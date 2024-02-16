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Заварные блины на кефире с кипятком

На чтение: 11 минут
Заварные блины на кефире с кипятком

Заварные блины на кефире с кипятком – это аппетитный и привлекательный продукт для вашего завтрака или перекуса. Такие блины выходят тонкими и румяными. Их можно подавать со сметаной, сливочным маслом, вареньем и другими дополнениями. Обязательно берите на заметку нашу проверенную кулинарную подборку из десяти рецептов с пошаговыми фотографиями.

Заварные тонкие блины на кефире с дырочками

Заварные тонкие блины на кефире с дырочками получаются очень привлекательными и аппетитными. Подавайте их со сливочным маслом, вареньем или наполняйте различными начинками. Для приготовления блинов своими руками используйте наш проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Заварные блины на кефире с кипятком

Ингредиенты –+4 порц.

  • Мука 320 гр.
  • Кефир 500 мл.
  • Кипяток 250 мл.
  • Яйцо куриное 2 шт.
  • Сахар-песок 2 ст.л.
  • Сода пищевая ½ ч.л.
  • Соль ½ ч.л.
  • Масло растительное 2 ст.л.

Шаги 30 мин.

  1. Заварные блины на кефире с кипятком

    Как испечь заварные блины на кефире с кипятком? Отмеряем необходимое количество кефира комнатной температуры и вливаем его в глубокую миску.

  2. Заварные блины на кефире с кипятком

    Сюда же разбиваем куриные яйца и дополняем смесь солью.

  3. Заварные блины на кефире с кипятком

    Также добавляем указанное количество сахара.

  4. Заварные блины на кефире с кипятком

    Хорошенько все перемешиваем с помощью венчика до полной однородности.

  5. Заварные блины на кефире с кипятком

    В отдельную миску всыпаем муку и добавляем к ней соду.

  6. Заварные блины на кефире с кипятком

    Перемешиваем сухие продукты между собой.

  7. Заварные блины на кефире с кипятком

    Далее сухую смесь необходимо просеять через мелкое сито.

  8. Заварные блины на кефире с кипятком

    Подготовленную сухую массу отправляем в жидкую заготовку и хорошенько вымешиваем до исчезновения комочков.

  9. Заварные блины на кефире с кипятком

    Теперь в наше тесто вливаем кипяток.

  10. Заварные блины на кефире с кипятком

    Вливаем и сразу же вымешиваем венчиком.

  11. Заварные блины на кефире с кипятком

    Получаем однородное нежное тесто.

  12. Заварные блины на кефире с кипятком

    Добавляем сюда растительное масло.

  13. Заварные блины на кефире с кипятком

    Хорошенько все перемешиваем.

  14. Заварные блины на кефире с кипятком

    Теперь наше тесто готово для выпечки блинов.

  15. Заварные блины на кефире с кипятком

    Разогреваем блинную сковороду, смазанную растительным маслом перед выпечкой первого блина и порционно выливаем сюда тесто.

  16. Заварные блины на кефире с кипятком

    Распределяем его по всей поверхности сковороды.

  17. Заварные блины на кефире с кипятком

    Обжариваем на сильном огне до появления ярких пузырьков.

  18. Заварные блины на кефире с кипятком

    Далее блин можно переворачивать.

  19. Заварные блины на кефире с кипятком

    Обжариваем до румянца с другой стороны.

  20. Заварные блины на кефире с кипятком

    Заварные тонкие блины на кефире с дырочками готовы. Можно пробовать!

Ажурные блины на 0,5 литра кефира с кипятком

Ажурные блины на 0,5 литра кефира с кипятком – это интересная кулинарная идея для вашего аппетитного завтрака или перекуса. Такой продукт порадует привлекательным румянцем и кружевным узором. Обязательно попробуйте приготовить блины по нашему проверенному пошаговому рецепту.

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Мука – 300 гр.
  • Кефир – 500 мл.
  • Кипяток – 250 мл.
  • Яйцо – 2 шт.
  • Сахар-песок – 2 ст.л.
  • Сода – 0,5 ч.л.
  • Соль – 0,5 ч.л.
  • Масло растительное – 4 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В глубокую миску разбиваем куриные яйца и взбиваем их венчиком.

Заварные блины на кефире с кипятком

Шаг 2. В яичную смесь отправляем соль и сахар.

Заварные блины на кефире с кипятком

Шаг 3. Также сюда вливаем кефир и растительное масло, перемешиваем.

Заварные блины на кефире с кипятком

Шаг 4. Тонкой струей вливаем в тесто кипяток и постоянно перемешиваем.

Заварные блины на кефире с кипятком

Шаг 5. Теперь сюда просеиваем муку и соду.

Заварные блины на кефире с кипятком

Шаг 6. Вымешиваем тесто до полной однородности и исчезновения комочков.

Заварные блины на кефире с кипятком

Шаг 7. Разогреваем сковороду и слегка обмазываем ее растительным маслом. Порционно выливаем сюда наше тесто.

Заварные блины на кефире с кипятком

Шаг 8. Обжариваем тонкие румяные блины до золотистого оттенка с каждой стороны.

Заварные блины на кефире с кипятком

Шаг 9. Ажурные блины на 0,5 литра кефира с кипятком готовы. Подавайте к столу с вашими любыми дополнениями!

Заварные блины на кефире с кипятком

Тонкие заварные блины на кефире с содой

Тонкие заварные блины на кефире с содой несложно приготовить в домашних условиях. Для этого используйте проверенный пошаговый рецепт с фотографиями из нашей кулинарной подборки. Порадуйте себя и родных румяными блинчиками с привлекательным узором.

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Мука – 1 ст.
  • Кефир – 1 ст.
  • Кипяток – 1 ст.
  • Сода – 1 щепотка.
  • Яйцо – 2 шт.
  • Сахар-песок – 1 ст.л.
  • Сахар ванильный – 1 ст.л.
  • Соль – 1 ч.л.
  • Масло растительное – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Отмерим все необходимые ингредиенты из списка.

Шаг 2. В глубокую миску разбиваем куриные яйца, дополняем их обычным сахаром и ванильным, и солью. Взбиваем до однородности и растворения сухих продуктов.

Заварные блины на кефире с кипятком

Шаг 3. Теперь сюда вливаем кипяток и быстро все перемешиваем, далее вливаем холодный кефир и снова перемешиваем. Добавляем щепотку соды.

Заварные блины на кефире с кипятком

Шаг 4. Постепенно просеиваем сюда муку и продолжаем перемешивать.

Заварные блины на кефире с кипятком

Шаг 5. Замешиваем однородное тесто без комочков.

Заварные блины на кефире с кипятком

Шаг 6. Также сюда вмешиваем растительное масло и даем тесту отдохнуть 15 минут.

Заварные блины на кефире с кипятком

Шаг 7. Разогреваем сковороду, промазываем растительным маслом и обжариваем тонкие румяные блинчики.

Заварные блины на кефире с кипятком

Шаг 8. Тонкие заварные блины на кефире с содой готовы. Подавайте к столу!

Заварные блины на кефире с кипятком

Блины на кефире с кипятком без яиц

Блины на кефире с кипятком без яиц порадуют вас не только приятным вкусом, но и привлекательным видом. Заварные блины отличаются ярким кружевным узором. Обязательно попробуйте приготовить их по нашему проверенному рецепту с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 20 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

  • Мука – 180 гр.
  • Кефир – 400 мл.
  • Кипяток – 180 мл.
  • Сахар-песок – 40 гр.
  • Сода – 0,5 ч.л.
  • Соль – 1 щепотка.
  • Масло растительное – 3 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.

Шаг 2. Подогреваем кефир до теплого состояния и выливаем его в глубокую миску.

Заварные блины на кефире с кипятком

Шаг 3. Также сюда добавляем соду, сахар и соль. Перемешиваем.

Заварные блины на кефире с кипятком

Шаг 4. Просеиваем сюда муку и вымешиваем тесто до исчезновения комочков.

Заварные блины на кефире с кипятком

Шаг 5. Также сюда вливаем растительное масло.

Заварные блины на кефире с кипятком

Шаг 6. Еще раз все хорошенько перемешиваем до однородности.

Заварные блины на кефире с кипятком

Шаг 7. Далее вливаем в тесто крутой кипяток и снова перемешиваем.

Заварные блины на кефире с кипятком

Шаг 8. Получаем жидкое однородное блинное тесто.

Заварные блины на кефире с кипятком

Шаг 9. Разогреваем сковороду, смазываем перед выпечкой первого блина растительным маслом и порционно выливаем сюда тесто. Распределяем его по всей поверхности.

Заварные блины на кефире с кипятком

Шаг 10. Обжариваем румяные блинчики с обеих сторон. На одну сторону уйдет примерно 20 секунд.

Заварные блины на кефире с кипятком

Шаг 11. Блины на кефире с кипятком без яиц готовы. Можно пробовать!

Заварные блины на кефире с кипятком

Заварные блины на 1 литр кефира с кипятком

Заварные блины на 1 литр кефира с кипятком выходят очень тонкими и привлекательными. Вы можете подавать их к столу, дополнив сливочным маслом, вареньем и другими продуктами по вкусу. Попробуйте приготовить аппетитные блины по нашему проверенному рецепту с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 35 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

  • Кефир – 1 л.
  • Кипяток – 2 ст.
  • Мука – 490 гр.
  • Яйцо – 3 шт.
  • Сода – 1 ч.л.
  • Сахар-песок – 2 ст.л.
  • Соль – 1 ч.л.
  • Масло растительное – 4 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим все необходимые продукты.

Шаг 2. В глубокую емкость вливаем кефир и разбиваем куриные яйца.

Заварные блины на кефире с кипятком

Шаг 3. Сюда же отправляем соль и сахар. Взбиваем все венчиком.

Заварные блины на кефире с кипятком

Шаг 4. Постепенно просеиваем муку и продолжаем вымешивать до исчезновения комочков.

Заварные блины на кефире с кипятком

Шаг 5. Далее в тесто вливаем крутой кипяток, добавляем соду и сразу же перемешиваем.

Заварные блины на кефире с кипятком

Шаг 6. Вливаем растительное масло и еще раз перемешиваем.

Заварные блины на кефире с кипятком

Шаг 7. Разогреваем сковороду и слегка обмазываем ее растительным маслом. Порционно выливаем сюда тесто и распределяем его по всей поверхности.

Заварные блины на кефире с кипятком

Шаг 8. Обжариваем тонкие блинчики до яркого румянца с обеих сторон.

Заварные блины на кефире с кипятком

Шаг 9. Выкладываем блины на тарелку, обмазываем их сливочным маслом.

Заварные блины на кефире с кипятком

Шаг 10. Заварные блины на 1 литр кефира с кипятком готовы. Угощайтесь!

Заварные блины на кефире с кипятком

Блины на кефире с кипятком без соды

Блины на кефире с кипятком без соды выходят очень вкусными и аппетитными. Подавайте их со сливочным маслом, вареньем или наполняйте различными начинками по вкусу. Для приготовления румяных блинов с ажурным узором используйте наш проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Мука – 1 ст.
  • Кефир – 1 ст.
  • Вода – 1 ст.
  • Яйцо – 2 шт.
  • Разрыхлитель теста – 1 ч.л.
  • Сахар-песок – 2 ст.л.
  • Соль – 1 щепотка.
  • Масло растительное – 100 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Кефир вливаем в глубокую миску и тонкой струей сюда же вливаем кипяток. Перемешиваем, разбиваем в смесь яйца, добавляем соль, сахар.

Заварные блины на кефире с кипятком

Шаг 2. Хорошенько все вымешиваем венчиком до однородности и просеиваем сюда пшеничную муку с разрыхлителем теста.

Заварные блины на кефире с кипятком

Шаг 3. Перемешиваем тесто до исчезновения мучных комочков и затем вливаем растительное масло.

Заварные блины на кефире с кипятком

Шаг 4. Снова все вымешиваем до полной однородности.

Заварные блины на кефире с кипятком

Шаг 5. Разогреваем сковороду, обмазываем растительным маслом перед выпечкой первого блина и порционно выливаем сюда наше тесто.

Заварные блины на кефире с кипятком

Шаг 6. Распределяем тесто по всей поверхности сковороды и обжариваем тонкие румяные блинчики с обеих сторон.

Заварные блины на кефире с кипятком

Шаг 7. Блины на кефире с кипятком без соды готовы. Скорее пробуйте!

Заварные блины на кефире с кипятком

Дрожжевые заварные блины на кефире

Дрожжевые заварные блины на кефире каждый сможет приготовить в домашних условиях. Для этого используйте проверенный пошаговый рецепт с фотографиями из нашей кулинарной подборки. Порадуйте себя и родных привлекательными блинчиками с кружевным узором.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Мука – 150 гр.
  • Кефир – 250 мл.
  • Яйцо – 2 шт.
  • Кипяток – 150 мл.
  • Дрожжи сухие – 1 ч.л.
  • Сахар-песок – 1 ст.л.
  • Соль – 0,5 ч.л.
  • Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Отмерим необходимое количество продуктов по списку.

Шаг 2. В глубокую миску просеиваем одну третью часть муки. Также сюда добавляем сахар, соль и сухие дрожжи. Перемешиваем продукты между собой.

Заварные блины на кефире с кипятком

Шаг 3. Вливаем в сухую заготовку прогретый кефир. Перемешиваем содержимое, закрываем пищевой пленкой оставляем на 30 минут.

Заварные блины на кефире с кипятком

Шаг 4. Отдельно взбиваем куриные яйца и вливаем их в нашу заготовку.

Заварные блины на кефире с кипятком

Шаг 5. Просеиваем сюда оставшуюся муку.

Заварные блины на кефире с кипятком

Шаг 6. Замешиваем однородное тесто без комочков и тонкой струей вливаем кипяток. Снова все перемешиваем и оставляем на 15 минут в теплом месте.

Заварные блины на кефире с кипятком

Шаг 7. Разогреваем сковороду и обмазываем ее растительным маслом. Порционно выливаем сюда тесто и обжариваем румяные блинчики с обеих сторон.

Заварные блины на кефире с кипятком

Шаг 8. Дрожжевые заварные блины на кефире готовы. Можно подавать к столу и пробовать!

Заварные блины на кефире с кипятком

Блины на кефире с кипятком «Вологодское кружево»

Блины на кефире с кипятком «Вологодское кружево» – это отличная кулинарная идея для вашего аппетитного завтрака или перекуса. Такой продукт порадует привлекательным румянцем и кружевным узором. Обязательно попробуйте приготовить блины по нашему проверенному пошаговому рецепту.

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

  • Мука – 150 гр.
  • Кефир – 220 мл.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Кипяток – 110 мл.
  • Сахар-песок – 1 ст.л.
  • Сода – 0,3 ч.л.
  • Соль – 0,3 ч.л.
  • Масло растительное – 2 ст.л. + для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.

Шаг 2. В глубокую миску выливаем теплый кефир, добавляем сюда яйца, сахар и соль. Взбиваем венчиком до однородности.

Заварные блины на кефире с кипятком

Шаг 3. Просеиваем сюда муку и вымешиваем заготовку до исчезновения комочков.

Заварные блины на кефире с кипятком

Шаг 4. В крутой кипяток добавляем соду и хорошенько перемешиваем.

Заварные блины на кефире с кипятком

Шаг 5. Горячую воду с содой тонкой струей вливаем в тесто и постоянно вымешиваем. После даем тесту отдохнуть.

Заварные блины на кефире с кипятком

Шаг 6. Спустя 5 минут дополняем тесто растительным маслом.

Заварные блины на кефире с кипятком

Шаг 7. Снова перемешиваем тесто до полной однородности.

Заварные блины на кефире с кипятком

Шаг 8. Разогреваем сковороду и обмазываем ее каплей растительного масла. Выливаем сюда небольшое количество теста и размазываем его по всей поверхности.

Заварные блины на кефире с кипятком

Шаг 9. Обжариваем тонкие ажурные блины с обеих сторон.

Заварные блины на кефире с кипятком

Шаг 10. Блины на кефире с кипятком «Вологодское кружево» готово. Подавайте к столу с любыми дополнениями!

Заварные блины на кефире с кипятком

Блины на кефире и кипятке с творогом

Блины на кефире и кипятке с творогом – это вкусная и аппетитная кулинарная идея для вашего семейного завтрака или перекуса. Также такое угощение можно подавать к столу с чашкой горячего чая. Для приготовления используйте проверенный пошаговый рецепт с фотографиями.

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Мука – 1,5 ст.
  • Кефир – 350 мл.
  • Яйцо – 3 шт.
  • Кипяток – 250 мл.
  • Сахар-песок – 1,5 ст.л.
  • Сода – 0,5 ч.л.
  • Соль – 1 щепотка.
  • Масло растительное – 3 ст.л.

Для начинки:

  • Творог – 400 гр.
  • Сахар-песок – 100 гр.
  • Ванилин – 1 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.

Шаг 2. Первым делом приготовим начинку. Для этого соединяем творог с сахаром и ванилином. Хорошенько все перемешиваем до однородности.

Заварные блины на кефире с кипятком

Шаг 3. Приступим к приготовлению теста. Разбиваем куриные яйца, дополняем их солью, сахаром, вливаем сюда половину кефира.

Заварные блины на кефире с кипятком

Шаг 4. Просеиваем в заготовку муку и вымешиваем до исчезновения комочков.

Заварные блины на кефире с кипятком

Шаг 5. Вливаем в тесто оставшийся кефир.

Заварные блины на кефире с кипятком

Шаг 6. В кипятке перемешиваем соду и переливаем эту смесь в наше тесто.

Заварные блины на кефире с кипятком

Шаг 7. Вымешиваем однородное тесто и после дополняем его растительным маслом.

Заварные блины на кефире с кипятком

Шаг 8. Разогреваем сковороду, смазываем растительным маслом, перед выпечкой первого блина и порционно выливаем сюда тесто, обмазываем его по поверхности.

Заварные блины на кефире с кипятком

Шаг 9. Обжариваем блины до румянца с обеих сторон.

Заварные блины на кефире с кипятком

Шаг 10. Выкладываем румяные блины стопкой на плоскую тарелку.

Заварные блины на кефире с кипятком

Шаг 11. Далее на край каждого блина кладем немного творожной начинки.

Заварные блины на кефире с кипятком

Шаг 12. Заворачиваем блины от боков к середине.

Заварные блины на кефире с кипятком

Шаг 13. Таким образом формируем аккуратные трубочки с начинкой.

Заварные блины на кефире с кипятком

Шаг 14. Перед подачей блины с творогом можно слегка обжарить на сковороде.

Заварные блины на кефире с кипятком

Шаг 15. Блины на кефире и кипятке с творогом готовы. Подавайте к столу и угощайтесь!

Заварные блины на кефире с кипятком

Тонкие заварные блины на кислом кефире с дырочками

Тонкие заварные блины на кислом кефире с дырочками получаются невероятно аппетитными. Подавайте их со сливочным маслом, вареньем или другими наполнителями по вкусу. Для приготовления блинов своими руками используйте наш проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Мука – 1 ст.
  • Кефир кислый – 1 ст.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Кипяток – 1 ст.
  • Сахар-песок – 2 ст.л.
  • Соль – 0,5 ч.л.
  • Сода – 0,5 ч.л.
  • Масло растительное – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.

Шаг 2. Куриное яйцо соединяем с солью, сахаром и взбиваем венчиком до однородности.

Заварные блины на кефире с кипятком

Шаг 3. Сюда же вливаем кипяток и быстро все перемешиваем.

Шаг 4. Далее в заготовку вливаем холодный кефир и продолжаем энергично помешивать венчиком.

Заварные блины на кефире с кипятком

Шаг 5. Просеиваем в заготовку муку и добавляем соду.

Шаг 6. Замешиваем однородное тесто без комочков и вливаем растительное масло. Снова все перемешиваем и оставляем отдыхать на 15 минут.

Заварные блины на кефире с кипятком

Шаг 7. Разогреваем сковороду с каплей растительного масла и порционно выливаем сюда тесто. Обжариваем румяные блины с обеих сторон до румянца.

Заварные блины на кефире с кипятком

Шаг 8. Тонкие заварные блины на кислом кефире с дырочками готовы. Подавайте к столу!

Заварные блины на кефире с кипятком

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