ГлавнаяРецептыВаши гости будут в восторге: готовим идеальную закуску к вину для вечерних посиделок Ваши гости будут в восторге: готовим идеальную закуску к вину для вечерних посиделок На чтение: 1 минута Каждый гурман знает, что сыр прекрасно подходит к вину. Советуем его запечь, ведь так будет еще вкуснее. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ В этом рецепте используются бри и камамбер. Многие украинцы и не только называют их своими любимыми. Будет вкусно Вкусный перекус за считанные минуты: топ-4 рецепта с намазками из морепродуктов Запеченный камамбер Время: 35 минут Порций: 2 Ингредиенты: – сыр камамбер или бри; – тесто слоеное бездрожжевое; – 150 граммов хамона или прошутто; – 1 зубчик чеснока; – базилик, оливковое масло, соль, перец, цедра лайма по вкусу; – 1 яйцо. Приготовление: Раскатайте пласт слоеного теста так, чтобы в него можно было завернуть головку камамбера или бри. Нарежьте чеснок и разложите кусочки на сыре. То же самое сделайте с листочками базилика. Застелите тесто хамоном. Посередине положите сыр и полейте его оливковым маслом. Сверху натрите цедру и добавьте специи. Заверните сыр сначала в хамон, а затем – в тесто. На еще одном листе теста сделайте рядами красивые продольные прорези. Положите сверху и хорошо заверните. Смажьте сверху яйцом и отправьте запекаться в разогретую до 180 градусов духовку на 25 минут. Понравился рецепт? Узнайте, действительно ли бри и камамбер скоро могут исчезнуть. Поделитесь с друзьями