распределите краситель. Когда кексы будут готовы, выньте их из духовки и дайте остыть. Сделайте глазурь из сахарной пудры и теплой воды. Выложите капкейки глазурью и посыпьте сахарной посыпкой. Из марципановой массы сделайте цыплячьи глаза и клюв.

Интересно знать: что нельзя добавлять в пасху.