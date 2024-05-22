Вареники с клубникой родом с Полтавщины: как сделать так, чтобы начинка не потекла

Вареники – известное в Украине блюдо, у которого никогда не было недостатка в поклонниках. Их можно готовить не только с творогом или картофелем, но и сладкой клубникой.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Такое блюдо отличный повод собрать близких за одним столом. Их можно подавать с медом, сметаной или даже йогуртом.

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Вареники с клубникой

Время: 45 минут

45 минут Порций: 6

Ингредиенты:

для теста:

– 350 грамм муки;

– 250 миллилитров кефира (теплого);

– 1 чайная ложка сахара;

– 1 щепотка соли;

– 0,5 чайной ложки разрыхлителя для теста;

для начинки:

– 300 грамм свежей клубники;

для подачи:

– 50 миллилитров меда;

– 50 грамм сливочного масла.

Приготовление:

Весь секрет этого блюда в эластичном и «крепком» тесте. Для его приготовления просейте муку вместе с разрыхлителем, а затем всыпьте сахар и соль. Несколькими порциями влейте теплый кефир и начните замешивать тесто. Длиться это должно не менее 5 минут. Накройте его пленкой или чистым кухонным полотенцем и дайте отдохнуть 20 минут. Для начинки помойте клубнику и удалите плодоножку. Нарежьте ее пополам. Раскатайте тесто в тонкий пласт и вырежьте из него кружочки. На середину каждого выкладывайте по 2 половинки ягод. Плотно залепите края вареников. Смажьте чашу пароварки и выложите туда вареники. Варите 10 минут, накрыв крышкой. Выкладывайте сваренные вареники на тарелки и добавляйте к ним жидкий мед с маслом.

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