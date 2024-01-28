Описание приготовления:

За один заклад продуктов вы можете вместе с колбасой закоптить мясо, рыбу, курицу и даже овощи. Не забывайте о том, что после копчения колбасу обязательно нужно проветрить! По желанию в фарш можно добавить мелко нарезанные кусочки сала, колбаса получится более бархатной на вкус.

Основной ингредиент: Мясо / Свинина Блюдо: Закуски

Состав / Ингредиенты:

Свинина 800 Грамм

Черева 1 Штука (1 метр)

Паприка 1 Ст. ложка (молотая)

Приправа 1 Чайная ложка (мясная)

Лук 2 Штуки (мелкий)

Чеснок 4 Зубчика

Соль 4 Щепотки

Жидкий дым 30 Миллилитров

Количество порций 4

Калорийность

199 ккал

Калорийность

17 г

Белки

7 г

Жиры

3 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Домашняя варено-копченая колбаса»

Подготовьте указанные ингредиенты. Свинину приобретите жирноватую, с небольшой прослойкой сала.

Промойте свинину в воде, обсушите и нарежьте мелкими кусочками. Очистите лук и чеснок от кожуры, натрите лук на терке для пюре, а чеснок спрессуйте прямо в емкость с мясом. Всыпьте приправу и соль, тщательно все перемешайте. Накройте пищевой пленкой и поместите на холод примерно на 8-10 часов, чтобы фарш пропитался всеми ароматами и вкусами добавок.

Замочите сушеную паприку в 1-2 ст.л. воды на 5 минут. По желанию можете добавить пару щепоток острого перца, если любите колбасу с острым привкусом.

Влейте красочную жидкость в мясную массу и перемешайте. Пропустите мясо через мясорубку, установив насадку с мелкими ячейками.

Тщательно промойте череву изнутри и снаружи. Завяжите ее конец нитью и проколите иглой в нескольких местах. Наполните череву фаршем, аккуратно фаршируя ее, чтобы она не порвалась. Места скопления воздуха между фаршем прокалывайте иглой. Набивайте не плотно, чтобы колбаса не лопнула при варке. Конец снова завяжите нитью.

В казан или кастрюлю влейте жидкий дым и холодную воду. Поместите в жидкость колечко колбасы и отварите при 70-80 градусах 1-1,5 часа. Вода должна чуть подрагивать, но не кипеть! Если колбаса слишком надуется, то проколите ее в нескольких местах иголкой. После чего сразу же охладите в ледяной воде, чтобы прекратить процесс варки.

Затем скрутите колбаску и наколите ее шпажкой или свяжите кулинарным шпагатом, нитью, чтобы она не раскрутилась. Поместите в коптильню и прокоптите примерно 3-4 часа в зависимости от толщины. Если у вас нет коптильни, то можно попросить подкоптить колбасу и другие мясные продукты у фермеров. После коптильни проветрите колбасу минимум 2-3 часа.

Если черева порвется в процессе копчения — ничего страшного, главное — не во время варки. Подайте домашнюю варено-копченую колбасу к столу, нарезав ее на ломтики.