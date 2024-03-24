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В вашем доме всегда будет ароматная сдоба: как приготовить хлеб на сковороде

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В вашем доме всегда будет ароматная сдоба: как приготовить хлеб на сковороде

Свежий хлеб – продукт, без которого трудно представить вкусный и сытный завтрак или обед. Если хотите приготовить ароматный хлеб собственноручно – воспользуйтесь рецептом, который сможет воспроизвести каждый.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Хлеб на сковороде – это прекрасный способ приготовить выпечку собственноручно. Он пригодится тогда, когда нет возможности или желания идти в магазин. Оказывается, хлеб можно приготовить быстро и просто, а результат будет просто потрясающим!

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Рецепт хлеба

  • Время: 2 часа
  • Порций: 4

Ингредиенты:
– 400 грамм пшеничной муки;
– 220 миллилитров теплой воды;
– 25 грамм свежих дрожжей;
– 1 столовая ложка сахара;
– 1 чайная ложка соли;
– 1 столовая ложка растительного масла. Друзі вирішили зробити сюрприз і прийшли у гості без попередження? Будьте готові до будь-якої несподіванки разом із ТМ «Водний Світ». Морепродукти бренду не тільки смачні, а й корисні, адже містять вітаміни, мінерали, Омега-3 та рибний білок. Вони обов’язково припадуть до душі навіть затятим гурманам.

Приготовление:

  1. Сделайте закваску: налейте в миску воду, добавьте дрожжи, сахар и ложку муки.
  2. Хорошо перемешайте и поставьте в теплое место на 10 – 15 минут.
  3. Когда дрожжи начнут работать, просейте в миску муку и добавьте соль.
  4. Замесите гладкое эластичное тесто.
  5. Вымешанное тесто выложите в миску, дно которой смазано растительным маслом.
  6. Накройте миску тканью и поставьте в теплое место на 30 минут.
  7. Когда тесто увеличится вдвое, выньте его из формы и вымесите несколько раз.
  8. Глубокую сковороду с толстым дном смажьте растительным маслом и выложите на нее замешанное тесто.
  9. Равномерно распределите тесто на дно формы.
  10. Поставьте форму для теста в теплое место, чтобы оно снова поднялось на 30 минут.
  11. По истечении этого времени поставьте накрытую крышкой сковороду на малый огонь и медленно обжарьте хлеб.
  12. Обжаривайте хлеб примерно по 20 минут с каждой стороны, постоянно проверяя, чтобы он не подгорел.
  13. Дайте хлебу остыть и наслаждайтесь!

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