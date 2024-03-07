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Вареный сахар на молоке

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Вареный сахар на молоке

Описание приготовления:

Сахар для приготовления можно взять любого размера, хоть мелкий, хоть крупный. Молоко лучше всего от 3 до 4 процентов жирности. Вместо ванильного сахара можно взять ванильную эссенцию, корицу или добавьте немного рубленых орехов. Если нет силиконовых формочек для конфет, смажьте сливочным маслом любую форму, переложите горячий вареный сахар, сделайте сверху надсечки. Дайте сахару полностью застыть, остыть и поломайте руками на дольки.
Основной ингредиент: Сахар Блюдо: Десерты / Конфеты

Состав / Ингредиенты:

  • Сахар 300 Грамм
  • Молоко 100 Миллилитров
  • Ванильный сахар 10 Грамм

Количество порций 6

Калорийность

317 ккал

Калорийность

0 г

Белки

0 г

Жиры

76 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Вареный сахар на молоке»

Вареный сахар на молоке

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления вареного сахара на молоке.

Вареный сахар на молоке

В сковороду с толстым дном всыпьте сахар, влейте молоко и ванильный сахар.

Вареный сахар на молоке

Сковороду поставьте на средний огонь и варите, мешая, до цвета топленого молока и начала засахаривания.

Вареный сахар на молоке

Снимите сковороду с огня и горячую массу сразу разлейте в формочки для конфет при помощи ложки. Поставьте форму в холодное место до полного застывания. После этого извлеките сахар из формочек и подавайте.

Вареный сахар на молоке

Приятного аппетита!

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