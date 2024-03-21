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Ваши гости будут в восторге: готовим идеальную закуску к вину для вечерних посиделок

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Ваши гости будут в восторге: готовим идеальную закуску к вину для вечерних посиделок

Каждый гурман знает, что сыр прекрасно подходит к вину. Советуем его запечь, ведь так будет еще вкуснее.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

В этом рецепте используются бри и камамбер. Многие украинцы и не только называют их своими любимыми.

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Запеченный камамбер

  • Время: 35 минут
  • Порций: 2

Ингредиенты:
– сыр камамбер или бри;
– тесто слоеное бездрожжевое;
– 150 граммов хамона или прошутто;
– 1 зубчик чеснока;
– базилик, оливковое масло, соль, перец, цедра лайма по вкусу;
– 1 яйцо.

Приготовление:

  1. Раскатайте пласт слоеного теста так, чтобы в него можно было завернуть головку камамбера или бри.
  2. Нарежьте чеснок и разложите кусочки на сыре. То же самое сделайте с листочками базилика.
  3. Застелите тесто хамоном. Посередине положите сыр и полейте его оливковым маслом. Сверху натрите цедру и добавьте специи.
  4. Заверните сыр сначала в хамон, а затем – в тесто.
  5. На еще одном листе теста сделайте рядами красивые продольные прорези. Положите сверху и хорошо заверните.
  6. Смажьте сверху яйцом и отправьте запекаться в разогретую до 180 градусов духовку на 25 минут.

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