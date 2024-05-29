Рецепт: Пирог «Подушечки» — Рецепт популярного на ютубе шоколадно-творожного пирога «Подушечки»! Невероятно просто и красиво!

Ингредиенты:

творог домашний — 500 г;

сахарная пудра — 100 г;

ванилин — 2 г;

сметана — 100 г;

манная крупа — 700 г;

какао-порошок — 100 г;

сахар — 100 г;

ванильный сахар с натуральной ванилью — 1 пакетик;

масло растительное — 50 мл;

йогурт — 100 мл;

соль — щепотка;

разрыхлитель теста — 1,5 пакетика

Способ приготовления: Рецепт популярного на ютубе и разных кулинарных сайтах шоколадно-творожного пирога «Подушечки» давно лежал у меня в закладках, года два точно. Наконец-то руки до него добрались.

Рецепт кажется сложным, на первый взгляд, поэтому я так долго его откладывала, на самом деле деле все проще простого, делается все быстро и легко. А выглядит очень эффектно!

Итак, пирог «Подушечки» в моем исполнении.

Для пирога «Подушечки» нам понадобится два вида теста — шоколадное и творожное.

Сначала готовим шоколадное тесто. Для этого смешиваем все сухие ингредиенты: 600 граммов манки и 100 граммов какао-порошка.

Добавляем 100 граммов сахара обычного и пакетик ванильного сахара (у меня сахар с натуральной ванилью, поэтому такой немного коричневатый).

Разрыхлитель теста и щепотку соли.

Перемешиваем все сухие ингредиенты, вливаем растительное масло и йогурт или кефир.

Замешиваем тесто, оно должно быть не слишком густым, вязким. Оставляем его на 15 минут, чтобы манка набухла, тесто приобретет нужную консистенцию.

В это время готовим второе тесто — творожное. В некоторых рецептах его называют начинкой.

Творог, у меня как обычно свой, домашний творог из кефира, выкладываем в емкость и растираем комочки вилкой.

Сахар у меня неожиданно закончился:)

Поэтому я добавила сахарную пудру и пакетик ванилина.

Теперь добавляем сметану и оставшиеся 100 граммов манной крупы с остатками разрыхлителя.

Перетираем все при помощи погружного блендера. Творожное тесто тоже поначалу будет жидким, оставляем его на 15 минут, чтобы загустело.

Глубокий противень или любую другую форму для выпечки смазываем тонким слоем сливочного масла. Выкладываем шоколадное тесто, выравниваем поверхность. Тесто липкое, поэтому лучше смазать руки маслом или смочить водой.

Творожное тесто нужно переложить в специальный кондитерский мешок или просто в плотный пакет с насадкой. Насадка должна быть с широким отверстием.

Наносим полосы творожного теста сначала вдоль, затем поперек, чтобы получились клеточки/квадратики.

Остатки творожного теста распределяем по периметру, чтобы скрыть края полосок.

Вот так у нас получилось. Творожные полоски не должны быть слишком тонкими. Важно, чтобы тесто не было слишком жидким, иначе полоски будут расплываться еще до выпечки. Тесто должно быть более густым, чем на оладьи.

Ставим противень с пирогом в разогретую духовку, выпекаем около 25 минут при температуре 160-170 градусов. Пирог невысокий, тесто нетолстое, поэтому долго держать его не надо.

Нарезаем на порционные кусочки, я решила нарезать ромбиками.

Каждый кусочек получается с индивидуальным неповторимым узором.

Вот такие шоколадно-творожные «Подушечки» у нас получились. Красивый и при этом простой в исполнении пирог.

Так выглядит пирог «Подушечки» в разрезе. Почти как «брауни»:)

Шоколадное тесто получилось очень мягким и нежным, сверху тонкие полоски ванильно-творожного теста. Очень интересный рецепт, нам понравилось.

Время приготовления: 1 ч. 10 мин.