Вареный мясной рулет из фарша

Из мясного фарша можно приготовить не только фрикадельки, котлеты и колбаски. Это прекрасный основной ингредиент и для довольно необычных блюд. Вареный мясной рулет с начинкой внутри — один из них.

В разрезе такое блюдо выглядит просто великолепно! А всё потому, что в качестве начинки для этого рулета из фарша используется омлет. Добавьте к яичному блину еще и шпинат, и тогда блюдо будет иметь еще больший успех.

Как приготовить вареный мясной рулет с омлетом внутри

Благодаря своему интересному способу приготовления (варке в пищевой пленке) рулет выходит и так очень сочным. Потому добавлять в фарш измельченный репчатый лук не нужно. Достаточно будет соединить мясо со всеми необходимыми специями — и на этом всё.

Ингредиенты

Куриный фарш800 г Яйцо3 шт. Сливки100 г Твердый сыр70 г Шпинат100 г Чесночный порошок1 ч. л. Соль по вкусу Черный перец (молотый) по вкусу Подсолнечное масло по вкусу

Приготовление

Натираем на мелкой терке твердый сыр. Промываем шпинат. Обсушиваем его. Мелко нарезаем зелень. Вбиваем в миску яйца. Вливаем сливки. Добавляем немного соли. Хорошенько всё взбиваем. Всыпаем в полученную смесь твердый сыр и шпинат. Перемешиваем до однородности.Полученную смесь обжариваем в два захода на сковороде с подсолнечным маслом для получения пары яичных блинов. В глубокую емкость выкладываем куриный фарш. Добавляем к нему сушеный чеснок, соль и черный молотый перец. Тщательно перемешиваем. Застилаем рабочую поверхность пищевой пленкой. Выкладываем сверху мясной фарш. Ровняем его при помощи кулинарной лопатки.На мясо выкладываем два яичных омлета. Поднимаем края пищевой пленки. Плотно заворачиваем всё в рулет. Можно обвернуть его в несколько слоев пленки, чтобы внутрь не проникла вода. Закрепляем края. Выкладываем заготовку в кастрюлю подходящего размера. Заливаем рулет кипящей водой. Варим его на умеренном огне в течение 60–80 минут.Даем мясному рулету остыть прямо в кастрюле. Затем убираем его в холодильник на 8 часов. Готово!

Не советуем разворачивать рулет до его полного охлаждения. Если вы преждевременно снимете пищевую пленку, то во время нарезки это мясное блюдо развалится. Не допустите появление данной проблемы и дождитесь, пока рулет из фарша пробудет 8 часов в холодильнике.