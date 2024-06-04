В разгар сезона: как быстро приготовить клубничное тирамису

Замечательный вкус / Фото kwestia smaku
Ингредиенты:
– 375 миллилитров сваренного кофе;
– 60 миллилитров ликера Амаретто;
– 4 желтка;
– 4 столовые ложки сахарной пудры;
– 300 миллилитров сливок 36%;
– 500 грамм сыра маскарпоне комнатной температуры;
– 400 грамм печенья савоярди;
– 4 столовые ложки какао;
– примерно 500 грамм клубники.
Приготовление:
- Подготовьте высокую форму.
- Сварите кофе и дайте ему остыть, затем смешайте его с ликером. Прежде чем разбить яйца, поместите их в раковину и залейте кипятком. Желтки вылейте в миску, добавьте сахарную пудру и перемешайте. Поставьте миску над кастрюлей с небольшим количеством кипящей воды (дно миски не должно касаться воды) и тщательно взбивайте примерно 5 – 6 минут.
- Выньте миску из кастрюли и продолжайте взбивать 4 минуты, пока смесь не станет светлой (почти белой) и рыхлой.
- Сливки взбейте до устойчивых пиков.
- Желтки (желательно в 3 приема) ложкой или лопаткой аккуратно соедините с сыром маскарпоне, смешанным в отдельной миске, а затем со взбитыми сливками.
- Разделите кофе, печенье и крем на три части. Печенье на мгновение окуните в кофе и выложите на дно формы, покройте кремом и посыпьте 1 столовой ложкой какао.
- Другую порцию печенья смочите кофе и выложите на слой крема, посыпанного уже какао. Смажьте кремом, посыпьте какао и выложите последний – третий слой печенья, крема и какао.
- Поставьте в холодильник по крайней мере на 4 часа или на ночь. Нарежьте клубнику и выложите ее на десерт непосредственно перед подачей.
- Разложите десерт по чашкам или тарелкам.
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