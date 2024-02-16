Заварные блины на кефире с кипятком – это аппетитный и привлекательный продукт для вашего завтрака или перекуса. Такие блины выходят тонкими и румяными. Их можно подавать со сметаной, сливочным маслом, вареньем и другими дополнениями. Обязательно берите на заметку нашу проверенную кулинарную подборку из десяти рецептов с пошаговыми фотографиями.

Заварные тонкие блины на кефире с дырочками

Заварные тонкие блины на кефире с дырочками получаются очень привлекательными и аппетитными. Подавайте их со сливочным маслом, вареньем или наполняйте различными начинками. Для приготовления блинов своими руками используйте наш проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Ингредиенты –+4 порц.

Мука 320 гр.

Кефир 500 мл.

Кипяток 250 мл.

Яйцо куриное 2 шт.

Сахар-песок 2 ст.л.

Сода пищевая ½ ч.л.

Соль ½ ч.л.

Масло растительное 2 ст.л.

Шаги 30 мин.

Как испечь заварные блины на кефире с кипятком? Отмеряем необходимое количество кефира комнатной температуры и вливаем его в глубокую миску. Сюда же разбиваем куриные яйца и дополняем смесь солью. Также добавляем указанное количество сахара. Хорошенько все перемешиваем с помощью венчика до полной однородности. В отдельную миску всыпаем муку и добавляем к ней соду. Перемешиваем сухие продукты между собой. Далее сухую смесь необходимо просеять через мелкое сито. Подготовленную сухую массу отправляем в жидкую заготовку и хорошенько вымешиваем до исчезновения комочков. Теперь в наше тесто вливаем кипяток. Вливаем и сразу же вымешиваем венчиком. Получаем однородное нежное тесто. Добавляем сюда растительное масло. Хорошенько все перемешиваем. Теперь наше тесто готово для выпечки блинов. Разогреваем блинную сковороду, смазанную растительным маслом перед выпечкой первого блина и порционно выливаем сюда тесто. Распределяем его по всей поверхности сковороды. Обжариваем на сильном огне до появления ярких пузырьков. Далее блин можно переворачивать. Обжариваем до румянца с другой стороны. Заварные тонкие блины на кефире с дырочками готовы. Можно пробовать!

Ажурные блины на 0,5 литра кефира с кипятком

Ажурные блины на 0,5 литра кефира с кипятком – это интересная кулинарная идея для вашего аппетитного завтрака или перекуса. Такой продукт порадует привлекательным румянцем и кружевным узором. Обязательно попробуйте приготовить блины по нашему проверенному пошаговому рецепту.

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Мука – 300 гр.

Кефир – 500 мл.

Кипяток – 250 мл.

Яйцо – 2 шт.

Сахар-песок – 2 ст.л.

Сода – 0,5 ч.л.

Соль – 0,5 ч.л.

Масло растительное – 4 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В глубокую миску разбиваем куриные яйца и взбиваем их венчиком.

Шаг 2. В яичную смесь отправляем соль и сахар.

Шаг 3. Также сюда вливаем кефир и растительное масло, перемешиваем.

Шаг 4. Тонкой струей вливаем в тесто кипяток и постоянно перемешиваем.

Шаг 5. Теперь сюда просеиваем муку и соду.

Шаг 6. Вымешиваем тесто до полной однородности и исчезновения комочков.

Шаг 7. Разогреваем сковороду и слегка обмазываем ее растительным маслом. Порционно выливаем сюда наше тесто.

Шаг 8. Обжариваем тонкие румяные блины до золотистого оттенка с каждой стороны.

Шаг 9. Ажурные блины на 0,5 литра кефира с кипятком готовы. Подавайте к столу с вашими любыми дополнениями!

Тонкие заварные блины на кефире с содой

Тонкие заварные блины на кефире с содой несложно приготовить в домашних условиях. Для этого используйте проверенный пошаговый рецепт с фотографиями из нашей кулинарной подборки. Порадуйте себя и родных румяными блинчиками с привлекательным узором.

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Мука – 1 ст.

Кефир – 1 ст.

Кипяток – 1 ст.

Сода – 1 щепотка.

Яйцо – 2 шт.

Сахар-песок – 1 ст.л.

Сахар ванильный – 1 ст.л.

Соль – 1 ч.л.

Масло растительное – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Отмерим все необходимые ингредиенты из списка.

Шаг 2. В глубокую миску разбиваем куриные яйца, дополняем их обычным сахаром и ванильным, и солью. Взбиваем до однородности и растворения сухих продуктов.

Шаг 3. Теперь сюда вливаем кипяток и быстро все перемешиваем, далее вливаем холодный кефир и снова перемешиваем. Добавляем щепотку соды.

Шаг 4. Постепенно просеиваем сюда муку и продолжаем перемешивать.

Шаг 5. Замешиваем однородное тесто без комочков.

Шаг 6. Также сюда вмешиваем растительное масло и даем тесту отдохнуть 15 минут.

Шаг 7. Разогреваем сковороду, промазываем растительным маслом и обжариваем тонкие румяные блинчики.

Шаг 8. Тонкие заварные блины на кефире с содой готовы. Подавайте к столу!

Блины на кефире с кипятком без яиц

Блины на кефире с кипятком без яиц порадуют вас не только приятным вкусом, но и привлекательным видом. Заварные блины отличаются ярким кружевным узором. Обязательно попробуйте приготовить их по нашему проверенному рецепту с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 20 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Мука – 180 гр.

Кефир – 400 мл.

Кипяток – 180 мл.

Сахар-песок – 40 гр.

Сода – 0,5 ч.л.

Соль – 1 щепотка.

Масло растительное – 3 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.

Шаг 2. Подогреваем кефир до теплого состояния и выливаем его в глубокую миску.

Шаг 3. Также сюда добавляем соду, сахар и соль. Перемешиваем.

Шаг 4. Просеиваем сюда муку и вымешиваем тесто до исчезновения комочков.

Шаг 5. Также сюда вливаем растительное масло.

Шаг 6. Еще раз все хорошенько перемешиваем до однородности.

Шаг 7. Далее вливаем в тесто крутой кипяток и снова перемешиваем.

Шаг 8. Получаем жидкое однородное блинное тесто.

Шаг 9. Разогреваем сковороду, смазываем перед выпечкой первого блина растительным маслом и порционно выливаем сюда тесто. Распределяем его по всей поверхности.

Шаг 10. Обжариваем румяные блинчики с обеих сторон. На одну сторону уйдет примерно 20 секунд.

Шаг 11. Блины на кефире с кипятком без яиц готовы. Можно пробовать!

Заварные блины на 1 литр кефира с кипятком

Заварные блины на 1 литр кефира с кипятком выходят очень тонкими и привлекательными. Вы можете подавать их к столу, дополнив сливочным маслом, вареньем и другими продуктами по вкусу. Попробуйте приготовить аппетитные блины по нашему проверенному рецепту с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 35 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Кефир – 1 л.

Кипяток – 2 ст.

Мука – 490 гр.

Яйцо – 3 шт.

Сода – 1 ч.л.

Сахар-песок – 2 ст.л.

Соль – 1 ч.л.

Масло растительное – 4 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим все необходимые продукты.

Шаг 2. В глубокую емкость вливаем кефир и разбиваем куриные яйца.

Шаг 3. Сюда же отправляем соль и сахар. Взбиваем все венчиком.

Шаг 4. Постепенно просеиваем муку и продолжаем вымешивать до исчезновения комочков.

Шаг 5. Далее в тесто вливаем крутой кипяток, добавляем соду и сразу же перемешиваем.

Шаг 6. Вливаем растительное масло и еще раз перемешиваем.

Шаг 7. Разогреваем сковороду и слегка обмазываем ее растительным маслом. Порционно выливаем сюда тесто и распределяем его по всей поверхности.

Шаг 8. Обжариваем тонкие блинчики до яркого румянца с обеих сторон.

Шаг 9. Выкладываем блины на тарелку, обмазываем их сливочным маслом.

Шаг 10. Заварные блины на 1 литр кефира с кипятком готовы. Угощайтесь!

Блины на кефире с кипятком без соды

Блины на кефире с кипятком без соды выходят очень вкусными и аппетитными. Подавайте их со сливочным маслом, вареньем или наполняйте различными начинками по вкусу. Для приготовления румяных блинов с ажурным узором используйте наш проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Мука – 1 ст.

Кефир – 1 ст.

Вода – 1 ст.

Яйцо – 2 шт.

Разрыхлитель теста – 1 ч.л.

Сахар-песок – 2 ст.л.

Соль – 1 щепотка.

Масло растительное – 100 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Кефир вливаем в глубокую миску и тонкой струей сюда же вливаем кипяток. Перемешиваем, разбиваем в смесь яйца, добавляем соль, сахар.

Шаг 2. Хорошенько все вымешиваем венчиком до однородности и просеиваем сюда пшеничную муку с разрыхлителем теста.

Шаг 3. Перемешиваем тесто до исчезновения мучных комочков и затем вливаем растительное масло.

Шаг 4. Снова все вымешиваем до полной однородности.

Шаг 5. Разогреваем сковороду, обмазываем растительным маслом перед выпечкой первого блина и порционно выливаем сюда наше тесто.

Шаг 6. Распределяем тесто по всей поверхности сковороды и обжариваем тонкие румяные блинчики с обеих сторон.

Шаг 7. Блины на кефире с кипятком без соды готовы. Скорее пробуйте!

Дрожжевые заварные блины на кефире

Дрожжевые заварные блины на кефире каждый сможет приготовить в домашних условиях. Для этого используйте проверенный пошаговый рецепт с фотографиями из нашей кулинарной подборки. Порадуйте себя и родных привлекательными блинчиками с кружевным узором.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Мука – 150 гр.

Кефир – 250 мл.

Яйцо – 2 шт.

Кипяток – 150 мл.

Дрожжи сухие – 1 ч.л.

Сахар-песок – 1 ст.л.

Соль – 0,5 ч.л.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Отмерим необходимое количество продуктов по списку.

Шаг 2. В глубокую миску просеиваем одну третью часть муки. Также сюда добавляем сахар, соль и сухие дрожжи. Перемешиваем продукты между собой.

Шаг 3. Вливаем в сухую заготовку прогретый кефир. Перемешиваем содержимое, закрываем пищевой пленкой оставляем на 30 минут.

Шаг 4. Отдельно взбиваем куриные яйца и вливаем их в нашу заготовку.

Шаг 5. Просеиваем сюда оставшуюся муку.

Шаг 6. Замешиваем однородное тесто без комочков и тонкой струей вливаем кипяток. Снова все перемешиваем и оставляем на 15 минут в теплом месте.

Шаг 7. Разогреваем сковороду и обмазываем ее растительным маслом. Порционно выливаем сюда тесто и обжариваем румяные блинчики с обеих сторон.

Шаг 8. Дрожжевые заварные блины на кефире готовы. Можно подавать к столу и пробовать!

Блины на кефире с кипятком «Вологодское кружево»

Блины на кефире с кипятком «Вологодское кружево» – это отличная кулинарная идея для вашего аппетитного завтрака или перекуса. Такой продукт порадует привлекательным румянцем и кружевным узором. Обязательно попробуйте приготовить блины по нашему проверенному пошаговому рецепту.

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Мука – 150 гр.

Кефир – 220 мл.

Яйцо – 1 шт.

Кипяток – 110 мл.

Сахар-песок – 1 ст.л.

Сода – 0,3 ч.л.

Соль – 0,3 ч.л.

Масло растительное – 2 ст.л. + для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.

Шаг 2. В глубокую миску выливаем теплый кефир, добавляем сюда яйца, сахар и соль. Взбиваем венчиком до однородности.

Шаг 3. Просеиваем сюда муку и вымешиваем заготовку до исчезновения комочков.

Шаг 4. В крутой кипяток добавляем соду и хорошенько перемешиваем.

Шаг 5. Горячую воду с содой тонкой струей вливаем в тесто и постоянно вымешиваем. После даем тесту отдохнуть.

Шаг 6. Спустя 5 минут дополняем тесто растительным маслом.

Шаг 7. Снова перемешиваем тесто до полной однородности.

Шаг 8. Разогреваем сковороду и обмазываем ее каплей растительного масла. Выливаем сюда небольшое количество теста и размазываем его по всей поверхности.

Шаг 9. Обжариваем тонкие ажурные блины с обеих сторон.

Шаг 10. Блины на кефире с кипятком «Вологодское кружево» готово. Подавайте к столу с любыми дополнениями!

Блины на кефире и кипятке с творогом

Блины на кефире и кипятке с творогом – это вкусная и аппетитная кулинарная идея для вашего семейного завтрака или перекуса. Также такое угощение можно подавать к столу с чашкой горячего чая. Для приготовления используйте проверенный пошаговый рецепт с фотографиями.

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Мука – 1,5 ст.

Кефир – 350 мл.

Яйцо – 3 шт.

Кипяток – 250 мл.

Сахар-песок – 1,5 ст.л.

Сода – 0,5 ч.л.

Соль – 1 щепотка.

Масло растительное – 3 ст.л.

Для начинки:

Творог – 400 гр.

Сахар-песок – 100 гр.

Ванилин – 1 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.

Шаг 2. Первым делом приготовим начинку. Для этого соединяем творог с сахаром и ванилином. Хорошенько все перемешиваем до однородности.

Шаг 3. Приступим к приготовлению теста. Разбиваем куриные яйца, дополняем их солью, сахаром, вливаем сюда половину кефира.

Шаг 4. Просеиваем в заготовку муку и вымешиваем до исчезновения комочков.

Шаг 5. Вливаем в тесто оставшийся кефир.

Шаг 6. В кипятке перемешиваем соду и переливаем эту смесь в наше тесто.

Шаг 7. Вымешиваем однородное тесто и после дополняем его растительным маслом.

Шаг 8. Разогреваем сковороду, смазываем растительным маслом, перед выпечкой первого блина и порционно выливаем сюда тесто, обмазываем его по поверхности.

Шаг 9. Обжариваем блины до румянца с обеих сторон.

Шаг 10. Выкладываем румяные блины стопкой на плоскую тарелку.

Шаг 11. Далее на край каждого блина кладем немного творожной начинки.

Шаг 12. Заворачиваем блины от боков к середине.

Шаг 13. Таким образом формируем аккуратные трубочки с начинкой.

Шаг 14. Перед подачей блины с творогом можно слегка обжарить на сковороде.

Шаг 15. Блины на кефире и кипятке с творогом готовы. Подавайте к столу и угощайтесь!

Тонкие заварные блины на кислом кефире с дырочками

Тонкие заварные блины на кислом кефире с дырочками получаются невероятно аппетитными. Подавайте их со сливочным маслом, вареньем или другими наполнителями по вкусу. Для приготовления блинов своими руками используйте наш проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Мука – 1 ст.

Кефир кислый – 1 ст.

Яйцо – 1 шт.

Кипяток – 1 ст.

Сахар-песок – 2 ст.л.

Соль – 0,5 ч.л.

Сода – 0,5 ч.л.

Масло растительное – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.

Шаг 2. Куриное яйцо соединяем с солью, сахаром и взбиваем венчиком до однородности.

Шаг 3. Сюда же вливаем кипяток и быстро все перемешиваем.

Шаг 4. Далее в заготовку вливаем холодный кефир и продолжаем энергично помешивать венчиком.

Шаг 5. Просеиваем в заготовку муку и добавляем соду.

Шаг 6. Замешиваем однородное тесто без комочков и вливаем растительное масло. Снова все перемешиваем и оставляем отдыхать на 15 минут.

Шаг 7. Разогреваем сковороду с каплей растительного масла и порционно выливаем сюда тесто. Обжариваем румяные блины с обеих сторон до румянца.

Шаг 8. Тонкие заварные блины на кислом кефире с дырочками готовы. Подавайте к столу!