Дрожжевое тесто в домашних условиях замесить не так уж и сложно, необходимо только знать секреты и тонкости технологии. Конечно, не все зависит только от свежести и качества дрожжей. Также очень важно соблюдать температурный режим и выдержать тесто, чтобы оно подросло, и, кроме того, несколько раз тщательно вымесить его. Мы подобрали рецепты дрожжевого теста, которые можно использовать в приготовлении сладкой и соленой выпечки.

Очень вкусное дрожжевое тесто, как пух

Очень вкусное дрожжевое тесто, как пух, легко можно приготовить у себя на кухне. С ним ваша выпечка получится вкусной, воздушной и нежной. Тесто идеально подойдет для пирожков и пирогов, начинять выпечку можно абсолютно любой начинкой.

Ингредиенты –+1 порц.

Яйцо куриное 2 шт.

Мука пшеничная 600 гр.

Масло растительное 50 мл.

Соль 1 щепотка

Сухие дрожжи 11 гр.

Молоко коровье 1.5 ст.

Шаги 4 ч.

Как приготовить вкусное дрожжевое тесто? Все ингредиенты кроме молока для приготовления дрожжевого теста должны быть комнатной температуры. Молоко необходимо подогреть до температуры 30-35 градусов, чтобы дрожжи в нем активизировались и начали работать. Это можно сделать на плите в кастрюле или в микроволновке. Пшеничная мука обязательно должна быть высшего сорта. Можно сразу всю ее просеять через сито, это необходимо для того, чтобы избавится от мелкого мусора и насытить тесто кислородом. Затем половину всей муки всыпьте в миску, в центре горки сделайте углубление, в него влейте теплое молоко и всыпьте сухие дрожжи. Перемешайте содержимое миски до однородного состояния. Чтобы сохранить постоянную температуру и предотвратить попадание в тесто мусора, прикройте миску с тестом чистым полотенцем или салфеткой и уберите в тепло на час. В это время не беспокойте тесто и по истечении часа проверьте, на сколько оно выросло. После расстойки хорошо вымесите тесто руками. Затем всыпьте соль, разбейте яйца и подсыпайте понемногу оставшуюся просеянную пшеничную муку. Выложите массу на ровную рабочую поверхность. Вымешивайте дрожжевое тесто руками до тех пор, пока оно не перестанет липнуть к рукам и поверхности, на которой вы работаете. Соберите тесто в комок, переложите в миску, укройте чем-нибудь и оставьте в тепле для подъема. Через 1-1,5 часа еще раз обомните тесто руками. Повторите эту процедуру еще раз. Каждый раз тесто должно увеличиваться в объеме в 1,5-2 раза. Теперь после расстойки дрожжевое тесто готово к дальнейшей работе, из него получатся великолепные пироги и пирожки, мягкие как пух. Приятного аппетита!

Дрожжевое тесто с сухими дрожжами для пирожков в духовке

Дрожжевое тесто с сухими дрожжами для пирожков в духовке можно замесить на молоке и воде. Но в обоих вариантах ваша выпечка будет пышной и легкой, как облачко. Основная особенность дрожжевого теста состоит в том, что на его расстойку требуется некоторое время, поэтому запаситесь терпением.

Время готовки: 1 ч. 10 мин.

Время приготовления:15-25 мин.

Порций – 1.

Ингредиенты:

Соль – 1 щепотка

Вода – 0,75 ст.

Мука пшеничная – 2,5 ст.

Масло растительное – 30 мл.

Дрожжи сухие – 5 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сухие быстродействующие дрожжи очень хорошо себя показывают в получении пышного и нежного теста. Обязательно просейте через сито в объемную миску муку высшего сорта, добавьте к ней 5 грамм сухих дрожжей и всыпьте щепотку соли.

Шаг 2. Лопаткой перемешайте муку с дрожжами и солью, в смеси сделайте углубление и влейте в него рафинированное растительное масло.

Шаг 3. Обязательно подогрейте воду перед тем, как вливать ее в миску. Вода должна быть не ниже комнатной температуры.

Шаг 4. Начинайте перемешивать ингредиенты в миске ложкой, пока мука не впитает всю воду и масса не начнет становиться более однородной.

Шаг 5. Далее смените лопатку на ручной замес. Когда тесто в миске соберется в один плотный ком, выложите его на присыпанную мукой поверхность стола и вымешивайте руками еще 7-9 минут, пока тесто не перестанет липнуть к рукам.

Шаг 6. Ком дрожжевого теста выложите в миску. Емкость укройте полотенцем и оставьте тесто в тепле на 45-60 минут, все зависит от того, насколько активно будет расти тесто. Подошедшее дрожжевое тесто еще раз обомните руками и переходите к формирования пирожков. Приятного аппетита!

Дрожжевое тесто на молоке

Дрожжевое тесто на молоке – это универсальный рецепт. Благодаря своему составу такое тесто получается вкусным даже без всякой начинки. Поэтому из него можно печь небольшие пампушки к чаю. Как правильно замесить дрожжевое тесто, чтобы оно хорошо подросло, мы подробно описали в рецепте.

Время готовки: 130 мин.

Время приготовления: 15-20 мин.

Порций – 1.

Ингредиенты:

Масло сливочное 82,5% – 200 гр.

Сахар-песок – 2 ст.л.

Дрожжи сухие/свежие – 11 гр./50 гр.

Молоко – 500 мл.

Мука пшеничная – 0,8-1 кг.

Соль – 0,5 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для получения универсального и воздушного дрожжевого теста для домашней выпечки вам понадобятся собственно дрожжи (11 грамм сухих можно заменить 50 граммами свежих прессованных), мука высшего сорта, сливочное масло, молоко, соль и сахар.

Шаг 2. Для разведения дрожжей возьмите стакан или другую удобную емкость. Влейте в него примерно 50 миллилитров теплого молока, всыпьте быстродействующие сухие дрожжи и чайную ложку сахара, у вас получится вязкая однородная масса, оставьте на 15-20 минут, чтобы масса активировалась.

Шаг 3. Всю муку просейте через сито пару-тройку раз, чтобы напитать ее кислородом и избежать попадание в тесто мелкого мусора.

Шаг 4. Оставшееся молоко подогрейте до 35 градусов.

Шаг 5. Половину нормы муки всыпьте в миску с теплым молоком. Туда же всыпьте оставшийся сахар и дрожжевую смесь, которая уже начала работать. То, что дрожжи активировались, будет говорить наличие плотной пенной шапочки на поверхности дрожжевой массы.

Шаг 6. Емкость с тестом прикройте полотенцем и поместите в теплое место без сквозняков на 50-60 минут.

Шаг 7. Тем временем растопите на медленном огне сливочное масло, остудите его до теплого состояния.

Шаг 8. После первой расстойки добавьте в тесто остывшее топленое масло, а также всыпьте оставшуюся просеянную пшеничную муку.

Шаг 9. Вымешивайте массу в течение нескольких минут, пока она не станет легко отходить от стенок миски и не перестанет отлипать от рук. Укройте тесто полотенцем или салфеткой и оставьте его в тепле еще на час.

Шаг 10. За час тесто вырастет в объеме примерно в полтора раза, еще раз обомните его руками и дайте отдохнуть минут 15-25. После этого дрожжевое тесто будет готово к работе. Приятного аппетита!

Простое дрожжевое тесто на воде

Простое дрожжевое тесто на воде – это настоящая находка для занятых и бережливых хозяек. Но несмотря на простоту и бюджетный состав ваши близкие вряд ли заметят разницу, такими вкусным получаются пирожки, приготовленные из этого теста. Также такое тесто идеально подходит для пиццы.

Время готовки: 3 ч.

Время приготовления: 15-20 мин.

Порций – 1.

Ингредиенты:

Соль – 0,5-1 ч.л.

Мука пшеничная – 550-600 гр.

Вода – 250 мл.

Масло растительное – 5 ст.л.

Дрожжи свежие – 25 гр.

Сахар-песок – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Помимо всех указанных ингредиентов подготовьте для замешивания дрожжевого теста удобную глубокую миску. В нее сразу же просейте муку через ситечко и добавьте к ней 0,5-1 чайную ложку соли. Просеивание можно повторить 2-3 раза, от этого тесто будет еще более воздушным.

Шаг 2. В отдельной небольшой миске или стакане с теплой водой 30-35 градусов растворите дрожжи вместе с сахаром. Эту однородную смесь оставьте на 10-15 минут, этого времени будут достаточно, чтобы дрожжи активировались.

Шаг 3. Когда вы заметите, что на поверхности дрожжевой массы появится пенная шапочка, можно добавлять ее в миску с мукой.

Шаг 4. Влейте также 5 столовых ложек рафинированного масла комнатной температуры.

Шаг 5. Далее постепенно вливайте теплую воду и начинайте замешивать тесто ложкой или специальной лопаткой для теста.

Шаг 6. Энергично вымешивайте тесто до тех пор, пока вся мука не соберется в однородный ком и не перестанет прилипать к рукам.

Шаг 7. Ком из дрожжевого теста переложите в глубокую миску, укройте емкость пищевой пленкой, полотенцем или чистой хлопчатобумажной тканью, и оставьте в теплом месте примерно на час или чуть больше. Это нужно, чтобы дрожжи отработали и тесто увеличилось в объеме.

Шаг 8. Когда тесто значительно подрастет в объеме в полтора-два раза, еще раз обомните его руками. Далее можно использовать дрожжевое тесто в приготовления разной домашней выпечке. Приятного аппетита!

Удачный рецепт дрожжевого теста на кефире

Удачный рецепт дрожжевого теста на кефире замешивается довольно быстро, также тесто активно растет и очень податливо в работе. Готовить пирожки с ним – одно удовольствие. Пирожки, рогалики, пироги, булочки – это далеко неполный список видов выпечки, которые вы сможете из него приготовить.

Время готовки: 2 ч.

Время приготовления: 20 мин.

Порций – 1.

Ингредиенты:

Сахар-песок – 30-100 гр.

Яйцо – 1 шт.

Соль – 0,5 ч.л.

Масло сливочное – 50 гр.

Мука пшеничная – 550 гр.

Дрожжи свежие/сухие – 15 гр./5 гр.

Кефир – 300 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Кефир слегка подогрейте и влейте его в миску. В кефир всыпьте 5 грамм сухих дрожжей или раскрошите 15 грамм свежих.

Шаг 2. Муку просейте через сито в миску, где вы будете замешивать тесто. Муку обязательно необходимо просеивать не только для того, чтобы предотвратить попадание мелкого мусора в тесто, но для того, чтобы тесто было наполнено кислородом. В муку всыпьте соль, сахар (30 грамм для соленой выпечки, до 100 грамм добавьте для сладкой), разбейте одно куриное яйцо, влейте топленое сливочное масло и влейте разведенные в теплом кефире дрожжи. Начинайте перемешивать продукты ложкой.

Шаг 3. После того, как масса станет густой и вязкой, выложите ее на присыпанную мукой поверхность и продолжайте замешивать руками. Месите тесто в течение 5-7 минут. Затем соберите дрожжевое тесто в ком и положите в смазанную маслом миску. Укройте емкость полотенцем или пищевой пленкой. Уберите тесто на расстойку в тепло на час-полтора.

Шаг 4. Можно готовить тесто холодным способом, тогда для подъема поместите его в холодильник на 4 часа или на всю ночь. После этого ему необходимо дать отогреться в течение 40 минут.

Шаг 5. Дрожжевое тесто на кефире отлично подымается и при выпечке получается воздушным и вкусным. Приятного аппетита!

Дрожжевое тесто на живых дрожжах

Дрожжевое тесто на живых дрожжах всегда отлично подымается. Очень важно, чтобы дрожжи были свежими, поэтому обращайте внимание на срок годности и условия их хранения в магазине. Если вы будете следовать всем рекомендациям в рецепте, то тесто выйдет великолепным.

Время готовки: 1 ч.

Время приготовления: 15-20 мин.

Порций – 1.

Ингредиенты:

Мука – 400-500 гр.

Вода – 250 мл.

Масло растительное – 1 ст.л.

Сахар-песок – 1 ст.л.

Соль – 2 щепотки

Дрожжи свежие – 25 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Все необходимые продукты пред вами. При выборе прессованных дрожжей обязательно смотрите на срок годности, иначе тесто может не получиться. В миску влейте воду, предварительно подогрейте ее до 37-39 градусов. Всыпьте в нее сахар и раскрошите свежие дрожжи, перемешайте, чтобы получилась однородная смесь.

Шаг 2. В дрожжевую массу просейте часть пшеничной муки.

Шаг 3. Всыпьте также пару щепоток соли и влейте столовую ложку рафинированного растительного масла.

Шаг 4. Начинайте перемешивать продукты ложкой или лопаткой. Постепенно досыпайте частями оставшуюся муку. Когда масса станет очень густой, переходите на замес руками. Продолжайте работать в течение 7-9 минут. Возможно, понадобится чуть больше времени, это зависит от вашего опыта и интенсивности движений. В итоге тесто соберется в ком и перестанет липнуть к рукам.

Шаг 5. Дрожжевое тесто переложите в миску, укройте ее полотенцем или чистой хлопчатобумажной тканью и оставьте в тепле на 45-60 минут для роста.

Шаг 6. Когда тесто увеличится в объеме и буквально начнет «убегать» из миски, еще раз обомните его руками и переходите к созданию вкусной и пышной выпечки. Приятного аппетита!

Дрожжевое тесто со сливочным маслом

Дрожжевое тесто со сливочным маслом еще на стадии замеса получается безумно ароматным, не трудно представить, насколько вкусная выпечка из него в итоге получится. Конечно, лучше всего такой рецепт использовать для приготовления сладких ватрушек и булочек с начинкой.

Время готовки: 2 ч.

Время приготовления: 15-25 мин.

Порций – 1.

Ингредиенты:

Соль – 1 щепотка

Масло сливочное – 100 гр.

Яйца – 2 шт.

Мука пшеничная – 300-400 гр.

Сахар-песок – 100 гр.

Молоко – 200-250 мл.

Дрожжи сухие – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Влейте в кастрюлю стакан молока и выложите сливочное масло, немного подогрейте на медленном огне, не доводите до кипения, масло должно растаять и смешаться с молоком до однородности. В сливочно-молочную смесь всыпьте сахар.

Шаг 2. Далее в полученную смесь добавьте чайную ложку быстродействующих сухих дрожжей и две столовые ложки пшеничной просеянной муки, перемешайте до однородности. Однородную вязкую массу оставьте при комнатной температуре на 10-15 минут.

Шаг 3. Теперь, когда опара готова и на ее поверхности образовалась пенная прослойка, разбейте оба куриных яйца, добавьте еще немного просеянной муки и хорошенько перемешайте.

Шаг 4. Оставшуюся муку просейте на стол и выложите на нее массу, которая получилась. Закатайте рукава и активно работайте руками в течение 10-15 минут, пока вся мука не соберется в один ком и тесто не начнет легко отлипать от рук. Подсыпьте еще немного муки, если будете видеть, что тесто жидковато.

Шаг 5. Комок дрожжевого теста положите в глубокую миску, прикройте емкость чистой хлопчатобумажной тканью или полотенцем и оставьте в тепле примерно на 1,5 часа. За это время тесто подрастет и будет готово к дальнейшей работе. Обомните дрожжевое тесто руками прежде, чем начинать лепить пирожки. Начинку лучше выбирать сладкую. Приятного аппетита!

Сдобное дрожжевое тесто на молоке с яйцами

Сдобное дрожжевое тесто на молоке с яйцами позволит вам проявить все свои кулинарные способности. Тесто удобно в работе и с ним легко можно сделать самую оригинальную выпечку: косички, вертуны, красивые праздничные пироги с украшениями.

Время готовки: 90 мин.

Время приготовления: 25-30 мин.

Порций – 1.

Ингредиенты:

Масло растительное – 60 мл.

Яйцо – 1 шт.

Мука пшеничная – 550-600 гр.

Соль – 1 ч.л.

Сахар-песок – 1 ст.л.

Дрожжи сухие быстродействующие – 2 ч.л.

Молоко – 320-350 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Дрожжевое тесто здорово увеличивается в объеме, поэтому для замеса необходимо выбирать объемную глубокую миску. В емкость просейте примерно 550 грамм пшеничной муки высшего сорта. В зависимости от качества и свойств муки ее может потребоваться для теста больше или меньше.

Шаг 2. В миску с мукой также добавьте пару чайных ложек быстродействующих дрожжей, столовую ложку сахара и чайную ложку соли, перемешайте и сделайте в центе углубление.

Шаг 3. В углубление разбейте куриное яйцо комнатной температуры.

Шаг 4. Молоко прежде подогрейте до 33-35 градусов в ковшике на плите или в микроволновке и также влейте в миску. Добавьте растительное масло.

Шаг 5. Начинайте перемешивать продукты столовой ложкой, когда мука впитает в себя всю жидкость, отложите ложку и продолжайте месить руками.

Шаг 6. Вымешивайте тесто примерно 5-7 минут энергично работая руками до такого состояния, когда масса станет однородной и не липкой. При необходимости подсыпьте еще немного муки.

Шаг 7. Далее тесто укройте в миске полотенцем и оставьте в тепле на полтора часа для роста. Через час можно проверить тесто, если оно уже поднялось и стало в два раза больше, то переложите его на присыпанную мукой рабочую поверхность и формируйте выпечку. Приятного аппетита!

Творожное дрожжевое тесто

Творожное дрожжевое тесто – это один из лучших рецептов для приготовления вкусной домашней выпечки. Причем творог добавляется прямо в тесто, а не используется для начинки. Булочки получаются воздушными и слегка влажными, долго не черствеют и имеют нежный вкус.

Время готовки: 120 мин.

Время приготовления: 20 мин.

Порций – 1.

Ингредиенты:

Яйцо – 2 шт.

Соль – 1 щепотка

Творог – 200 гр.

Масло сливочное – 60 гр.

Мука пшеничная – 400 гр.

Сахар ванильный – 10 гр.

Молоко – 70 мл.

Дрожжи свежие – 15 гр.

Желток – 1 шт.

Сахар-песок – 120 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Немного подогрейте молоко в ковшике или в микроволновке. Влейте молоко в миску, раскрошите в него прессованные дрожжи, всыпьте 40 грамм сахара и просейте четвертую часть всей муки.

Шаг 2. Смесь должна получиться однородной и густой, как сметана. Оставьте опару на 20 минут в тепле, чтобы дрожжи активировались и начали работать.

Шаг 3. В другую миску всыпьте оставшийся сахар-песок и ванильный сахар, соль, разбейте куриные яйца. Смешайте продукты венчиком. Сливочное масло растопите на медленном огне и немного остудите.

Шаг 4. В миску со взбитыми яйцами выложите творог и влейте топленое масло. Пробейте ингредиенты погружным блендером до однородного состояния.

Шаг 5. Вернемся к нашей опаре, она значительно увеличилась в объеме и на ее поверхности образовалась плотная пенная шапочка.

Шаг 6. Смешайте творожную массу с опарой.

Шаг 7. Просейте в полученную массу оставшуюся муку и начинайте замешивать дрожжевое творожное тесто.

Шаг 8. Тесто в итоге должно получиться однородным и нелипким, до тех пор активно вымешивайте массу руками. Затем ком теста положите в миску. Емкость укройте полотенцем и оставьте в тепле на час.

Шаг 9. Через час вы увидите, что тесто значительно увеличилось в объеме и стало более пористым. Обомните его руками и приступайте к формированию выпечки. Приятного аппетита!

Дрожжевое тесто с крахмалом

Дрожжевое тесто с крахмалом получается более пористым и эластичным. Одно из самых важных условий для замеса теста на сухих или прессованных дрожжах состоит в том, что все продукты должны быть не ниже комнатной температуры, а муку обязательно нужно просеять через сито. Пирожки из дрожжевого теста с сочной начинкой – одно из самых вкусных домашних лакомств.

Время готовки: 75 мин.

Время приготовления: 15-25 мин.

Порций – 1.

Ингредиенты:

Молоко – 200 мл.

Масло растительное – 40 мл.

Соль – 1 ч.л.

Крахмал картофельный – 30 гр.

Яйцо – 1 шт.

Дрожжи сухие быстродействующие – 1 ч.л.

Мука пшеничная – 300-330 гр.

Сахар-песок – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для удобной работы сразу соберите на столе все необходимые продукты для замеса дрожжевого теста и выберите глубокую и широкую миску. Молоко подогрейте до 38-39 градусов.

Шаг 2. В емкость сразу просейте через мелкое сито примерно 300 грамм пшеничной муки высшего сорта и 30 грамм картофельного крахмала. Просеивание сделает готовую выпечку еще более воздушной. Муки может в итоге понадобится и чуть больше, все зависит от ее качества и свойств.

Шаг 3. Далее в смесь крахмала и муки всыпьте по чайной ложке сахара, соли и быстродействующих дрожжей, перемешайте.

Шаг 4. В центре смеси сыпучих ингредиентов сделайте углубление и разбейте одно крупное куриное яйцо.

Шаг 5. И добавьте также теплое молоко с растительным маслом. Начиная от центра круговыми движениями начинайте вмешивать молоко, масло и яйцо в муку.

Шаг 6. Как только масса станет достаточно густой и плотной, отложите лопатку и продолжайте работать руками. Месите массу в миске или на ровной поверхности, пока тесто не начнет легко отлипать от рук и не станет полностью однородным. На это обычно уходит примерно 5-7 минут, но при недостатке опыта в этом деле может понадобится больше времени, при необходимости досыпайте еще муку.

Шаг 7. Дрожжевое тесто оставьте в миске, укройте полотенцем или чистой дышащей тканью и оставьте для подъема в тепле примерно на час. За это время подготовьте любимую начинку и приготовьте вкусную домашнюю выпечку. Приятного аппетита!