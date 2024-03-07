Описание приготовления:

Сахар для приготовления можно взять любого размера, хоть мелкий, хоть крупный. Молоко лучше всего от 3 до 4 процентов жирности. Вместо ванильного сахара можно взять ванильную эссенцию, корицу или добавьте немного рубленых орехов. Если нет силиконовых формочек для конфет, смажьте сливочным маслом любую форму, переложите горячий вареный сахар, сделайте сверху надсечки. Дайте сахару полностью застыть, остыть и поломайте руками на дольки.

Основной ингредиент: Сахар Блюдо: Десерты / Конфеты

Состав / Ингредиенты:

Сахар 300 Грамм

Молоко 100 Миллилитров

Ванильный сахар 10 Грамм

Количество порций 6

Калорийность

317 ккал

Калорийность

0 г

Белки

0 г

Жиры

76 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Вареный сахар на молоке»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления вареного сахара на молоке.

В сковороду с толстым дном всыпьте сахар, влейте молоко и ванильный сахар.

Сковороду поставьте на средний огонь и варите, мешая, до цвета топленого молока и начала засахаривания.

Снимите сковороду с огня и горячую массу сразу разлейте в формочки для конфет при помощи ложки. Поставьте форму в холодное место до полного застывания. После этого извлеките сахар из формочек и подавайте.

Приятного аппетита!