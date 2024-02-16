Заварные блины на кефире с кипятком – это аппетитный и привлекательный продукт для вашего завтрака или перекуса. Такие блины выходят тонкими и румяными. Их можно подавать со сметаной, сливочным маслом, вареньем и другими дополнениями. Обязательно берите на заметку нашу проверенную кулинарную подборку из десяти рецептов с пошаговыми фотографиями.
Заварные тонкие блины на кефире с дырочками
Заварные тонкие блины на кефире с дырочками получаются очень привлекательными и аппетитными. Подавайте их со сливочным маслом, вареньем или наполняйте различными начинками. Для приготовления блинов своими руками используйте наш проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.
Ингредиенты –+4 порц.
- Мука 320 гр.
- Кефир 500 мл.
- Кипяток 250 мл.
- Яйцо куриное 2 шт.
- Сахар-песок 2 ст.л.
- Сода пищевая ½ ч.л.
- Соль ½ ч.л.
- Масло растительное 2 ст.л.
Шаги 30 мин.
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Как испечь заварные блины на кефире с кипятком? Отмеряем необходимое количество кефира комнатной температуры и вливаем его в глубокую миску.
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Сюда же разбиваем куриные яйца и дополняем смесь солью.
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Также добавляем указанное количество сахара.
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Хорошенько все перемешиваем с помощью венчика до полной однородности.
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В отдельную миску всыпаем муку и добавляем к ней соду.
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Перемешиваем сухие продукты между собой.
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Далее сухую смесь необходимо просеять через мелкое сито.
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Подготовленную сухую массу отправляем в жидкую заготовку и хорошенько вымешиваем до исчезновения комочков.
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Теперь в наше тесто вливаем кипяток.
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Вливаем и сразу же вымешиваем венчиком.
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Получаем однородное нежное тесто.
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Добавляем сюда растительное масло.
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Хорошенько все перемешиваем.
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Теперь наше тесто готово для выпечки блинов.
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Разогреваем блинную сковороду, смазанную растительным маслом перед выпечкой первого блина и порционно выливаем сюда тесто.
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Распределяем его по всей поверхности сковороды.
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Обжариваем на сильном огне до появления ярких пузырьков.
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Далее блин можно переворачивать.
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Обжариваем до румянца с другой стороны.
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Заварные тонкие блины на кефире с дырочками готовы. Можно пробовать!
Ажурные блины на 0,5 литра кефира с кипятком
Ажурные блины на 0,5 литра кефира с кипятком – это интересная кулинарная идея для вашего аппетитного завтрака или перекуса. Такой продукт порадует привлекательным румянцем и кружевным узором. Обязательно попробуйте приготовить блины по нашему проверенному пошаговому рецепту.
Время готовки – 30 минут
Время приготовления – 15 минут
Порции – 4
Ингредиенты:
- Мука – 300 гр.
- Кефир – 500 мл.
- Кипяток – 250 мл.
- Яйцо – 2 шт.
- Сахар-песок – 2 ст.л.
- Сода – 0,5 ч.л.
- Соль – 0,5 ч.л.
- Масло растительное – 4 ст.л.
Процесс приготовления:
Шаг 1. В глубокую миску разбиваем куриные яйца и взбиваем их венчиком.
Шаг 2. В яичную смесь отправляем соль и сахар.
Шаг 3. Также сюда вливаем кефир и растительное масло, перемешиваем.
Шаг 4. Тонкой струей вливаем в тесто кипяток и постоянно перемешиваем.
Шаг 5. Теперь сюда просеиваем муку и соду.
Шаг 6. Вымешиваем тесто до полной однородности и исчезновения комочков.
Шаг 7. Разогреваем сковороду и слегка обмазываем ее растительным маслом. Порционно выливаем сюда наше тесто.
Шаг 8. Обжариваем тонкие румяные блины до золотистого оттенка с каждой стороны.
Шаг 9. Ажурные блины на 0,5 литра кефира с кипятком готовы. Подавайте к столу с вашими любыми дополнениями!
Тонкие заварные блины на кефире с содой
Тонкие заварные блины на кефире с содой несложно приготовить в домашних условиях. Для этого используйте проверенный пошаговый рецепт с фотографиями из нашей кулинарной подборки. Порадуйте себя и родных румяными блинчиками с привлекательным узором.
Время готовки – 40 минут
Время приготовления – 15 минут
Порции – 4
Ингредиенты:
- Мука – 1 ст.
- Кефир – 1 ст.
- Кипяток – 1 ст.
- Сода – 1 щепотка.
- Яйцо – 2 шт.
- Сахар-песок – 1 ст.л.
- Сахар ванильный – 1 ст.л.
- Соль – 1 ч.л.
- Масло растительное – 2 ст.л.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Отмерим все необходимые ингредиенты из списка.
Шаг 2. В глубокую миску разбиваем куриные яйца, дополняем их обычным сахаром и ванильным, и солью. Взбиваем до однородности и растворения сухих продуктов.
Шаг 3. Теперь сюда вливаем кипяток и быстро все перемешиваем, далее вливаем холодный кефир и снова перемешиваем. Добавляем щепотку соды.
Шаг 4. Постепенно просеиваем сюда муку и продолжаем перемешивать.
Шаг 5. Замешиваем однородное тесто без комочков.
Шаг 6. Также сюда вмешиваем растительное масло и даем тесту отдохнуть 15 минут.
Шаг 7. Разогреваем сковороду, промазываем растительным маслом и обжариваем тонкие румяные блинчики.
Шаг 8. Тонкие заварные блины на кефире с содой готовы. Подавайте к столу!
Блины на кефире с кипятком без яиц
Блины на кефире с кипятком без яиц порадуют вас не только приятным вкусом, но и привлекательным видом. Заварные блины отличаются ярким кружевным узором. Обязательно попробуйте приготовить их по нашему проверенному рецепту с пошаговыми фотографиями.
Время готовки – 20 минут
Время приготовления – 10 минут
Порции – 2
Ингредиенты:
- Мука – 180 гр.
- Кефир – 400 мл.
- Кипяток – 180 мл.
- Сахар-песок – 40 гр.
- Сода – 0,5 ч.л.
- Соль – 1 щепотка.
- Масло растительное – 3 ст.л.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.
Шаг 2. Подогреваем кефир до теплого состояния и выливаем его в глубокую миску.
Шаг 3. Также сюда добавляем соду, сахар и соль. Перемешиваем.
Шаг 4. Просеиваем сюда муку и вымешиваем тесто до исчезновения комочков.
Шаг 5. Также сюда вливаем растительное масло.
Шаг 6. Еще раз все хорошенько перемешиваем до однородности.
Шаг 7. Далее вливаем в тесто крутой кипяток и снова перемешиваем.
Шаг 8. Получаем жидкое однородное блинное тесто.
Шаг 9. Разогреваем сковороду, смазываем перед выпечкой первого блина растительным маслом и порционно выливаем сюда тесто. Распределяем его по всей поверхности.
Шаг 10. Обжариваем румяные блинчики с обеих сторон. На одну сторону уйдет примерно 20 секунд.
Шаг 11. Блины на кефире с кипятком без яиц готовы. Можно пробовать!
Заварные блины на 1 литр кефира с кипятком
Заварные блины на 1 литр кефира с кипятком выходят очень тонкими и привлекательными. Вы можете подавать их к столу, дополнив сливочным маслом, вареньем и другими продуктами по вкусу. Попробуйте приготовить аппетитные блины по нашему проверенному рецепту с пошаговыми фотографиями.
Время готовки – 35 минут
Время приготовления – 15 минут
Порции – 6
Ингредиенты:
- Кефир – 1 л.
- Кипяток – 2 ст.
- Мука – 490 гр.
- Яйцо – 3 шт.
- Сода – 1 ч.л.
- Сахар-песок – 2 ст.л.
- Соль – 1 ч.л.
- Масло растительное – 4 ст.л.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Подготовим все необходимые продукты.
Шаг 2. В глубокую емкость вливаем кефир и разбиваем куриные яйца.
Шаг 3. Сюда же отправляем соль и сахар. Взбиваем все венчиком.
Шаг 4. Постепенно просеиваем муку и продолжаем вымешивать до исчезновения комочков.
Шаг 5. Далее в тесто вливаем крутой кипяток, добавляем соду и сразу же перемешиваем.
Шаг 6. Вливаем растительное масло и еще раз перемешиваем.
Шаг 7. Разогреваем сковороду и слегка обмазываем ее растительным маслом. Порционно выливаем сюда тесто и распределяем его по всей поверхности.
Шаг 8. Обжариваем тонкие блинчики до яркого румянца с обеих сторон.
Шаг 9. Выкладываем блины на тарелку, обмазываем их сливочным маслом.
Шаг 10. Заварные блины на 1 литр кефира с кипятком готовы. Угощайтесь!
Блины на кефире с кипятком без соды
Блины на кефире с кипятком без соды выходят очень вкусными и аппетитными. Подавайте их со сливочным маслом, вареньем или наполняйте различными начинками по вкусу. Для приготовления румяных блинов с ажурным узором используйте наш проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.
Время готовки – 30 минут
Время приготовления – 15 минут
Порции – 4
Ингредиенты:
- Мука – 1 ст.
- Кефир – 1 ст.
- Вода – 1 ст.
- Яйцо – 2 шт.
- Разрыхлитель теста – 1 ч.л.
- Сахар-песок – 2 ст.л.
- Соль – 1 щепотка.
- Масло растительное – 100 мл.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Кефир вливаем в глубокую миску и тонкой струей сюда же вливаем кипяток. Перемешиваем, разбиваем в смесь яйца, добавляем соль, сахар.
Шаг 2. Хорошенько все вымешиваем венчиком до однородности и просеиваем сюда пшеничную муку с разрыхлителем теста.
Шаг 3. Перемешиваем тесто до исчезновения мучных комочков и затем вливаем растительное масло.
Шаг 4. Снова все вымешиваем до полной однородности.
Шаг 5. Разогреваем сковороду, обмазываем растительным маслом перед выпечкой первого блина и порционно выливаем сюда наше тесто.
Шаг 6. Распределяем тесто по всей поверхности сковороды и обжариваем тонкие румяные блинчики с обеих сторон.
Шаг 7. Блины на кефире с кипятком без соды готовы. Скорее пробуйте!
Дрожжевые заварные блины на кефире
Дрожжевые заварные блины на кефире каждый сможет приготовить в домашних условиях. Для этого используйте проверенный пошаговый рецепт с фотографиями из нашей кулинарной подборки. Порадуйте себя и родных привлекательными блинчиками с кружевным узором.
Время готовки – 1 час
Время приготовления – 15 минут
Порции – 4
Ингредиенты:
- Мука – 150 гр.
- Кефир – 250 мл.
- Яйцо – 2 шт.
- Кипяток – 150 мл.
- Дрожжи сухие – 1 ч.л.
- Сахар-песок – 1 ст.л.
- Соль – 0,5 ч.л.
- Масло растительное – для жарки.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Отмерим необходимое количество продуктов по списку.
Шаг 2. В глубокую миску просеиваем одну третью часть муки. Также сюда добавляем сахар, соль и сухие дрожжи. Перемешиваем продукты между собой.
Шаг 3. Вливаем в сухую заготовку прогретый кефир. Перемешиваем содержимое, закрываем пищевой пленкой оставляем на 30 минут.
Шаг 4. Отдельно взбиваем куриные яйца и вливаем их в нашу заготовку.
Шаг 5. Просеиваем сюда оставшуюся муку.
Шаг 6. Замешиваем однородное тесто без комочков и тонкой струей вливаем кипяток. Снова все перемешиваем и оставляем на 15 минут в теплом месте.
Шаг 7. Разогреваем сковороду и обмазываем ее растительным маслом. Порционно выливаем сюда тесто и обжариваем румяные блинчики с обеих сторон.
Шаг 8. Дрожжевые заварные блины на кефире готовы. Можно подавать к столу и пробовать!
Блины на кефире с кипятком «Вологодское кружево»
Блины на кефире с кипятком «Вологодское кружево» – это отличная кулинарная идея для вашего аппетитного завтрака или перекуса. Такой продукт порадует привлекательным румянцем и кружевным узором. Обязательно попробуйте приготовить блины по нашему проверенному пошаговому рецепту.
Время готовки – 30 минут
Время приготовления – 15 минут
Порции – 2
Ингредиенты:
- Мука – 150 гр.
- Кефир – 220 мл.
- Яйцо – 1 шт.
- Кипяток – 110 мл.
- Сахар-песок – 1 ст.л.
- Сода – 0,3 ч.л.
- Соль – 0,3 ч.л.
- Масло растительное – 2 ст.л. + для жарки.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.
Шаг 2. В глубокую миску выливаем теплый кефир, добавляем сюда яйца, сахар и соль. Взбиваем венчиком до однородности.
Шаг 3. Просеиваем сюда муку и вымешиваем заготовку до исчезновения комочков.
Шаг 4. В крутой кипяток добавляем соду и хорошенько перемешиваем.
Шаг 5. Горячую воду с содой тонкой струей вливаем в тесто и постоянно вымешиваем. После даем тесту отдохнуть.
Шаг 6. Спустя 5 минут дополняем тесто растительным маслом.
Шаг 7. Снова перемешиваем тесто до полной однородности.
Шаг 8. Разогреваем сковороду и обмазываем ее каплей растительного масла. Выливаем сюда небольшое количество теста и размазываем его по всей поверхности.
Шаг 9. Обжариваем тонкие ажурные блины с обеих сторон.
Шаг 10. Блины на кефире с кипятком «Вологодское кружево» готово. Подавайте к столу с любыми дополнениями!
Блины на кефире и кипятке с творогом
Блины на кефире и кипятке с творогом – это вкусная и аппетитная кулинарная идея для вашего семейного завтрака или перекуса. Также такое угощение можно подавать к столу с чашкой горячего чая. Для приготовления используйте проверенный пошаговый рецепт с фотографиями.
Время готовки – 40 минут
Время приготовления – 15 минут
Порции – 4
Ингредиенты:
- Мука – 1,5 ст.
- Кефир – 350 мл.
- Яйцо – 3 шт.
- Кипяток – 250 мл.
- Сахар-песок – 1,5 ст.л.
- Сода – 0,5 ч.л.
- Соль – 1 щепотка.
- Масло растительное – 3 ст.л.
Для начинки:
- Творог – 400 гр.
- Сахар-песок – 100 гр.
- Ванилин – 1 гр.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.
Шаг 2. Первым делом приготовим начинку. Для этого соединяем творог с сахаром и ванилином. Хорошенько все перемешиваем до однородности.
Шаг 3. Приступим к приготовлению теста. Разбиваем куриные яйца, дополняем их солью, сахаром, вливаем сюда половину кефира.
Шаг 4. Просеиваем в заготовку муку и вымешиваем до исчезновения комочков.
Шаг 5. Вливаем в тесто оставшийся кефир.
Шаг 6. В кипятке перемешиваем соду и переливаем эту смесь в наше тесто.
Шаг 7. Вымешиваем однородное тесто и после дополняем его растительным маслом.
Шаг 8. Разогреваем сковороду, смазываем растительным маслом, перед выпечкой первого блина и порционно выливаем сюда тесто, обмазываем его по поверхности.
Шаг 9. Обжариваем блины до румянца с обеих сторон.
Шаг 10. Выкладываем румяные блины стопкой на плоскую тарелку.
Шаг 11. Далее на край каждого блина кладем немного творожной начинки.
Шаг 12. Заворачиваем блины от боков к середине.
Шаг 13. Таким образом формируем аккуратные трубочки с начинкой.
Шаг 14. Перед подачей блины с творогом можно слегка обжарить на сковороде.
Шаг 15. Блины на кефире и кипятке с творогом готовы. Подавайте к столу и угощайтесь!
Тонкие заварные блины на кислом кефире с дырочками
Тонкие заварные блины на кислом кефире с дырочками получаются невероятно аппетитными. Подавайте их со сливочным маслом, вареньем или другими наполнителями по вкусу. Для приготовления блинов своими руками используйте наш проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.
Время готовки – 30 минут
Время приготовления – 15 минут
Порции – 4
Ингредиенты:
- Мука – 1 ст.
- Кефир кислый – 1 ст.
- Яйцо – 1 шт.
- Кипяток – 1 ст.
- Сахар-песок – 2 ст.л.
- Соль – 0,5 ч.л.
- Сода – 0,5 ч.л.
- Масло растительное – 2 ст.л.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.
Шаг 2. Куриное яйцо соединяем с солью, сахаром и взбиваем венчиком до однородности.
Шаг 3. Сюда же вливаем кипяток и быстро все перемешиваем.
Шаг 4. Далее в заготовку вливаем холодный кефир и продолжаем энергично помешивать венчиком.
Шаг 5. Просеиваем в заготовку муку и добавляем соду.
Шаг 6. Замешиваем однородное тесто без комочков и вливаем растительное масло. Снова все перемешиваем и оставляем отдыхать на 15 минут.
Шаг 7. Разогреваем сковороду с каплей растительного масла и порционно выливаем сюда тесто. Обжариваем румяные блины с обеих сторон до румянца.
Шаг 8. Тонкие заварные блины на кислом кефире с дырочками готовы. Подавайте к столу!