Описание приготовления:
Вкусный, нежный, сочный праздничный салат станет популярным в вашей семье! Собирайте закуску слоями, чередуя натертые яйца, кукурузу, крабовые палочки, лук, тертое яблоко и плавленый сыр. Как вы поняли здесь нет сложных ингредиентов, салат готовится достаточно быстро и просто.
Назначение: На ужин / На праздничный стол Основной ингредиент: Крабовые палочки Блюдо: Салаты
Состав / Ингредиенты:
- Крабовые палочки 100 Грамм
- Плавленый сыр 70 Грамм
- Яйца 2 Штуки
- Кукуруза консервированная 100 Грамм
- Яблоки зеленые 70 Грамм
- Лук репчатый 40 Грамм
- Майонез 70 Грамм
- Соль По вкусу
Количество порций 3
Калорийность
189 ккал
Калорийность
15 г
Белки
5 г
Жиры
7 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Салат "Нежный вкус"»
Подготовьте все ингредиенты для приготовления салата "Нежный вкус".
Сварите вкрутую куриные яйца, остудите их и почистите. Разделите на белки и желтки. Натрите на терке яичные белки и выложите их первым слоем. Полейте майонезом и посолите. Салат формируйте слоями при помощи специального кольца.
Почистите репчатый лук, нарежьте его мелкими кубиками и выложите в салат вторым слоем. Лук слегка полейте майонезной сеточкой.
С консервированной кукурузы слейте маринад, зерна выложите в салат третьим слоем. Слегка полейте майонезом.
Четвертым слоем выложите натертый на терке плавленый сыр. Добавьте майонез.
Пятым слоем выложите натертые кислые зеленые яблоки. Этот слой не смазывайте майонезом.
Охлажденные крабовые палочки нарежьте кубиками и выложите в салат шестым слоем. Добавьте майонез.
Завершите салат слоем натертых на терке яичных желтков. Блюдо готово.
Салату дайте пропитаться в холодильнике 15-20 минут, а затем уже подавайте к столу, естественно, сняв кулинарное кольцо. Приятного аппетита!