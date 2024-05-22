ГлавнаяРецептыВареники с клубникой родом с Полтавщины: как сделать так, чтобы начинка не потекла Вареники с клубникой родом с Полтавщины: как сделать так, чтобы начинка не потекла На чтение: 2 минуты Вареники – известное в Украине блюдо, у которого никогда не было недостатка в поклонниках. Их можно готовить не только с творогом или картофелем, но и сладкой клубникой. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Такое блюдо отличный повод собрать близких за одним столом. Их можно подавать с медом, сметаной или даже йогуртом. К теме Ягоды останутся целыми и не разварятся: этот рецепт клубничного варенья любят все Вареники с клубникой Время: 45 минут Порций: 6 Ингредиенты: для теста: – 350 грамм муки; – 250 миллилитров кефира (теплого); – 1 чайная ложка сахара; – 1 щепотка соли; – 0,5 чайной ложки разрыхлителя для теста; для начинки: – 300 грамм свежей клубники; для подачи: – 50 миллилитров меда; – 50 грамм сливочного масла. Приготовление: Весь секрет этого блюда в эластичном и «крепком» тесте. Для его приготовления просейте муку вместе с разрыхлителем, а затем всыпьте сахар и соль. Несколькими порциями влейте теплый кефир и начните замешивать тесто. Длиться это должно не менее 5 минут. Накройте его пленкой или чистым кухонным полотенцем и дайте отдохнуть 20 минут. Для начинки помойте клубнику и удалите плодоножку. Нарежьте ее пополам. Раскатайте тесто в тонкий пласт и вырежьте из него кружочки. На середину каждого выкладывайте по 2 половинки ягод. Плотно залепите края вареников. Смажьте чашу пароварки и выложите туда вареники. Варите 10 минут, накрыв крышкой. Выкладывайте сваренные вареники на тарелки и добавляйте к ним жидкий мед с маслом. Замечательный рецепт: приготовьте блины с клубникой. Поделитесь с друзьями