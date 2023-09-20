Чтобы не совершить ошибку в магазине: как быстро отличить натуральное масло от подделки

Масло – это один из важнейших ингредиентов в кулинарии. Важно понимать, как можно отличить натуральное масло от подделки, чтобы не приобрести некачественный продукт.

КУЛИНАРНЫЙ ГИД Всегда приятно, когда блюда очень вкусны и полезны, и ключевую роль в этом играет качество масла, которое вы используете. 24 Канал собрал несколько простых советов, которые помогут легко отличить качественное масло от сомнительного продукта.

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Проверка запаха

Первый шаг в определении качества масла – это запах. Если масло обладает приятным, чистым и природным ароматом, это уже положительный показатель. Натуральные масла, такие как оливковое, подсолнечное или кунжутное, имеют характерные ароматы, легко распознанные.

Качественное масло – это так важно / Фото unsplash

Обзор бутылки и этикетки

Обратите внимание на бутылку и наклейку масла. Оригинальные и качественные производители, как правило, стараются создать привлекательный и информативный дизайн.

Избегайте продуктов с бутылками, которые выглядят сомнительно или повреждены этикетки. На этикетке качественного подсолнечного масла ищите ДСТУ 4492:2005 или ДСТУ 9127:2021 (высокомасляное).

Вид и вкус

Качественное масло должно быть прозрачным, без каких-либо видимых осадков или оттенков. Если вы замечаете осадки или удивительный цвет – это может быть подозрительным знаком.

Вкус также может рассказать вам о качестве масла. Натуральное масло имеет характерный вкус, который соответствует его виду. Если вкус кажется странным, мутным или химическим, это может являться показателем подделки.

Не добавляйте эти ингредиенты в банк с консервацией: список продуктов.