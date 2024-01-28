ГлавнаяРецептыВаша жизнь поделится на до и после: как быстро почистить рыбу – 3 хитрых способа Ваша жизнь поделится на до и после: как быстро почистить рыбу – 3 хитрых способа На чтение: 2 минуты Аккуратная чистка рыбы – дело не легкое. Чтобы чешуя не разлеталась по всей кухне, нужно знать определенные уловки. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Попытайтесь воспользоваться этими советами. С ними чистка рыбы пройдет, как по маслу. Стоит попробовать Вкусность из глубины веков: готовим барские гречаники с мясом Чистка рыбы кипятком Повара в рыбных ресторанах часто просто заливают рыбу кипятком, чтобы легко избавиться от чешуи. Рыбу помещают в кастрюлю и выливают на нее кипяток. Вода должна полностью покрывать рыбу. После кипятка рыбу погружают в холодную воду. Далее достаточно провести ножом против роста чешуек и они легко снимутся, не загрязняя поверхность. Этот метод особенно эффективен для молодой и мелкой рыбы. Чистка в кастрюле Рыбу можно также можно просто почистить, если замочить ее в кастрюле с прохладной водой на 15 минут. Этот способ немного размягчит чешую, что позволит снять ее аккуратно. Рыбу чистят ножом прямо в кастрюле, начиная с хвоста и продвигаясь к голове. Чешуя остается в воде и не разлетается вокруг. Чистка с помощью скребка и газеты Если рыба слишком большая и ее неудобно чистить в кастрюле, то используйте газету. Так она не будет скользить по столу, а вся грязь останется на бумаге. Очищайте рыбу с помощью железного кухонного скребка, совершая движения от хвоста к голове. Чтобы она не скользила в руке, смочите пальцы и посыпьте их солью. Вам будет интересно – как правильно чистить креветки. Поделитесь с друзьями