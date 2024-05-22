Описание приготовления:

Порадуйте себя утром вкусным завтраком. Золотистые пухленькие панкейки моментально поднимут настроение. Обратите внимание на этот рецепт, так как панкейки выпекаются на сухой сковороде, без масла, что уменьшает калорийность готового блюда.

Назначение: На завтрак / На полдник Основной ингредиент: Закваска Блюдо: Выпечка / Панкейки

Состав / Ингредиенты:

Закваска 150 Грамм ("Левито Мадре")

Молоко 100 Миллилитров

Сахар 2 Ст. ложки

Яйца 2 Штуки

Соль 1 Щепотка

Растительное масло 2 Ст. ложки

Разрыхлитель 1/2 Чайных ложки

Количество порций 4

Калорийность

179 ккал

Калорийность

4 г

Белки

12 г

Жиры

11 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Панкейки на закваске»

Подготовьте продукты для приготовления теста для панкейков. Закваску заранее достаньте из холодильника. Молоко слегка подогрейте в микроволновой печи в течение 1 минуты.

В миске соедините сахар, теплое молоко и закваску, размешайте смесь венчиком.

Добавьте в жидкие ингредиенты яйца и влейте растительное масло. Перемешайте смесь венчиком.

Муку соедините с солью и разрыхлителем, просейте через сито. Соедините жидкие ингредиенты с мучной смесью и перемешайте. Накройте миску с тестом пищевой пленкой и оставьте в теплом месте на 1-1,5 часа.

Раскалите сковороду (без масла!), уменьшите огонь и ложкой влейте порцию теста. Количество теста зависит от желаемого размера панкейков. В сухой сковороде обжарьте панкейки с двух сторон до золотистого цвета.

Подавайте панкейки с любым топингом: вареньем, сметаной, медом, сиропом, шоколадом, сгущенкой.

Панкейки получаются толстенькие и пушистые!

Пробуйте!