Описание приготовления:
Ниже я расскажу подробнее, как приготовить варенье из груш дольками с лимонной кислотой. Груши выбирайте плотные, твердые, чтобы при варке дольки сохранили форму. По желанию в варенье можно добавить палочку корицы, бадьян или гвоздику для аромата. Готовится варенье в несколько этапов, но результат того стоит!
Основной ингредиент: Фрукты / Груша Блюдо: Заготовки / Варенье
Состав / Ингредиенты:
- Груша 500 Грамм
- Сахар 500 Грамм
- Вода 600 Миллилитров
- Лимонная кислота 4 Грамма (3 грамма — растворить в воде, 1 грамм — добавить в варенье)
Количество порций 6
Калорийность
138 ккал
Калорийность
0 г
Белки
0 г
Жиры
34 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Варенье из груш дольками с лимонной кислотой»
Подготовьте все ингредиенты.
Груши очистите, удалите сердцевину и порежьте ломтиками.
Переложите подготовленные груши в кастрюлю, влейте воду с растворенной лимонной кислотой. Проварите в кипящей воде 10-15 минут и сразу опустите в холодную. Затем откиньте на сито и дайте стечь всей воде.
Отделите 150 мл. грушевого отвара. Залейте им сахар и проварите 5-6 минут, пока он полностью не растворится.
Добавьте груши в сахарный сироп, варите на слабом огне 8-9 минут. Затем остудите и оставьте на 4 часа.
Верните на плиту и проварите еще 10 минут. Снова остудите и выдержите 4 часа.
Последний раз варите 15-20 минут до готовности. За 5 минут добавьте лимонную кислоту.
Готовое варенье остудите и разложите по чистым стерилизованным баночкам.
Варенье из груш дольками с лимонной кислотой готово, приятного вам аппетита!