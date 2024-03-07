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Дрожжевое тесто

На чтение: 15 минут
Дрожжевое тесто

Дрожжевое тесто в домашних условиях замесить не так уж и сложно, необходимо только знать секреты и тонкости технологии. Конечно, не все зависит только от свежести и качества дрожжей. Также очень важно соблюдать температурный режим и выдержать тесто, чтобы оно подросло, и, кроме того, несколько раз тщательно вымесить его. Мы подобрали рецепты дрожжевого теста, которые можно использовать в приготовлении сладкой и соленой выпечки.

Очень вкусное дрожжевое тесто, как пух

Очень вкусное дрожжевое тесто, как пух, легко можно приготовить у себя на кухне. С ним ваша выпечка получится вкусной, воздушной и нежной. Тесто идеально подойдет для пирожков и пирогов, начинять выпечку можно абсолютно любой начинкой.

Дрожжевое тесто

Ингредиенты –+1 порц.

  • Яйцо куриное 2 шт.
  • Мука пшеничная 600 гр.
  • Масло растительное 50 мл.
  • Соль 1 щепотка
  • Сухие дрожжи 11 гр.
  • Молоко коровье 1.5 ст.

Шаги 4 ч.

  1. Дрожжевое тесто

    Как приготовить вкусное дрожжевое тесто? Все ингредиенты кроме молока для приготовления дрожжевого теста должны быть комнатной температуры.

  2. Дрожжевое тесто

    Молоко необходимо подогреть до температуры 30-35 градусов, чтобы дрожжи в нем активизировались и начали работать. Это можно сделать на плите в кастрюле или в микроволновке.

  3. Дрожжевое тесто

    Пшеничная мука обязательно должна быть высшего сорта. Можно сразу всю ее просеять через сито, это необходимо для того, чтобы избавится от мелкого мусора и насытить тесто кислородом. Затем половину всей муки всыпьте в миску, в центре горки сделайте углубление, в него влейте теплое молоко и всыпьте сухие дрожжи.

  4. Дрожжевое тесто

    Перемешайте содержимое миски до однородного состояния. Чтобы сохранить постоянную температуру и предотвратить попадание в тесто мусора, прикройте миску с тестом чистым полотенцем или салфеткой и уберите в тепло на час. В это время не беспокойте тесто и по истечении часа проверьте, на сколько оно выросло.

  5. Дрожжевое тесто

    После расстойки хорошо вымесите тесто руками. Затем всыпьте соль, разбейте яйца и подсыпайте понемногу оставшуюся просеянную пшеничную муку.

  6. Дрожжевое тесто

    Выложите массу на ровную рабочую поверхность. Вымешивайте дрожжевое тесто руками до тех пор, пока оно не перестанет липнуть к рукам и поверхности, на которой вы работаете.

  7. Дрожжевое тесто

    Соберите тесто в комок, переложите в миску, укройте чем-нибудь и оставьте в тепле для подъема. Через 1-1,5 часа еще раз обомните тесто руками. Повторите эту процедуру еще раз. Каждый раз тесто должно увеличиваться в объеме в 1,5-2 раза.

  8. Дрожжевое тесто

    Теперь после расстойки дрожжевое тесто готово к дальнейшей работе, из него получатся великолепные пироги и пирожки, мягкие как пух. Приятного аппетита!

Дрожжевое тесто с сухими дрожжами для пирожков в духовке

Дрожжевое тесто с сухими дрожжами для пирожков в духовке можно замесить на молоке и воде. Но в обоих вариантах ваша выпечка будет пышной и легкой, как облачко. Основная особенность дрожжевого теста состоит в том, что на его расстойку требуется некоторое время, поэтому запаситесь терпением.

Время готовки: 1 ч. 10 мин.

Время приготовления:15-25 мин.

Порций – 1.

Ингредиенты:

  • Соль – 1 щепотка
  • Вода – 0,75 ст.
  • Мука пшеничная – 2,5 ст.
  • Масло растительное – 30 мл.
  • Дрожжи сухие – 5 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сухие быстродействующие дрожжи очень хорошо себя показывают в получении пышного и нежного теста. Обязательно просейте через сито в объемную миску муку высшего сорта, добавьте к ней 5 грамм сухих дрожжей и всыпьте щепотку соли.

Дрожжевое тесто

Шаг 2. Лопаткой перемешайте муку с дрожжами и солью, в смеси сделайте углубление и влейте в него рафинированное растительное масло.

Дрожжевое тесто

Шаг 3. Обязательно подогрейте воду перед тем, как вливать ее в миску. Вода должна быть не ниже комнатной температуры.

Дрожжевое тесто

Шаг 4. Начинайте перемешивать ингредиенты в миске ложкой, пока мука не впитает всю воду и масса не начнет становиться более однородной.

Дрожжевое тесто

Шаг 5. Далее смените лопатку на ручной замес. Когда тесто в миске соберется в один плотный ком, выложите его на присыпанную мукой поверхность стола и вымешивайте руками еще 7-9 минут, пока тесто не перестанет липнуть к рукам.

Дрожжевое тесто

Шаг 6. Ком дрожжевого теста выложите в миску. Емкость укройте полотенцем и оставьте тесто в тепле на 45-60 минут, все зависит от того, насколько активно будет расти тесто. Подошедшее дрожжевое тесто еще раз обомните руками и переходите к формирования пирожков. Приятного аппетита!

Дрожжевое тесто

Дрожжевое тесто на молоке

Дрожжевое тесто на молоке – это универсальный рецепт. Благодаря своему составу такое тесто получается вкусным даже без всякой начинки. Поэтому из него можно печь небольшие пампушки к чаю. Как правильно замесить дрожжевое тесто, чтобы оно хорошо подросло, мы подробно описали в рецепте.

Время готовки: 130 мин.

Время приготовления: 15-20 мин.

Порций – 1.

Ингредиенты:

  • Масло сливочное 82,5% – 200 гр.
  • Сахар-песок – 2 ст.л.
  • Дрожжи сухие/свежие – 11 гр./50 гр.
  • Молоко – 500 мл.
  • Мука пшеничная – 0,8-1 кг.
  • Соль – 0,5 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для получения универсального и воздушного дрожжевого теста для домашней выпечки вам понадобятся собственно дрожжи (11 грамм сухих можно заменить 50 граммами свежих прессованных), мука высшего сорта, сливочное масло, молоко, соль и сахар.

Дрожжевое тесто

Шаг 2. Для разведения дрожжей возьмите стакан или другую удобную емкость. Влейте в него примерно 50 миллилитров теплого молока, всыпьте быстродействующие сухие дрожжи и чайную ложку сахара, у вас получится вязкая однородная масса, оставьте на 15-20 минут, чтобы масса активировалась.

Дрожжевое тесто

Шаг 3. Всю муку просейте через сито пару-тройку раз, чтобы напитать ее кислородом и избежать попадание в тесто мелкого мусора.

Дрожжевое тесто

Шаг 4. Оставшееся молоко подогрейте до 35 градусов.

Дрожжевое тесто

Шаг 5. Половину нормы муки всыпьте в миску с теплым молоком. Туда же всыпьте оставшийся сахар и дрожжевую смесь, которая уже начала работать. То, что дрожжи активировались, будет говорить наличие плотной пенной шапочки на поверхности дрожжевой массы.

Дрожжевое тесто

Шаг 6. Емкость с тестом прикройте полотенцем и поместите в теплое место без сквозняков на 50-60 минут.

Дрожжевое тесто

Шаг 7. Тем временем растопите на медленном огне сливочное масло, остудите его до теплого состояния.

Дрожжевое тесто

Шаг 8. После первой расстойки добавьте в тесто остывшее топленое масло, а также всыпьте оставшуюся просеянную пшеничную муку.

Дрожжевое тесто

Шаг 9. Вымешивайте массу в течение нескольких минут, пока она не станет легко отходить от стенок миски и не перестанет отлипать от рук. Укройте тесто полотенцем или салфеткой и оставьте его в тепле еще на час.

Дрожжевое тесто

Шаг 10. За час тесто вырастет в объеме примерно в полтора раза, еще раз обомните его руками и дайте отдохнуть минут 15-25. После этого дрожжевое тесто будет готово к работе. Приятного аппетита!

Дрожжевое тесто

Простое дрожжевое тесто на воде

Простое дрожжевое тесто на воде – это настоящая находка для занятых и бережливых хозяек. Но несмотря на простоту и бюджетный состав ваши близкие вряд ли заметят разницу, такими вкусным получаются пирожки, приготовленные из этого теста. Также такое тесто идеально подходит для пиццы.

Время готовки: 3 ч.

Время приготовления: 15-20 мин.

Порций – 1.

Ингредиенты:

  • Соль – 0,5-1 ч.л.
  • Мука пшеничная – 550-600 гр.
  • Вода – 250 мл.
  • Масло растительное – 5 ст.л.
  • Дрожжи свежие – 25 гр.
  • Сахар-песок – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Помимо всех указанных ингредиентов подготовьте для замешивания дрожжевого теста удобную глубокую миску. В нее сразу же просейте муку через ситечко и добавьте к ней 0,5-1 чайную ложку соли. Просеивание можно повторить 2-3 раза, от этого тесто будет еще более воздушным.

Дрожжевое тесто

Шаг 2. В отдельной небольшой миске или стакане с теплой водой 30-35 градусов растворите дрожжи вместе с сахаром. Эту однородную смесь оставьте на 10-15 минут, этого времени будут достаточно, чтобы дрожжи активировались.

Дрожжевое тесто

Шаг 3. Когда вы заметите, что на поверхности дрожжевой массы появится пенная шапочка, можно добавлять ее в миску с мукой.

Дрожжевое тесто

Шаг 4. Влейте также 5 столовых ложек рафинированного масла комнатной температуры.

Дрожжевое тесто

Шаг 5. Далее постепенно вливайте теплую воду и начинайте замешивать тесто ложкой или специальной лопаткой для теста.

Дрожжевое тесто

Шаг 6. Энергично вымешивайте тесто до тех пор, пока вся мука не соберется в однородный ком и не перестанет прилипать к рукам.

Дрожжевое тесто

Шаг 7. Ком из дрожжевого теста переложите в глубокую миску, укройте емкость пищевой пленкой, полотенцем или чистой хлопчатобумажной тканью, и оставьте в теплом месте примерно на час или чуть больше. Это нужно, чтобы дрожжи отработали и тесто увеличилось в объеме.

Дрожжевое тесто

Шаг 8. Когда тесто значительно подрастет в объеме в полтора-два раза, еще раз обомните его руками. Далее можно использовать дрожжевое тесто в приготовления разной домашней выпечке. Приятного аппетита!

Дрожжевое тесто

Удачный рецепт дрожжевого теста на кефире

Удачный рецепт дрожжевого теста на кефире замешивается довольно быстро, также тесто активно растет и очень податливо в работе. Готовить пирожки с ним – одно удовольствие. Пирожки, рогалики, пироги, булочки – это далеко неполный список видов выпечки, которые вы сможете из него приготовить.

Время готовки: 2 ч.

Время приготовления: 20 мин.

Порций – 1.

Ингредиенты:

  • Сахар-песок – 30-100 гр.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Соль – 0,5 ч.л.
  • Масло сливочное – 50 гр.
  • Мука пшеничная – 550 гр.
  • Дрожжи свежие/сухие – 15 гр./5 гр.
  • Кефир – 300 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Кефир слегка подогрейте и влейте его в миску. В кефир всыпьте 5 грамм сухих дрожжей или раскрошите 15 грамм свежих.

Дрожжевое тесто

Шаг 2. Муку просейте через сито в миску, где вы будете замешивать тесто. Муку обязательно необходимо просеивать не только для того, чтобы предотвратить попадание мелкого мусора в тесто, но для того, чтобы тесто было наполнено кислородом. В муку всыпьте соль, сахар (30 грамм для соленой выпечки, до 100 грамм добавьте для сладкой), разбейте одно куриное яйцо, влейте топленое сливочное масло и влейте разведенные в теплом кефире дрожжи. Начинайте перемешивать продукты ложкой.

Дрожжевое тесто

Шаг 3. После того, как масса станет густой и вязкой, выложите ее на присыпанную мукой поверхность и продолжайте замешивать руками. Месите тесто в течение 5-7 минут. Затем соберите дрожжевое тесто в ком и положите в смазанную маслом миску. Укройте емкость полотенцем или пищевой пленкой. Уберите тесто на расстойку в тепло на час-полтора.

Дрожжевое тесто

Шаг 4. Можно готовить тесто холодным способом, тогда для подъема поместите его в холодильник на 4 часа или на всю ночь. После этого ему необходимо дать отогреться в течение 40 минут.

Дрожжевое тесто

Шаг 5. Дрожжевое тесто на кефире отлично подымается и при выпечке получается воздушным и вкусным. Приятного аппетита!

Дрожжевое тесто

Дрожжевое тесто на живых дрожжах

Дрожжевое тесто на живых дрожжах всегда отлично подымается. Очень важно, чтобы дрожжи были свежими, поэтому обращайте внимание на срок годности и условия их хранения в магазине. Если вы будете следовать всем рекомендациям в рецепте, то тесто выйдет великолепным.

Время готовки: 1 ч.

Время приготовления: 15-20 мин.

Порций – 1.

Ингредиенты:

  • Мука – 400-500 гр.
  • Вода – 250 мл.
  • Масло растительное – 1 ст.л.
  • Сахар-песок – 1 ст.л.
  • Соль – 2 щепотки
  • Дрожжи свежие – 25 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Все необходимые продукты пред вами. При выборе прессованных дрожжей обязательно смотрите на срок годности, иначе тесто может не получиться. В миску влейте воду, предварительно подогрейте ее до 37-39 градусов. Всыпьте в нее сахар и раскрошите свежие дрожжи, перемешайте, чтобы получилась однородная смесь.

Дрожжевое тесто

Шаг 2. В дрожжевую массу просейте часть пшеничной муки.

Дрожжевое тесто

Шаг 3. Всыпьте также пару щепоток соли и влейте столовую ложку рафинированного растительного масла.

Дрожжевое тесто

Шаг 4. Начинайте перемешивать продукты ложкой или лопаткой. Постепенно досыпайте частями оставшуюся муку. Когда масса станет очень густой, переходите на замес руками. Продолжайте работать в течение 7-9 минут. Возможно, понадобится чуть больше времени, это зависит от вашего опыта и интенсивности движений. В итоге тесто соберется в ком и перестанет липнуть к рукам.

Дрожжевое тесто

Шаг 5. Дрожжевое тесто переложите в миску, укройте ее полотенцем или чистой хлопчатобумажной тканью и оставьте в тепле на 45-60 минут для роста.

Дрожжевое тесто

Шаг 6. Когда тесто увеличится в объеме и буквально начнет «убегать» из миски, еще раз обомните его руками и переходите к созданию вкусной и пышной выпечки. Приятного аппетита!

Дрожжевое тесто

Дрожжевое тесто со сливочным маслом

Дрожжевое тесто со сливочным маслом еще на стадии замеса получается безумно ароматным, не трудно представить, насколько вкусная выпечка из него в итоге получится. Конечно, лучше всего такой рецепт использовать для приготовления сладких ватрушек и булочек с начинкой.

Время готовки: 2 ч.

Время приготовления: 15-25 мин.

Порций – 1.

Ингредиенты:

  • Соль – 1 щепотка
  • Масло сливочное – 100 гр.
  • Яйца – 2 шт.
  • Мука пшеничная – 300-400 гр.
  • Сахар-песок – 100 гр.
  • Молоко – 200-250 мл.
  • Дрожжи сухие – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Влейте в кастрюлю стакан молока и выложите сливочное масло, немного подогрейте на медленном огне, не доводите до кипения, масло должно растаять и смешаться с молоком до однородности. В сливочно-молочную смесь всыпьте сахар.

Дрожжевое тесто

Шаг 2. Далее в полученную смесь добавьте чайную ложку быстродействующих сухих дрожжей и две столовые ложки пшеничной просеянной муки, перемешайте до однородности. Однородную вязкую массу оставьте при комнатной температуре на 10-15 минут.

Дрожжевое тесто

Шаг 3. Теперь, когда опара готова и на ее поверхности образовалась пенная прослойка, разбейте оба куриных яйца, добавьте еще немного просеянной муки и хорошенько перемешайте.

Дрожжевое тесто

Шаг 4. Оставшуюся муку просейте на стол и выложите на нее массу, которая получилась. Закатайте рукава и активно работайте руками в течение 10-15 минут, пока вся мука не соберется в один ком и тесто не начнет легко отлипать от рук. Подсыпьте еще немного муки, если будете видеть, что тесто жидковато.

Дрожжевое тесто

Шаг 5. Комок дрожжевого теста положите в глубокую миску, прикройте емкость чистой хлопчатобумажной тканью или полотенцем и оставьте в тепле примерно на 1,5 часа. За это время тесто подрастет и будет готово к дальнейшей работе. Обомните дрожжевое тесто руками прежде, чем начинать лепить пирожки. Начинку лучше выбирать сладкую. Приятного аппетита!

Дрожжевое тесто

Сдобное дрожжевое тесто на молоке с яйцами

Сдобное дрожжевое тесто на молоке с яйцами позволит вам проявить все свои кулинарные способности. Тесто удобно в работе и с ним легко можно сделать самую оригинальную выпечку: косички, вертуны, красивые праздничные пироги с украшениями.

Время готовки: 90 мин.

Время приготовления: 25-30 мин.

Порций – 1.

Ингредиенты:

  • Масло растительное – 60 мл.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Мука пшеничная – 550-600 гр.
  • Соль – 1 ч.л.
  • Сахар-песок – 1 ст.л.
  • Дрожжи сухие быстродействующие – 2 ч.л.
  • Молоко – 320-350 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Дрожжевое тесто здорово увеличивается в объеме, поэтому для замеса необходимо выбирать объемную глубокую миску. В емкость просейте примерно 550 грамм пшеничной муки высшего сорта. В зависимости от качества и свойств муки ее может потребоваться для теста больше или меньше.

Дрожжевое тесто

Шаг 2. В миску с мукой также добавьте пару чайных ложек быстродействующих дрожжей, столовую ложку сахара и чайную ложку соли, перемешайте и сделайте в центе углубление.

Дрожжевое тесто

Шаг 3. В углубление разбейте куриное яйцо комнатной температуры.

Дрожжевое тесто

Шаг 4. Молоко прежде подогрейте до 33-35 градусов в ковшике на плите или в микроволновке и также влейте в миску. Добавьте растительное масло.

Дрожжевое тесто

Шаг 5. Начинайте перемешивать продукты столовой ложкой, когда мука впитает в себя всю жидкость, отложите ложку и продолжайте месить руками.

Дрожжевое тесто

Шаг 6. Вымешивайте тесто примерно 5-7 минут энергично работая руками до такого состояния, когда масса станет однородной и не липкой. При необходимости подсыпьте еще немного муки.

Дрожжевое тесто

Шаг 7. Далее тесто укройте в миске полотенцем и оставьте в тепле на полтора часа для роста. Через час можно проверить тесто, если оно уже поднялось и стало в два раза больше, то переложите его на присыпанную мукой рабочую поверхность и формируйте выпечку. Приятного аппетита!

Дрожжевое тесто

Творожное дрожжевое тесто

Творожное дрожжевое тесто – это один из лучших рецептов для приготовления вкусной домашней выпечки. Причем творог добавляется прямо в тесто, а не используется для начинки. Булочки получаются воздушными и слегка влажными, долго не черствеют и имеют нежный вкус.

Время готовки: 120 мин.

Время приготовления: 20 мин.

Порций – 1.

Ингредиенты:

  • Яйцо – 2 шт.
  • Соль – 1 щепотка
  • Творог – 200 гр.
  • Масло сливочное – 60 гр.
  • Мука пшеничная – 400 гр.
  • Сахар ванильный – 10 гр.
  • Молоко – 70 мл.
  • Дрожжи свежие – 15 гр.
  • Желток – 1 шт.
  • Сахар-песок – 120 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Немного подогрейте молоко в ковшике или в микроволновке. Влейте молоко в миску, раскрошите в него прессованные дрожжи, всыпьте 40 грамм сахара и просейте четвертую часть всей муки.

Дрожжевое тесто

Шаг 2. Смесь должна получиться однородной и густой, как сметана. Оставьте опару на 20 минут в тепле, чтобы дрожжи активировались и начали работать.

Дрожжевое тесто

Шаг 3. В другую миску всыпьте оставшийся сахар-песок и ванильный сахар, соль, разбейте куриные яйца. Смешайте продукты венчиком. Сливочное масло растопите на медленном огне и немного остудите.

Дрожжевое тесто

Шаг 4. В миску со взбитыми яйцами выложите творог и влейте топленое масло. Пробейте ингредиенты погружным блендером до однородного состояния.

Дрожжевое тесто

Шаг 5. Вернемся к нашей опаре, она значительно увеличилась в объеме и на ее поверхности образовалась плотная пенная шапочка.

Дрожжевое тесто

Шаг 6. Смешайте творожную массу с опарой.

Дрожжевое тесто

Шаг 7. Просейте в полученную массу оставшуюся муку и начинайте замешивать дрожжевое творожное тесто.

Дрожжевое тесто

Шаг 8. Тесто в итоге должно получиться однородным и нелипким, до тех пор активно вымешивайте массу руками. Затем ком теста положите в миску. Емкость укройте полотенцем и оставьте в тепле на час.

Дрожжевое тесто

Шаг 9. Через час вы увидите, что тесто значительно увеличилось в объеме и стало более пористым. Обомните его руками и приступайте к формированию выпечки. Приятного аппетита!

Дрожжевое тесто

Дрожжевое тесто с крахмалом

Дрожжевое тесто с крахмалом получается более пористым и эластичным. Одно из самых важных условий для замеса теста на сухих или прессованных дрожжах состоит в том, что все продукты должны быть не ниже комнатной температуры, а муку обязательно нужно просеять через сито. Пирожки из дрожжевого теста с сочной начинкой – одно из самых вкусных домашних лакомств.

Время готовки: 75 мин.

Время приготовления: 15-25 мин.

Порций – 1.

Ингредиенты:

  • Молоко – 200 мл.
  • Масло растительное – 40 мл.
  • Соль – 1 ч.л.
  • Крахмал картофельный – 30 гр.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Дрожжи сухие быстродействующие – 1 ч.л.
  • Мука пшеничная – 300-330 гр.
  • Сахар-песок – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для удобной работы сразу соберите на столе все необходимые продукты для замеса дрожжевого теста и выберите глубокую и широкую миску. Молоко подогрейте до 38-39 градусов.

Дрожжевое тесто

Шаг 2. В емкость сразу просейте через мелкое сито примерно 300 грамм пшеничной муки высшего сорта и 30 грамм картофельного крахмала. Просеивание сделает готовую выпечку еще более воздушной. Муки может в итоге понадобится и чуть больше, все зависит от ее качества и свойств.

Дрожжевое тесто

Шаг 3. Далее в смесь крахмала и муки всыпьте по чайной ложке сахара, соли и быстродействующих дрожжей, перемешайте.

Дрожжевое тесто

Шаг 4. В центре смеси сыпучих ингредиентов сделайте углубление и разбейте одно крупное куриное яйцо.

Дрожжевое тесто

Шаг 5. И добавьте также теплое молоко с растительным маслом. Начиная от центра круговыми движениями начинайте вмешивать молоко, масло и яйцо в муку.

Дрожжевое тесто

Шаг 6. Как только масса станет достаточно густой и плотной, отложите лопатку и продолжайте работать руками. Месите массу в миске или на ровной поверхности, пока тесто не начнет легко отлипать от рук и не станет полностью однородным. На это обычно уходит примерно 5-7 минут, но при недостатке опыта в этом деле может понадобится больше времени, при необходимости досыпайте еще муку.

Дрожжевое тесто

Шаг 7. Дрожжевое тесто оставьте в миске, укройте полотенцем или чистой дышащей тканью и оставьте для подъема в тепле примерно на час. За это время подготовьте любимую начинку и приготовьте вкусную домашнюю выпечку. Приятного аппетита!

Дрожжевое тесто

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