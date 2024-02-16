Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить варенье из груш дольками с лимонной кислотой. Груши выбирайте плотные, твердые, чтобы при варке дольки сохранили форму. По желанию в варенье можно добавить палочку корицы, бадьян или гвоздику для аромата. Готовится варенье в несколько этапов, но результат того стоит!

Основной ингредиент: Фрукты / Груша Блюдо: Заготовки / Варенье

Состав / Ингредиенты:

Груша 500 Грамм

Сахар 500 Грамм

Вода 600 Миллилитров

Лимонная кислота 4 Грамма (3 грамма — растворить в воде, 1 грамм — добавить в варенье)

Количество порций 6

Калорийность

138 ккал

Калорийность

0 г

Белки

0 г

Жиры

34 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Варенье из груш дольками с лимонной кислотой»

Подготовьте все ингредиенты.

Груши очистите, удалите сердцевину и порежьте ломтиками.

Переложите подготовленные груши в кастрюлю, влейте воду с растворенной лимонной кислотой. Проварите в кипящей воде 10-15 минут и сразу опустите в холодную. Затем откиньте на сито и дайте стечь всей воде.

Отделите 150 мл. грушевого отвара. Залейте им сахар и проварите 5-6 минут, пока он полностью не растворится.

Добавьте груши в сахарный сироп, варите на слабом огне 8-9 минут. Затем остудите и оставьте на 4 часа.

Верните на плиту и проварите еще 10 минут. Снова остудите и выдержите 4 часа.

Последний раз варите 15-20 минут до готовности. За 5 минут добавьте лимонную кислоту.

Готовое варенье остудите и разложите по чистым стерилизованным баночкам.

Варенье из груш дольками с лимонной кислотой готово, приятного вам аппетита!