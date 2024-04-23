Описание приготовления:

По желанию соль и специи можно вмешать в сырную массу, а можно развести в воде и опустить в рассол сыр на 2-3 дня, храня в холодильнике. При любом способе засолки адыгейский сыр из козьего молока получится вкусным и аппетитным. Хранить его лучше всего на холоде, срок годности примерно 5-6 суток.

Основной ингредиент: Молочные продукты / Молоко Блюдо: Закуски География кухни: Кавказская

Состав / Ингредиенты:

Молоко козье 4 Литра (высокой жирности)

Кефир 500 Миллилитров (любой жирности)

Соль 1 Чайная ложка (без горки)

Количество порций 4

Калорийность

52 ккал

Калорийность

2 г

Белки

2 г

Жиры

3 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Адыгейский сыр из козьего молока в домашних условиях рецепт»

Подготовьте указанные ингредиенты. Козье молоко лучше всего использовать не свежее, вечернее, чтобы оно немного постояло, так будет легче расслаиваться на сыворотку и творожное зерно.

Козье молоко перелейте в казан с антипригарным дном или кастрюлю. Доведите до кипения и выключите нагрев. Остудите молоко до 40-50 градусов и влейте кефир любой жирности. Аккуратно перемешайте, накройте крышкой и оставьте на 30-40 минут. За это время молоко расслоится.

Прогрейте молоко в течение 10-15 минут — за это время оно полностью створожится. Главное — не доводите до кипения, температура молока не должна превышать 80 градусов. Выключите нагрев.

Застелите дуршлаг двойным слоем марли или сеткой для сыра. Перелейте содержимое казана в дуршлаг, поместив его на кастрюлю или миску. В миску перельется сыворотка, а сыр останется в дуршлаге.

Всыпьте в сырную массу соль и перемешайте. Можно добавить свежую зелень, нарезку вяленых томатов, пряности. Соберите края ткани или сетки, чтобы получился колобок. Оставьте сыр в дуршлаге или подвесьте над раковиной, чтобы стекла сыворотка на 1 час. Затем переместите в холодильник.

Охладите сыр в течение 2-3 часов, затем удалите ткань или сетку. Выложите адыгейский сыр на тарелку.

Нарежьте его на части и подайте к столу со свежими овощами. Приятного вам аппетита!