Торт без муки, но с нежным кремом: рецепт классического торта безе

Безе с кремом – это самый нежный и воздушный десерт на свете.

Два диска очень белого безе и много мягкого крема – это все о вкусном классическом торте безе. Этот изысканный десерт, идеально подходит для завершения летнего ужина. Это вкусный и элегантный торт, в том числе благодаря своему снежному виду, даже для празднования летнего дня рождения. Рецептом поделились на сайте Cucchiaio.

В основе десерта, конечно же, лежит безе, а точнее швейцарское безе. Это блюдо довольно просто приготовить даже для тех, кто не является кондитером, и требует нагревания смеси яичного белка и сахара до тех пор, пока сахар не растворится.

Другим бесспорным героем классической меренги являются взбитые сливки, которые в нашей версии смешиваются с заварным кремом , образуя мягкое облако крема.

Также можно добавить несколько кусочков темного шоколада для получения неотразимого конечного результата.

Торт безе

Ингредиенты:

Для швейцарской меренги:

400 г яичного белка;

800 г сахарного песка.

Для крема из сливок:

300 г заварного крема;

300 г свежих сливок;

1 стручок ванили;

5 г листового желатина.

Для дополнения:

100 г шоколадной крошки (или темного шоколада).

Приготовление классического безе начните со смешивания яичного белка и сахарного песка. Поставьте смесь на водяную баню, поддерживая максимальную температуру 55-60°С, помешивая, но не взбивая, до полного растворения сахара.

Затем взбивайте смесь не менее 10 минут, пока не получите твердую, гладкую и блестящую массу.

Переложите взбитую массу в кулинарный мешок и на противне, застеленном бумагой для выпечки, сформируйте два диска безе толщиной около 1 см. На другой выстланной тарелке составьте еще одну основу из безе нужной формы: эту вы потом поломаете для украшения.

Дайте обоим заготовкам приготовиться в духовке при температуре от 50 до 60 градусов не менее 4 часов, следя за тем, чтобы они не подрумянились.

Желатин замочите в холодной воде, отожмите и растворите в небольшом количестве заварного крема, приготовленного по классическому рецепту. Добавьте крем к оставшимся сливкам вместе с семенами стручка ванили. Взбейте сливки очень крепко и добавьте их к заварному крему.

Теперь соберите торт. Положите первый диск безе на сервировочной тарелке, покройте его примерно половиной крема и распределите сверху шоколадную стружку (или нарезанный темный шоколад).

Накройте вторым диском безе и с помощью лопаточки распределите оставшийся крем по поверхности и по краям.

Наконец, украсьте торт раскрошенными безе, разложив его по всей внешней поверхности.

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