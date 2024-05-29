ГлавнаяРецептыВкусная, как в ресторане: готовим подливку, с которой мясо будет непревзойденным Вкусная, как в ресторане: готовим подливку, с которой мясо будет непревзойденным На чтение: 1 минута Подлива – это всегда удачная идея, если вы готовите мясо или котлеты. Готовить ее несложно, а лучшего дополнения к блюду и не придумаешь. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Подлива – это знакомый вкус детства, который всегда уместен на нашем столе. С ней мясо становится нежнее, а гарнир приобретает новые оттенки. Читайте также Тот самый рецепт: пирог из детства, готовить который надо считанные минуты Рецепт мяса с подливкой Время: 1,5 часа Порций: 4 Ингредиенты: – 700 грамм свинины или говядины; – 700 миллилитров воды; – 2 средние луковицы; – 1 столовая ложка томатной пасты; – 1,5 столовой ложки муки; – 1/3 столовой ложки сахара; – 30 грамм сливочного масла; – 2 столовые ложки растительного масла; – соль и перец по вкусу. Приготовление: Нарезаем мясо кубиками средней величины. Обжариваем на растительном масле. Перекладываем мясо в кастрюлю. Лук чистим и нарезаем кубиками. Обжариваем до золотистого цвета, добавив сахар. Добавляем лук к мясу, заливаем водой, ставим кастрюлю на маленький огонь. Периодически помешиваем. Когда бульон закипит, 3 половника отливаем в отдельную посуду. Обжариваем муку на сливочном масле до золотистого цвета. Добавляем отделенный ранее мясной бульон, постоянно помешиваем, пока соус не станет однородным. Добавляем соус к мясу и перемешиваем. Солим, перчим, добавляем томатную пасту. Тушим до готовности. Свинине нужно 40 минут, говядине – 1 час. Приятного аппетита! Пока продолжается сезон: готовим изысканный двухслойный клубничный десерт. Поделитесь с друзьями