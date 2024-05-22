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Вареники с клубникой родом с Полтавщины: как сделать так, чтобы начинка не потекла

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Вареники с клубникой родом с Полтавщины: как сделать так, чтобы начинка не потекла

Вареники – известное в Украине блюдо, у которого никогда не было недостатка в поклонниках. Их можно готовить не только с творогом или картофелем, но и сладкой клубникой.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Такое блюдо отличный повод собрать близких за одним столом. Их можно подавать с медом, сметаной или даже йогуртом.

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Вареники с клубникой

  • Время: 45 минут
  • Порций: 6

Ингредиенты:
для теста:
– 350 грамм муки;
– 250 миллилитров кефира (теплого);
– 1 чайная ложка сахара;
– 1 щепотка соли;
– 0,5 чайной ложки разрыхлителя для теста;
для начинки:
– 300 грамм свежей клубники;
для подачи:
– 50 миллилитров меда;
– 50 грамм сливочного масла.

Приготовление:

  1. Весь секрет этого блюда в эластичном и «крепком» тесте.
  2. Для его приготовления просейте муку вместе с разрыхлителем, а затем всыпьте сахар и соль.
  3. Несколькими порциями влейте теплый кефир и начните замешивать тесто. Длиться это должно не менее 5 минут.
  4. Накройте его пленкой или чистым кухонным полотенцем и дайте отдохнуть 20 минут.
  5. Для начинки помойте клубнику и удалите плодоножку.
  6. Нарежьте ее пополам.
  7. Раскатайте тесто в тонкий пласт и вырежьте из него кружочки.
  8. На середину каждого выкладывайте по 2 половинки ягод.
  9. Плотно залепите края вареников.
  10. Смажьте чашу пароварки и выложите туда вареники.
  11. Варите 10 минут, накрыв крышкой.
  12. Выкладывайте сваренные вареники на тарелки и добавляйте к ним жидкий мед с маслом.

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