В разгар сезона: как быстро приготовить клубничное тирамису

Тирамису с клубникой идеальная альтернатива традиционному итальянскому десерту. Вам обязательно нужно его приготовить в сезон свежих ягод.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Это совершенный, свежий и легкий летний десерт. А лучше всего в нем то, что выпечка не нужна! Вместо клубники можно использовать чернику, малину или ежевику.

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Рецепт тирамису с клубникой