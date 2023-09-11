В России просроченные продукты будут «снимать» прямо с кассы

С 2024 года в России появится обязательная блокировка просрочки. Товары с истекшим сроком годности и контрафакт будут блокироваться на кассе. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на проект Минпромторга.

Эксперимент по блокировке просроченных товаров проводили с февраля по август 2023 года. Система «Честный знак» вводилась для молочной продукции, питьевой и минеральной воды, пива, табачной продукции, а также некоторых других видов товаров.

Принцип работы новой системы прост. Продавец сканирует код и получает информацию о сроке годности товара. Если он истек, то продать продукцию не получится.

По словам авторов инициативы, усиленный контроль на кассе избавит покупателя от рисков и поможет ведомствам эффективнее бороться с некачественной продукцией.