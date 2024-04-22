ГлавнаяРецептыВам будут целовать руки: готовим французский кулич-бриош Вам будут целовать руки: готовим французский кулич-бриош На чтение: 1 минута Рецептов куличей есть множество, поэтому удивить гостей с каждым годом становится все труднее. Впрочем, есть рецепты, которые произведут настоящий фурор. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Бриош – это разновидность древней французской выпечки. Тесто для нее выброживается в холоде, поэтому смело можете ставить его в холодильник. Читайте также Основа весеннего меню: 3 быстрых блюда из морепродуктов на скорую руку Рецепт пасхи-бриош Время: 3 часа 20 минут Порций: 4 Ингредиенты: – 250 грамм сливочного масла; – 20 грамм сухих дрожжей; – 90 грамм молока; – 640 грамм пшеничной муки 640 граммов пшеничной муки; – 100 грамм меда; – 4 куриных яйца; – 150 граммов сухофруктов; – соль по вкусу. Приготовление: Немного греем молоко, добавляем дрожжи и хорошо перемешиваем. В просеянную муку добавляем соль, яйца, дрожжевую массу, промытые сухофрукты и мед. Замешиваем однородное тесто и отставляем на 15 минут. Добавляем в тесто половину мягкого масла и хорошо вымешиваем. Оставляем на 1,5 – 2 часа, оно должно вырасти в 3 – 4 раза. Перекладываем тесто на рабочую поверхность. Распластываем и смазываем маслом, оставшееся, складывая в несколько раз. Скручиваем тесто в рулет и делим на 4 части. Формируем шарики и вкладываем в бумажные формы. Ставим в теплое место, чтобы тесто подошло. выпекаем 25 – 30 минут при 200 градусах до появления румяного цвета. Приятного аппетита! В коллекцию: как приготовить итальянскую пасху. Поделитесь с друзьями