Портал про города-курорты | Perekop

В разгар сезона: как быстро приготовить клубничное тирамису

На чтение: 2 минуты
В разгар сезона: как быстро приготовить клубничное тирамису

Тирамису с клубникой идеальная альтернатива традиционному итальянскому десерту. Вам обязательно нужно его приготовить в сезон свежих ягод.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Это совершенный, свежий и легкий летний десерт. А лучше всего в нем то, что выпечка не нужна! Вместо клубники можно использовать чернику, малину или ежевику.

К теме Клубника в собственном соку: незаменимый рецепт на зиму

Рецепт тирамису с клубникой

  • Время: 1 час
  • Порций: 6

В разгар сезона: как быстро приготовить клубничное тирамису

Замечательный вкус / Фото kwestia smaku

Ингредиенты:
– 375 миллилитров сваренного кофе;
– 60 миллилитров ликера Амаретто;
– 4 желтка;
– 4 столовые ложки сахарной пудры;
– 300 миллилитров сливок 36%;
– 500 грамм сыра маскарпоне комнатной температуры;
– 400 грамм печенья савоярди;
– 4 столовые ложки какао;
– примерно 500 грамм клубники.

Приготовление:

  1. Подготовьте высокую форму.
  2. Сварите кофе и дайте ему остыть, затем смешайте его с ликером. Прежде чем разбить яйца, поместите их в раковину и залейте кипятком. Желтки вылейте в миску, добавьте сахарную пудру и перемешайте. Поставьте миску над кастрюлей с небольшим количеством кипящей воды (дно миски не должно касаться воды) и тщательно взбивайте примерно 5 – 6 минут.
  3. Выньте миску из кастрюли и продолжайте взбивать 4 минуты, пока смесь не станет светлой (почти белой) и рыхлой.
  4. Сливки взбейте до устойчивых пиков.
  5. Желтки (желательно в 3 приема) ложкой или лопаткой аккуратно соедините с сыром маскарпоне, смешанным в отдельной миске, а затем со взбитыми сливками.
  6. Разделите кофе, печенье и крем на три части. Печенье на мгновение окуните в кофе и выложите на дно формы, покройте кремом и посыпьте 1 столовой ложкой какао.
  7. Другую порцию печенья смочите кофе и выложите на слой крема, посыпанного уже какао. Смажьте кремом, посыпьте какао и выложите последний – третий слой печенья, крема и какао.
  8. Поставьте в холодильник по крайней мере на 4 часа или на ночь. Нарежьте клубнику и выложите ее на десерт непосредственно перед подачей.
  9. Разложите десерт по чашкам или тарелкам.

Невероятная вкуснятина: как приготовить летний пирог с клубникой.

Что будем искать? Например,Человек