Описание приготовления:
Чебуреки можно приготовить с самыми разнообразными начинками, сегодня — это будет набор ингредиентов, которые чаще всего используют для пиццы. Это колбаса, лук, сыр и помидоры. Чебуреки замесите на простом заварном тесте, добавьте начинку и обжаривайте их в большом количестве масла.
Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Мука Блюдо: Выпечка / Чебуреки
Состав / Ингредиенты:
- Мука пшеничная 350 Грамм
- Вода тёплая 150 Грамм
- Растительное масло 50 Грамм (горячее в тесто + для жарки)
- Сахар 1 Чайная ложка
- Соль 1/2 Чайных ложки
- Колбаса 100 Грамм
- Сыр 80 Грамм (твердый)
- Помидоpы 80 Грамм
- Майонез 40 Грамм
- Кетчуп 40 Грамм
- Лук репчатый 40 Грамм
Количество порций 6
Калорийность
316 ккал
Калорийность
10 г
Белки
13 г
Жиры
33 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Пицца в чебуреке»
Подготовьте все ингредиенты для приготовления пиццы в чебуреке.
В теплой воде растворите сахар и соль.
Всыпьте половину порции муки и тщательно перемешайте тесто, чтобы не было комочков.
Влейте в тесто 50 грамм горячего, кипящего растительного масла, заварите мучную смесь.
Затем досыпьте всю оставшуюся муку.
Замесите мягкое, эластичное тесто для чебуреков, оставьте его отдыхать на 15-20 минут.
Для начинки нарежьте небольшими кубиками репчатый лук и колбасу. Колбаса может быть как вареная, так и копченая.
Также нарежьте кубиками помидоры. Твердый сыр натрите на терке.
Все нарезанные компоненты выложите в подходящую посуду, влейте майонез и кетчуп, перемешайте, начинка для чебуреков готова.
Отдохнувшее тесто разделите на равные части, каждую тонко раскатайте, придавая круглую форму. Выложите на половину заготовки начинку — 1-2 ст. л.
Свободным краем теста закройте начинку, защипните тщательно все края. Также по краю можете пройтись специальным фигурным колесом.
Налейте в сковороду побольше растительного масла, хорошо его прогрейте, затем по очереди выкладывайте чебуреки и обжаривайте их с двух сторон. Жарятся чебуреки быстро — примерно по 1 минуте с каждой стороны, а может и меньше. Следите, чтобы ничего не пригорело.
Румяные хрустящие чебуреки подавайте к столу.
Приятного вам аппетита!