Описание приготовления:
В разрезе ржаной хлеб на кефире имеет мелкопористую структуру, он отлично нарезается и идеально подходит для вкусных бутербродов. В работе я использовала обдирную ржаную муку.
Основной ингредиент: Мука / Ржаная мука Блюдо: Выпечка / Хлеб
Состав / Ингредиенты:
- Ржаная мука 300 Грамм
- Кефир 200 Миллилитров
- Соль 1 Чайная ложка
- Сода 1 Чайная ложка
- Растительное масло 40 Миллилитров
- Мед 1 Ст. ложка (жидкий)
Количество порций 4
Калорийность
276 ккал
Калорийность
4 г
Белки
8 г
Жиры
38 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Ржаной бездрожжевой хлеб на кефире»
Все ингредиенты выложите на стол.
В просторную миску залейте кефир, добавьте соду, соль, растительное масло. Перемешайте.
После того как сода вошла в реакцию с кефиром, добавьте жидкий мед и перемешайте все венчиком.
Добавьте просеянную ржаную муку.
Ложкой перемешайте все ингредиенты до полного объединения, не стоит ржаное тесто долго вымешивать — в нем нет клейковины. Тесто получается вязкое, с ним будет удобно работать только хорошо увлажненными руками.
На дно формы выложите кусочек пергамента для выпекания и поверх выложите ржаное тесто, влажными руками разровняйте поверхность теста. Отправьте выпекаться хлеб в форме в уже разогретую до 180 градусов духовку. Я выпекала хлеб в двух керамических формах в течение 25 минут.
Готовый ржаной хлеб полностью охладите и подавайте к столу.