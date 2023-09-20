Варенье из мяты: как сохранить вкус и аромат лета

Варенье обладает невероятным ароматом, а вкус лимона придает ему особенную нотку.

Варенье из мяты с лимонной кислотой или свежим лимоном – лучшее, что можно придумать к чаю зимой. В отличие от сушеной мяты, такое варенье придает чаю более насыщенный вкус и аромат, поэтому если у вас на грядке растет пару кустков мяты, и вы обожаете ее аромат, стоит приготовить это варенье. И себя порадуете, и гостей удивите. Как сделать такое варенье, рассказали в блоге Tomat guru.

Варенье из мяты

Ингредиенты:

сахар – 1000 гр;

вода – 2 стакана;

лимонная кислота – 0,5 чайной ложки;

листья и стебли свежей мяты – 400−500 гр.

Способ приготовления:

Чтобы варенье было максимально ароматным, необходимо, чтобы листья пустили как можно больше сока. Для этого помытые и просушенные листья мяты засыпать третью сахара. Емкость с мятой и сахаром хорошо встряхнуть и оставить примерно на шесть часов, чтобы из листьев выделился сок и пропитал сахар.

Остальной сахар смешать с водой и сварить сироп. Его готовность проверяют, капнув немного на блюдце. Если капля держит форму и не растекается – сироп готов. Добавить в него лимонную кислоту, разведенную в столовой ложке кипяченой воды. Перемешать, чтобы кислота равномерно распределилась в сиропе, а затем соединить все с мятой в сахаре и снова хорошо размешать. На этом этапе варенье уже практически готовое, однако чтобы оно было доскональным, для окончательного растворения сахара и загустения массы его необходимо поставить на медленный огонь и проварить еще 5−10 минут. После чего варенье разливают в сухие простерилизованные банки и закупоривают.

Готовое варенье получается не таким ярко-зеленым, как это изображено на фото, поэтому если вы хотите, чтобы оно было не только вкусным, но и эстетически завершенным, можно добавить немного пищевого красителя.

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