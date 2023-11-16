Готовлю на Новый год уже 3-й раз подряд. Безумно вкусный и красивый салат «Невеста»

Каждому кулинару кажется, что готовить салаты довольно просто. При этом не всегда получаются вкусные салаты, даже если изначально они создаются четко по рецепту. В чем проблема приготовления салатов?

Дело в том, что есть некоторые негласные правила при готовке, о которых некоторые забывают.

Во-первых, нельзя смешивать холодные и горячие овощи в одном салате. То, что было отварным, нужно охладить перед шинковкой и смешиванием с холодными продуктами.

Во-вторых, хранить каждый компонент для салата требуется в отдельной посуде, чтобы вкусы овощей, фруктов, яиц и мяса не смешались заранее.

Эти правила помогут не допустить ошибок при готовке этого салата.

Ингредиенты для салата:

картофель — 3 шт.;

куриные бедра копченые — 4 шт.;

желтки — 5 шт.;

лук зеленый;

плавленый сыр — 160 г;

белок — 5 шт.;

соль — ½ ч.л.;

майонез — ст. л.

Приготовление салата:

Отвариваем яйца и картофель до готовности, очищаем и охлаждаем. Натираем картофель на крупных зубчиках терки, выкладываем первым слоем в кулинарное кольцо на тарелку.

Смазываем майонезной сеточкой картофельный слой, солим и перчим его. Нарезаем маленьким кубиком копченую курицу, заранее снимаем кожуру и избавляем от косточек.

Выкладываем слой из куриного мяса, покрываем майонезной сеточкой. Очищенные яйца делим на белки и желтки. Натираем на мелкой терке желтки на мясной слой.

Смазываем желтки майонезом, шинкуем зеленый лук и выкладываем следующим слоем. На лук натираем сверху на мелкой терке сырки, распределяем равномерно.

Смазываем майонезом сырный слой, натираем на него белки, тоже распределяем равномерно. Оставляем салат в холодильнике для пропитки и стабилизации.

Салат рекомендуем украсить зеленью — зеленым луком или укропом.

Слой с зеленым луком можно заменить на маринованный репчатый лук, а копченую курицу на отварную или ветчину.