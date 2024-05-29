Вкусная, как в ресторане: готовим подливку, с которой мясо будет непревзойденным

Подлива – это всегда удачная идея, если вы готовите мясо или котлеты. Готовить ее несложно, а лучшего дополнения к блюду и не придумаешь.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Подлива – это знакомый вкус детства, который всегда уместен на нашем столе. С ней мясо становится нежнее, а гарнир приобретает новые оттенки.

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Рецепт мяса с подливкой

Время: 1,5 часа

Порций: 4

Ингредиенты:

– 700 грамм свинины или говядины;

– 700 миллилитров воды;

– 2 средние луковицы;

– 1 столовая ложка томатной пасты;

– 1,5 столовой ложки муки;

– 1/3 столовой ложки сахара;

– 30 грамм сливочного масла;

– 2 столовые ложки растительного масла;

– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Нарезаем мясо кубиками средней величины. Обжариваем на растительном масле. Перекладываем мясо в кастрюлю. Лук чистим и нарезаем кубиками. Обжариваем до золотистого цвета, добавив сахар. Добавляем лук к мясу, заливаем водой, ставим кастрюлю на маленький огонь. Периодически помешиваем. Когда бульон закипит, 3 половника отливаем в отдельную посуду. Обжариваем муку на сливочном масле до золотистого цвета. Добавляем отделенный ранее мясной бульон, постоянно помешиваем, пока соус не станет однородным. Добавляем соус к мясу и перемешиваем. Солим, перчим, добавляем томатную пасту. Тушим до готовности. Свинине нужно 40 минут, говядине – 1 час.

Приятного аппетита!

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