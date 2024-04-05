Описание приготовления:

В разрезе ржаной хлеб на кефире имеет мелкопористую структуру, он отлично нарезается и идеально подходит для вкусных бутербродов. В работе я использовала обдирную ржаную муку.

Основной ингредиент: Мука / Ржаная мука Блюдо: Выпечка / Хлеб

Состав / Ингредиенты:

Ржаная мука 300 Грамм

Кефир 200 Миллилитров

Соль 1 Чайная ложка

Сода 1 Чайная ложка

Растительное масло 40 Миллилитров

Мед 1 Ст. ложка (жидкий)

Количество порций 4

Калорийность

276 ккал

Калорийность

4 г

Белки

8 г

Жиры

38 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Ржаной бездрожжевой хлеб на кефире»

Все ингредиенты выложите на стол.

В просторную миску залейте кефир, добавьте соду, соль, растительное масло. Перемешайте.

После того как сода вошла в реакцию с кефиром, добавьте жидкий мед и перемешайте все венчиком.

Добавьте просеянную ржаную муку.

Ложкой перемешайте все ингредиенты до полного объединения, не стоит ржаное тесто долго вымешивать — в нем нет клейковины. Тесто получается вязкое, с ним будет удобно работать только хорошо увлажненными руками.

На дно формы выложите кусочек пергамента для выпекания и поверх выложите ржаное тесто, влажными руками разровняйте поверхность теста. Отправьте выпекаться хлеб в форме в уже разогретую до 180 градусов духовку. Я выпекала хлеб в двух керамических формах в течение 25 минут.

Готовый ржаной хлеб полностью охладите и подавайте к столу.