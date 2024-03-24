Описание приготовления:

Чебуреки можно приготовить с самыми разнообразными начинками, сегодня — это будет набор ингредиентов, которые чаще всего используют для пиццы. Это колбаса, лук, сыр и помидоры. Чебуреки замесите на простом заварном тесте, добавьте начинку и обжаривайте их в большом количестве масла.

Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Мука Блюдо: Выпечка / Чебуреки

Состав / Ингредиенты:

Мука пшеничная 350 Грамм

Вода тёплая 150 Грамм

Растительное масло 50 Грамм (горячее в тесто + для жарки)

Сахар 1 Чайная ложка

Соль 1/2 Чайных ложки

Колбаса 100 Грамм

Сыр 80 Грамм (твердый)

Помидоpы 80 Грамм

Майонез 40 Грамм

Кетчуп 40 Грамм

Лук репчатый 40 Грамм

Количество порций 6

Калорийность

316 ккал

Калорийность

10 г

Белки

13 г

Жиры

33 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Пицца в чебуреке»

Подготовьте все ингредиенты для приготовления пиццы в чебуреке.

В теплой воде растворите сахар и соль.

Всыпьте половину порции муки и тщательно перемешайте тесто, чтобы не было комочков.

Влейте в тесто 50 грамм горячего, кипящего растительного масла, заварите мучную смесь.

Затем досыпьте всю оставшуюся муку.

Замесите мягкое, эластичное тесто для чебуреков, оставьте его отдыхать на 15-20 минут.

Для начинки нарежьте небольшими кубиками репчатый лук и колбасу. Колбаса может быть как вареная, так и копченая.

Также нарежьте кубиками помидоры. Твердый сыр натрите на терке.

Все нарезанные компоненты выложите в подходящую посуду, влейте майонез и кетчуп, перемешайте, начинка для чебуреков готова.

Отдохнувшее тесто разделите на равные части, каждую тонко раскатайте, придавая круглую форму. Выложите на половину заготовки начинку — 1-2 ст. л.

Свободным краем теста закройте начинку, защипните тщательно все края. Также по краю можете пройтись специальным фигурным колесом.

Налейте в сковороду побольше растительного масла, хорошо его прогрейте, затем по очереди выкладывайте чебуреки и обжаривайте их с двух сторон. Жарятся чебуреки быстро — примерно по 1 минуте с каждой стороны, а может и меньше. Следите, чтобы ничего не пригорело.

Румяные хрустящие чебуреки подавайте к столу.

Приятного вам аппетита!