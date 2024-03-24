Описание приготовления:

Вкусный, нежный, сочный праздничный салат станет популярным в вашей семье! Собирайте закуску слоями, чередуя натертые яйца, кукурузу, крабовые палочки, лук, тертое яблоко и плавленый сыр. Как вы поняли здесь нет сложных ингредиентов, салат готовится достаточно быстро и просто.

Назначение: На ужин / На праздничный стол Основной ингредиент: Крабовые палочки Блюдо: Салаты

Состав / Ингредиенты:

Крабовые палочки 100 Грамм

Плавленый сыр 70 Грамм

Яйца 2 Штуки

Кукуруза консервированная 100 Грамм

Яблоки зеленые 70 Грамм

Лук репчатый 40 Грамм

Майонез 70 Грамм

Соль По вкусу

Количество порций 3

Калорийность

189 ккал

Калорийность

15 г

Белки

5 г

Жиры

7 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Салат "Нежный вкус"»

Подготовьте все ингредиенты для приготовления салата "Нежный вкус".

Сварите вкрутую куриные яйца, остудите их и почистите. Разделите на белки и желтки. Натрите на терке яичные белки и выложите их первым слоем. Полейте майонезом и посолите. Салат формируйте слоями при помощи специального кольца.

Почистите репчатый лук, нарежьте его мелкими кубиками и выложите в салат вторым слоем. Лук слегка полейте майонезной сеточкой.

С консервированной кукурузы слейте маринад, зерна выложите в салат третьим слоем. Слегка полейте майонезом.

Четвертым слоем выложите натертый на терке плавленый сыр. Добавьте майонез.

Пятым слоем выложите натертые кислые зеленые яблоки. Этот слой не смазывайте майонезом.

Охлажденные крабовые палочки нарежьте кубиками и выложите в салат шестым слоем. Добавьте майонез.

Завершите салат слоем натертых на терке яичных желтков. Блюдо готово.

Салату дайте пропитаться в холодильнике 15-20 минут, а затем уже подавайте к столу, естественно, сняв кулинарное кольцо. Приятного аппетита!