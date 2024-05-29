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Рецепт: Пирог «Подушечки» — Рецепт популярного на ютубе шоколадно-творожного пирога «Подушечки»! Невероятно просто и красиво!

На чтение: 3 минуты
Рецепт: Пирог «Подушечки» — Рецепт популярного на ютубе шоколадно-творожного пирога «Подушечки»! Невероятно просто и красиво!

Ингредиенты:
творог домашний — 500 г;
сахарная пудра — 100 г;
ванилин — 2 г;
сметана — 100 г;
манная крупа — 700 г;
какао-порошок — 100 г;
сахар — 100 г;
ванильный сахар с натуральной ванилью — 1 пакетик;
масло растительное — 50 мл;
йогурт — 100 мл;
соль — щепотка;
разрыхлитель теста — 1,5 пакетика
Способ приготовления: Рецепт популярного на ютубе и разных кулинарных сайтах шоколадно-творожного пирога «Подушечки» давно лежал у меня в закладках, года два точно. Наконец-то руки до него добрались.

Рецепт кажется сложным, на первый взгляд, поэтому я так долго его откладывала, на самом деле деле все проще простого, делается все быстро и легко. А выглядит очень эффектно!

Рецепт: Пирог "Подушечки" - Рецепт популярного на ютубе шоколадно-творожного пирога "Подушечки"! Невероятно просто и красиво!

Итак, пирог «Подушечки» в моем исполнении.

Рецепт: Пирог "Подушечки" - Рецепт популярного на ютубе шоколадно-творожного пирога "Подушечки"! Невероятно просто и красиво!

Для пирога «Подушечки» нам понадобится два вида теста — шоколадное и творожное.
Сначала готовим шоколадное тесто. Для этого смешиваем все сухие ингредиенты: 600 граммов манки и 100 граммов какао-порошка.

Рецепт: Пирог "Подушечки" - Рецепт популярного на ютубе шоколадно-творожного пирога "Подушечки"! Невероятно просто и красиво!

Добавляем 100 граммов сахара обычного и пакетик ванильного сахара (у меня сахар с натуральной ванилью, поэтому такой немного коричневатый).
Разрыхлитель теста и щепотку соли.

Рецепт: Пирог "Подушечки" - Рецепт популярного на ютубе шоколадно-творожного пирога "Подушечки"! Невероятно просто и красиво!

Перемешиваем все сухие ингредиенты, вливаем растительное масло и йогурт или кефир.

Рецепт: Пирог "Подушечки" - Рецепт популярного на ютубе шоколадно-творожного пирога "Подушечки"! Невероятно просто и красиво!

Замешиваем тесто, оно должно быть не слишком густым, вязким. Оставляем его на 15 минут, чтобы манка набухла, тесто приобретет нужную консистенцию.

Рецепт: Пирог "Подушечки" - Рецепт популярного на ютубе шоколадно-творожного пирога "Подушечки"! Невероятно просто и красиво!

В это время готовим второе тесто — творожное. В некоторых рецептах его называют начинкой.
Творог, у меня как обычно свой, домашний творог из кефира, выкладываем в емкость и растираем комочки вилкой.

Рецепт: Пирог "Подушечки" - Рецепт популярного на ютубе шоколадно-творожного пирога "Подушечки"! Невероятно просто и красиво!

Сахар у меня неожиданно закончился:)
Поэтому я добавила сахарную пудру и пакетик ванилина.

Рецепт: Пирог "Подушечки" - Рецепт популярного на ютубе шоколадно-творожного пирога "Подушечки"! Невероятно просто и красиво!

Теперь добавляем сметану и оставшиеся 100 граммов манной крупы с остатками разрыхлителя.

Рецепт: Пирог "Подушечки" - Рецепт популярного на ютубе шоколадно-творожного пирога "Подушечки"! Невероятно просто и красиво!

Перетираем все при помощи погружного блендера. Творожное тесто тоже поначалу будет жидким, оставляем его на 15 минут, чтобы загустело.

Рецепт: Пирог "Подушечки" - Рецепт популярного на ютубе шоколадно-творожного пирога "Подушечки"! Невероятно просто и красиво!

Глубокий противень или любую другую форму для выпечки смазываем тонким слоем сливочного масла. Выкладываем шоколадное тесто, выравниваем поверхность. Тесто липкое, поэтому лучше смазать руки маслом или смочить водой.

Рецепт: Пирог "Подушечки" - Рецепт популярного на ютубе шоколадно-творожного пирога "Подушечки"! Невероятно просто и красиво!

Творожное тесто нужно переложить в специальный кондитерский мешок или просто в плотный пакет с насадкой. Насадка должна быть с широким отверстием.
Наносим полосы творожного теста сначала вдоль, затем поперек, чтобы получились клеточки/квадратики.

Рецепт: Пирог "Подушечки" - Рецепт популярного на ютубе шоколадно-творожного пирога "Подушечки"! Невероятно просто и красиво!

Остатки творожного теста распределяем по периметру, чтобы скрыть края полосок.

Рецепт: Пирог "Подушечки" - Рецепт популярного на ютубе шоколадно-творожного пирога "Подушечки"! Невероятно просто и красиво!

Вот так у нас получилось. Творожные полоски не должны быть слишком тонкими. Важно, чтобы тесто не было слишком жидким, иначе полоски будут расплываться еще до выпечки. Тесто должно быть более густым, чем на оладьи.

Рецепт: Пирог "Подушечки" - Рецепт популярного на ютубе шоколадно-творожного пирога "Подушечки"! Невероятно просто и красиво!

Ставим противень с пирогом в разогретую духовку, выпекаем около 25 минут при температуре 160-170 градусов. Пирог невысокий, тесто нетолстое, поэтому долго держать его не надо.

Рецепт: Пирог "Подушечки" - Рецепт популярного на ютубе шоколадно-творожного пирога "Подушечки"! Невероятно просто и красиво!

Нарезаем на порционные кусочки, я решила нарезать ромбиками.

Рецепт: Пирог "Подушечки" - Рецепт популярного на ютубе шоколадно-творожного пирога "Подушечки"! Невероятно просто и красиво!

Каждый кусочек получается с индивидуальным неповторимым узором.

Рецепт: Пирог "Подушечки" - Рецепт популярного на ютубе шоколадно-творожного пирога "Подушечки"! Невероятно просто и красиво!

Вот такие шоколадно-творожные «Подушечки» у нас получились. Красивый и при этом простой в исполнении пирог.

Рецепт: Пирог "Подушечки" - Рецепт популярного на ютубе шоколадно-творожного пирога "Подушечки"! Невероятно просто и красиво!

Так выглядит пирог «Подушечки» в разрезе. Почти как «брауни»:)

Рецепт: Пирог "Подушечки" - Рецепт популярного на ютубе шоколадно-творожного пирога "Подушечки"! Невероятно просто и красиво!

Шоколадное тесто получилось очень мягким и нежным, сверху тонкие полоски ванильно-творожного теста. Очень интересный рецепт, нам понравилось.

Рецепт: Пирог "Подушечки" - Рецепт популярного на ютубе шоколадно-творожного пирога "Подушечки"! Невероятно просто и красиво!

Время приготовления: 1 ч. 10 мин.

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